Ya puedes escuchar la canción que quieras en Spotify

La versión gratuita de Spotify ahora te permite escuchar la canción que quieras, cuando quieras y en el orden que quieras. Se ha eliminado la odiada reproducción aleatoria que limitaba la experiencia. Esta nueva función, que se está desplegando a nivel mundial a partir del 15 de septiembre, te da control total para buscar y reproducir cualquier pista de forma directa, similar a como funciona Spotify Premium. La única diferencia es que seguirás escuchando anuncios publicitarios entre las canciones.
La Revolución Gratuita: Se Acabó el Suplicio del Modo Aleatorio
Durante años, ha sido la mayor frustración de los usuarios gratuitos de Spotify. Querías escuchar esa canción que se te había pegado, la buscabas, le dabas play... y en su lugar, sonaba otra cosa. El modo de reproducción aleatoria, una limitación diseñada para empujarte a pagar por la suscripción Premium, era el pan de cada día para millones de personas.
Pero esa era de frustración ha terminado.
En un movimiento que sacudirá por completo el panorama del streaming musical, Spotify ha anunciado la actualización más importante y generosa para su plan gratuito en toda su historia. A partir de ahora, los usuarios de Spotify gratis tendrán la libertad de buscar y reproducir cualquier canción a la carta, eliminando de una vez por todas la odiosa reproducción aleatoria.
¿Qué Cambia Exactamente? Las Nuevas Funciones “Elige y Reproduce”
Hasta ahora, la experiencia gratuita en Spotify móvil era muy limitada. Solo podías escuchar playlists en modo aleatorio y tenías un número limitado de “saltos” por hora. Si querías escuchar una canción específica, tenías que tener suerte.
Todo eso es parte del pasado. Con el despliegue de esta nueva actualización, que comienza este 15 de septiembre en todo el mundo (incluyendo México), la versión gratuita ahora incluye lo que Spotify llama:
- Busca y Reproduce: Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar cualquier canción, álbum o artista del catálogo y darle play directamente.
- Elige y Reproduce: Dentro de una playlist o un álbum, puedes seleccionar la canción específica que quieres escuchar y reproducirla en ese momento.
- Comparte y Reproduce: Si un amigo te comparte un enlace a una canción, ahora podrás reproducirla directamente sin que la app te salte a otra pista.
En resumen: la versión gratuita de Spotify ahora funciona, en términos de reproducción, de manera muy similar a la versión Premium. Tienes el control total de tu música.
La Pregunta del Millón: ¿Por Qué Spotify Hace Esto? ¿Cuál es el Truco?
En el mundo de los negocios, nada es gratis. Y un movimiento tan generoso por parte de Spotify, que parece ir en contra de su propio interés de vender suscripciones Premium, tiene una estrategia muy calculada detrás.
La razón principal, según reporta el medio especializado TechCrunch, es aumentar los ingresos por publicidad.
- Más Tiempo en la App: Al darle a los usuarios gratuitos la función que más deseaban, Spotify se asegura de que pasen mucho más tiempo en la plataforma. Más tiempo escuchando significa más oportunidades para mostrarles anuncios.
- La Inmensa Base de Usuarios Gratuitos: Las cifras de Spotify son reveladoras. De sus 696 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, una abrumadora mayoría, 433 millones, son usuarios gratuitos. Solo 276 millones pagan una suscripción.
- La Estrategia de Daniel Ek: El CEO de Spotify, Daniel Ek, sabe que esa base de 433 millones de usuarios es un activo gigantesco. Mejorar su experiencia no solo los hace más felices, sino que los convierte en un público mucho más valioso para los anunciantes.
En pocas palabras, Spotify está sacrificando un poco de la presión para que te suscribas a Premium a cambio de hacer mucho más rentable su negocio publicitario.
Entonces, ¿para qué Pagar por Spotify Premium?
Con este cambio, muchos se preguntarán si todavía vale la pena pagar por Premium. Y la respuesta es un rotundo sí, si valoras una experiencia sin interrupciones y con la máxima calidad.
Estas son las funciones clave que siguen siendo exclusivas de Spotify Premium:
- Cero Anuncios: La diferencia más obvia y la principal razón para pagar. Con Premium, tu música nunca será interrumpida por publicidad.
- Descargas para Escuchar sin Conexión: Solo los usuarios Premium pueden descargar sus canciones, playlists y podcasts para escucharlos en el avión, en el metro o en cualquier lugar sin conexión a internet.
- Audio de Alta Calidad (Lossless): La recién lanzada función de audio sin pérdida (Lossless), que ofrece una calidad de sonido muy superior, es exclusiva para los suscriptores de pago.
- Otras Funciones Premium: Herramientas como las playlists creadas con IA, los Mixes personalizados y la posibilidad de ver las letras en tiempo real se mantienen, en su mayoría, como beneficios de Premium.
¿Afecta esto al Reciente Aumento de Precios?
Este anuncio llega poco después de que Spotify aumentara sus precios en México y en todo el mundo. La combinación de ambos movimientos revela una estrategia de dos vías:
- Hacer más atractivo el plan gratuito para retener y monetizar a la gran masa de usuarios que no están dispuestos a pagar.
- Hacer más valioso el plan Premium añadiendo características exclusivas (como el audio Lossless) para justificar el aumento de precio y convencer a los usuarios más exigentes de que vale la pena pagar.
Cómo Empezar a Disfrutar de la Nueva Experiencia Gratuita
El cambio se está implementando de forma gradual a partir del 15 de septiembre. No necesitas hacer nada, simplemente asegúrate de tener tu aplicación de Spotify actualizada a la última versión. Si aún no ves el cambio, ten un poco de paciencia, ya que puede tardar unos días en llegar a todos los usuarios.
Un Gana-Gana para Usuarios y para Spotify
La decisión de eliminar la reproducción aleatoria en Spotify gratis es, sin duda, una de las mejores noticias que la plataforma ha dado en años. Es un movimiento que beneficia directamente a los usuarios, ofreciendo una experiencia musical mucho más libre y satisfactoria sin tener que pagar un centavo.
Para Spotify, es una jugada de ajedrez brillante. En lugar de seguir luchando por convertir a cada usuario gratuito en uno de pago, han decidido abrazar y potenciar su modelo publicitario, reconociendo el inmenso valor de su audiencia masiva.
Es un verdadero gana-gana. Nosotros obtenemos el control de nuestra música, y ellos obtienen una plataforma publicitaria más robusta y rentable. Así que la próxima vez que abras Spotify y busques esa canción que te obsesiona, prepárate para una nueva sensación: la de poder escucharla al instante. La espera, por fin, ha terminado.
