Spotify aumentaría el precio de su suscripción premium individual

Spotify, una de las plataformas de streaming musical más populares del mundo, aumentaría el precio de su suscripción Premium básica en América Latina y Europa. De acuerdo con un reporte del Financial Times, el incremento sería de hasta un 10% y comenzaría a aplicarse desde el próximo mes de junio, como parte de una estrategia global para mejorar la rentabilidad de la empresa.

¿Por qué Spotify subirá los precios?

La compañía estaría buscando aumentar sus ingresos para poder cubrir con mayor eficiencia los costos asociados a las licencias musicales, así como para invertir en nuevas funciones dentro de la plataforma. Según el reporte, esta es una medida que forma parte de una estrategia más amplia, ya implementada en otras regiones como Estados Unidos, donde el precio subió el año pasado.

Además, este ajuste le permitiría a Spotify seguir desarrollando herramientas basadas en inteligencia artificial, mejorar sus algoritmos de recomendación y fortalecer su presencia en el mercado del contenido en audio, que también incluye podcasts y audiolibros.

¿Cuánto costará la suscripción en México?

Actualmente, el precio de la suscripción individual de Spotify Premium en México es de $129 pesos al mes, pero con el incremento del 10%, este podría llegar a $150 pesos mensuales, incluyendo impuestos. En el caso de Europa, el precio alcanzaría los €11.99 euros. Con esta alza, Spotify pasaría a ser más caro que algunos de sus principales competidores, como Apple Music, que mantiene tarifas ligeramente más bajas en varias regiones.

¿A quiénes afectará este incremento?

El aumento afectará únicamente al plan individual de Spotify Premium. Por el momento, los planes Estudiante, Dúo y Familiar no recibirán modificaciones en sus precios. Esta decisión parece buscar limitar el impacto entre los usuarios que comparten cuentas o aquellos con presupuestos más ajustados.

¿Qué dice Spotify?

Hasta ahora, Spotify no ha confirmado públicamente el aumento. Sin embargo, Financial Times asegura que el anuncio oficial es solo cuestión de tiempo. La empresa no ha respondido de forma directa a los rumores, pero en reportes anteriores ha señalado que los ajustes de precio son necesarios para seguir ofreciendo un servicio competitivo y financieramente sostenible.

¿Qué impacto podría tener?

Este posible aumento de precio podría afectar la lealtad de algunos usuarios, sobre todo en regiones como América Latina, donde el poder adquisitivo es menor y existen alternativas gratuitas o más accesibles. También abre la puerta a que competidores como YouTube Music, Apple Music o Amazon Music capten a quienes busquen una opción más económica.

En cualquier caso, el ajuste en las tarifas marcaría una nueva etapa para Spotify, que está en constante búsqueda de un modelo de negocio más sólido y rentable a largo plazo, sin dejar de lado la calidad y variedad de su contenido.

