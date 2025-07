Cantarito con tequila estilo Jalisco, un sorbo al corazón de México

En una pequeña plaza de Tlaquepaque, Jalisco donde el sol baila entre sombreros de palma y guitarras de mariachi, un hombre de sonrisa franca prepara un cantarito con tequila, a base de exprimido de naranjas con manos curtidas por los años.

Frente a él, un cantarito de barro espera paciente la mezcla ancestral que se ha convertido en símbolo de la fiesta jalisciense: el cantarito con tequila.

Un vaso de historia

El cantarito no es solo un cóctel, es un reflejo de la cultura de Jalisco. Se cree que su origen se remonta a los pueblos donde el barro cocido no solo servía para cocinar, sino para refrescar. La vasija de barro no es casual: mantiene la bebida fría durante horas, mientras aporta un sabor terroso único.

Servidos tradicionalmente en los mercados, ferias y paradas de carretera, los cantaritos nacieron como bebida del pueblo, y han conquistado a locales y turistas por igual. Hoy en día, son parte infaltable del recorrido turístico por Tequila, Amatitán y los alrededores de Guadalajara.

La receta que enamora

Preparar un buen cantarito no es difícil, pero como todo en México, requiere alma. Aquí va la forma tradicional:

Ingredientes:

Tequila (blanco o reposado, al gusto)

Jugo fresco de naranja

Jugo de toronja (puede ser natural o de refresco tipo Squirt)

Jugo de limón

Sal

Hielo

Refresco de toronja (opcional para aligerar o endulzar)

Chile en polvo o Tajín (para el borde del cantarito, si se desea)

Un cantarito de barro (de preferencia curado previamente)

Preparación:

Curar el cantarito si es nuevo (remojarlo unas horas en agua para sellar los poros del barro). Escarchar el borde con sal o chile en polvo si se desea. Añadir hielo al gusto. Exprimir el jugo de 1 a 2 limones, media naranja y un chorrito de toronja natural. Agregar un caballito (o dos) de buen tequila jalisciense. Completar con refresco de toronja si se busca más burbujeante. Revolver suavemente con una cuchara de madera. Decorar con una rodaja de cítrico… y disfrutar al aire libre.

Más allá del trago

Beber un cantarito es, en esencia, compartir. Se bebe entre risas, con música de fondo, y a menudo acompañado de antojitos como carnitas, birria o tacos al pastor. Cada quien tiene su “secreto” para el mejor cantarito: hay quien jura que el mejor se hace con jugo natural al 100%, otros apuestan por el toque chispeante del refresco.

Lo cierto es que más allá del tequila o los cítricos, lo que hace único a este trago es el contexto: el calor del mediodía, el sonido del mariachi, y la tierra roja de Jalisco que parece impregnarlo todo, incluso el barro del vaso.

Un brindis con raíces

El cantarito jalisciense es más que una moda o una bebida de Instagram. Es un homenaje líquido a una cultura hospitalaria, vibrante y profundamente orgullosa de sus raíces. Así que la próxima vez que tengas un cantarito en la mano, no solo brindes por la fiesta… brinda por la historia que se sirve en cada trago.