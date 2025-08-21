5 platillos del 15 de septiembre que no pueden faltar en tu mesa

Para celebrar la noche mexicana del 15 de septiembre, hay cinco platillos típicos que son indispensables. La lista la encabeza el majestuoso Chile en Nogada, seguido por el rey de las fiestas, el Pozole. Y claro, no puede faltar un buen Mole, unos Sopes para antojar y unos Pambazos bien remojaditos. Estos platillos no son solo comida; son el sabor de nuestra historia y cultura.

El Grito de Independencia se da en la Mesa

Llega septiembre y el aire en México cambia. Se pinta de verde, blanco y rojo, suenan las trompetas y, lo mejor de todo, empieza a oler a la comida más rica del año. Es que en México, las fiestas patrias son más que desfiles y fuegos artificiales; son el pretexto perfecto para juntarnos con la familia y los amigos alrededor de la mesa y celebrar quiénes somos a través de lo que más nos gusta: comer.

La noche del 15 de septiembre, el corazón de la fiesta está en la cocina. Cada platillo es como un pedacito de historia, una receta de la abuela que ha pasado de generación en generación. No es solo comida; es un apapacho, un ritual que nos conecta con nuestras raíces.

Si estás planeando tu propia noche mexicana y no sabes qué preparar, aquí te presentamos los 5 platillos que son los reyes indiscutibles de la fiesta.

1. Chile en Nogada: El Platillo de la Independencia

Si hay un platillo que encapsula el espíritu del 15 de septiembre, es el Chile en Nogada. Esta joya de la alta cocina poblana no es solo una comida; es un símbolo, una bandera comestible.

La Leyenda: Cuentan que fue creado en 1821 por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, para agasajar a Agustín de Iturbide y celebrar la recién consumada Independencia de México.

¿Qué es? Es un chile poblano grande, tatemado y pelado, relleno de un picadillo de carne de res y cerdo mezclado con una variedad de frutas de temporada como manzana, pera, durazno y plátano macho. Se baña en una delicada y cremosa salsa de nuez de Castilla (la nogada) y se adorna con granos de granada roja y hojas de perejil, representando los tres colores de nuestra bandera.

El Sabor: Es una experiencia culinaria única. La mezcla de lo salado, lo dulce, lo cremoso y el picorcito del chile es algo que tienes que probar. Es el plato elegante de la noche.

2. Pozole: El Rey de Todas las Fiestas

Si el Chile en Nogada es la elegancia, el Pozole es el alma de la fiesta. Es el platillo que une, que reconforta y que grita “¡Viva México!” en cada cucharada.

Sus Raíces Prehispánicas: Su historia se remonta a la época prehispánica, donde era un caldo ceremonial. Hoy, es el plato por excelencia de cualquier celebración mexicana.

¿Qué es? Un caldo hecho con granos de maíz gigantes que se abren como flor, con su carnita de cerdo o pollo y se sirve en un plato hondo.

La Magia está en la “Guarnición”: Lo mejor es todo lo que le echas en la mesa: lechuga, rábano, cebolla, orégano, chilito, limón, tostadas o crema… ¡Una delicia!

Los Tres Colores: Existen al menos 20 variantes en todo el país, pero las más famosas son las tres que también honran a nuestra bandera: Pozole Blanco: El clásico, típico de Guerrero. Pozole Rojo: Con un toque de chile guajillo, popular en Jalisco y el norte. Pozole Verde: Con tomate verde y pepita de calabaza, una delicia de Michoacán.



3. Mole: La Obra Maestra de la Cocina Mexicana

Servir Mole en la noche mexicana es ofrecer un verdadero manjar, un platillo que representa la complejidad y la riqueza de nuestra herencia culinaria.

Origen Ancestral: Su nombre viene del náhuatl molli o mulli , que significa “salsa” o “mezcla”. Es una de las creaciones más sofisticadas de la cocina prehispánica, perfeccionada durante la época del Virreinato.

¿Qué es? Su nombre viene del náhuatl ‘molli’ (salsa). Es una salsa espesa y oscura con más de 30 ingredientes: chiles, especias y hasta chocolate.

Un mundo de sabores: Hay más de 50 tipos de mole en México. Los de Oaxaca son los más famosos por sus siete moles (negro, rojo, amarillo, coloradito, verde, chichilo y manchamanteles).

¿Cómo se come? Con pollo o pavo, su arroz rojo y unas tortillas recién hechas.

4. Sopes: Pequeños Lienzos de Sabor

Para una celebración más informal, los sopes son la opción perfecta. Son versátiles, deliciosos y permiten que cada invitado se sirva a su gusto.

La Base de Maíz: Un sope es una pequeña tortilla de maíz gruesa, pellizcada en los bordes para formar un pequeño “plato” que contiene el relleno.

¿Qué llevan? La base clásica es de frijolitos, y de ahí, le puedes poner salsa, queso, crema, lechuga y el guisado que se te antoje : picadillo, tinga, chicharron, chorizo, etc.

5. Pambazos: El Sabor del Virreinato en un Pan

El pambazo es otro de los grandes clásicos de la garnacha mexicana, con una historia fascinante.

El Pan “Basso”: Su nombre viene del “pan basso”, un pan económico que se elaboraba en la época del Virreinato con harinas de menor calidad.

La Transformación: Con el tiempo, este humilde pan se convirtió en el vehículo de uno de los antojitos más queridos. El pan se baña en una salsa de chile guajillo (lo que le da su característico color rojo y su textura suave) y se rellena tradicionalmente con papas con chorizo.

El Toque Final: Se sirve con lechuga, queso, crema y más salsa. Es un bocado jugoso, picosito y absolutamente delicioso.

Más Allá del Menú: La Celebración de la Identidad

Preparar y compartir estos platillos típicos del 15 de septiembre es mucho más que una simple cena. Es un acto que fortalece nuestra identidad y nos une.

En la Oficina o la Escuela: Un pozole o unos pambazos son ideales para una celebración sencilla y festiva.

En Casa con la Familia: Un Chile en Nogada como plato fuerte, acompañado de una barra de sopes para que cada quien se sirva, es un éxito garantizado.

La comida mexicana es un lenguaje que todos entendemos. Es una celebración viva de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra increíble riqueza gastronómica. Este 15 de septiembre, elige tus platillos favoritos, reúne a tu gente y ¡que viva México

