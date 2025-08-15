Hierbabuena alivia resfriados y malestares

La hierbabuena es mucho más que una planta aromática utilizada en la cocina. Desde tiempos antiguos, esta hierba ha sido valorada por sus propiedades medicinales, su inconfundible aroma fresco y sus múltiples aplicaciones tanto en la gastronomía como en la salud. Hoy en día, respaldada por estudios y expertos en nutrición, su consumo sigue siendo una práctica recomendada para mejorar el bienestar general.

Beneficios y propiedades de la hierbabuena

Según información de El Poder del Consumidor, publicación vinculada a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la hierbabuena es una fuente natural de fibra, vitamina A, magnesio, hierro y folatos. Estos nutrientes desempeñan un papel clave en funciones esenciales como:

Mantener la salud visual y proteger la retina.

Contribuir a la formación de glóbulos rojos y prevenir la anemia.

Favorecer un sistema inmunológico fuerte.

Mantener en buen estado pulmones y vías respiratorias.

Además, la hierbabuena posee propiedades antiinflamatorias, antisépticas y analgésicas. Por ello, se ha empleado tradicionalmente para aliviar dolores de cabeza, relajar músculos tensos, mejorar la digestión y reducir flatulencias. También es conocida por combatir el mal aliento de forma efectiva.

Usos de la hierbabuena para la salud bucal y respiratoria

El sitio especializado WebMD destaca que la hierbabuena es especialmente útil en la higiene oral. Sus propiedades antibacterianas ayudan a eliminar los gérmenes que provocan mal olor y a prevenir la formación de placa bacteriana, lo que contribuye a mantener dientes más blancos y encías saludables. En el ámbito respiratorio, consumir una infusión de hierbabuena cuando se está resfriado puede facilitar la expulsión de mucosidad y aliviar la congestión nasal. Esto se debe al mentol, su componente activo, que también puede ayudar a reducir el dolor menstrual y mejorar la respiración. Más allá de su acción digestiva y respiratoria, la hierbabuena contiene ácido rosmarínico, un compuesto natural que puede reducir los síntomas de las alergias estacionales. Estudios sugieren que su consumo regular podría disminuir estornudos, congestión nasal, ojos irritados y picazón, al disminuir la respuesta del organismo a la histamina.

Formas de consumir la hierbabuena

Infusión caliente: Ideal para aliviar dolores de estómago, resfriados y congestión.

Agua fresca o té helado: Refrescante y perfecta para días calurosos.

Aceite esencial: Usado en aromaterapia y masajes para relajar músculos.

Hojas frescas en cocina: Para dar un toque herbal a ensaladas, postres y bebidas.

Receta rápida de infusión de hierbabuena

Ingredientes:

10 hojas frescas de hierbabuena

1 taza de agua

Miel o limón (opcional)

Preparación:

Calienta el agua hasta que comience a hervir. Añade las hojas de hierbabuena y deja reposar por 5 minutos. Cuela y endulza con miel o añade limón al gusto.

Hierbabuena

Los usos de la hierbabuena abarcan desde su papel en la gastronomía hasta sus beneficios terapéuticos comprobados por la ciencia. Incluir esta planta en tu alimentación no solo aporta frescura y sabor, sino que también puede mejorar tu salud digestiva, respiratoria y bucal. Con su versatilidad y propiedades, la hierbabuena sigue siendo una aliada natural que vale la pena tener siempre a mano.