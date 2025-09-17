Segundo Simulacro Nacional, conoce los detalles

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio detalles del Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo a las 12:00 horas del próximo 19 de septiembre.

cortesía Zocalo

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, detalló que ese día se probará a nivel nacional el sistema de alertamiento por teléfonía celular.

“Es el evento más importante que tenemos programado en el año, con la finalidad de fortalecer la cultura de protección, con la finalidad de proteger la cultura de la protección civil”, puntualizó.

Detalles del simulacro

Puso de manifiesto que el Segundo Simulacro Nacional tendrá una hipótesis principal de sismo magnitud 8.1, con epicentro en Michoacán.

Cada entidad federativa y de acuerdo con sus riesgos más frecuentes, tendrán hipótesis como huracán, incendio urbano y tsunami.

El alertamiento sísmico se hará a través de 14 mil 491 bocinas, telefonía celular, radio y televisión

El sistema de alertamiento por telefonía celular fue desarrollado en conjunto con @ATDTmx y @GobCDMX

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino, detalló a su vez en la conferencia matutina de Palacio Nacional que todos los teléfonos celulares tienen preconfigurado que lleguen alertas de emergencia.

Sin embargo, hay modelos en los cuales se tiene qué activar de forma manual.

“Por fabricación, todos los dispositivos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia (…) Habrá algún modelo de marca chiquita que por alguna razón no lo configuraron”, puntualizó el funcionario.

Alerta por telefonía celular

Para configurar los mensajes de alerta en el teléfono celular es posible hacerlo de forma manual de la siguiente manera:

Sistema operativo Android: Ajustes. Notificaciones. Ajustes avanzados. Alertas de emergencia inalámbricas. Activar.

S istema operativo iOS : Configuración. Notificaciones. Activar alertas gubernamentales.

:

En caso de que la notificación no llegue al celular, se puede reportar al número telefónico 079.

Los teléfonos celulares que recibirán este mensaje de alerta de cara al Simulacro Nacional 2025 deben contar con tecnología 2G, 3G, 4G y 5G.

México realizará el viernes 19 de septiembre a las 12:00 h tiempo del Centro de México El Segundo Simulacro Nacional 2025.