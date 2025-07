La secuela de El Diablo Viste a la Moda: todo lo que sabemos

La secuela de El Diablo viste a la Moda ha comenzado su producción. 20th Century Studios ha confirmado la noticia, y lo más increíble es que el elenco original principal regresa: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel). La historia se centrará en Miranda luchando por mantener relevante su revista en la era digital. La guionista de la primera película, Aline Brosh McKenna, está a cargo del guion. La fecha de estreno está prevista para el 1 de mayo de 2026.

Agarra tu café de Starbucks (pero no el que Miranda te pidió), cancela tus planes y prepárate, porque la noticia que millones de fans han esperado durante 18 largos años finalmente es una realidad. Durante casi dos décadas, ha sido el sueño imposible, el rumor recurrente, la pregunta susurrada en cada reunión de moda: ¿habrá una secuela de El Diablo viste a la Moda? Pues bien, la respuesta es un rotundo y glamoroso SÍ.

The Devil Wears Prada 2. Now in production. 👠👠 pic.twitter.com/ecVle3oaB8 — 20th Century Studios (@20thcentury) June 30, 2025

No es una broma. No es una filtración. 20th Century Studios, ahora bajo el paraguas de Disney, lo ha confirmado con un elegante guiño en Instagram: una animación del icónico tacón rojo de la primera película, ahora acompañado de un segundo. El mensaje es claro: la reina está de vuelta, y no viene sola.

La película que definió una generación, que nos enseñó la diferencia entre el azul y el cerúleo y que nos hizo debatir hasta el cansancio sobre quién era el verdadero villano de la historia, se prepara para su segundo acto. Y lo mejor de todo: la “familia” de Runway vuelve a reunirse.

El Regreso que Nadie Creía Posible: El Reparto Original Vuelve

Seamos sinceros: reunir al elenco original de una película tan icónica casi veinte años después es una hazaña logística que roza el milagro. Pero para Miranda Priestly, la palabra “imposible” no está en su vocabulario.

Meryl Streep como Miranda Priestly: No habría secuela sin la reina. Meryl Streep, quien inmortalizó a la editora jefe más temida y admirada del cine , está confirmada para retomar su papel. Prepárense para miradas gélidas, frases lapidarias y un conocimiento de la moda que sigue siendo enciclopédico.

Emily Blunt como Emily Charlton: La primera asistente que todos amamos odiar (y que secretamente admiramos) también regresa. El papel de Emily Blunt es, según las primeras informaciones, crucial para la nueva trama. Su evolución de asistente sufridora a una figura de poder será uno de los puntos más interesantes.

Anne Hathaway como Andrea Sachs: ¡Sí, Andy también vuelve! Aunque la primera película terminó con ella forjando su propio camino, el regreso de Anne Hathaway confirma que su historia con Miranda y Runway no había terminado del todo. La dinámica entre ellas, ahora como iguales (o casi), promete sacar chispas.

Stanley Tucci como Nigel: El corazón y la conciencia de Runway. El regreso de Stanley Tucci como el inolvidable director de arte es la guinda del pastel. Su sabiduría y su sarcasmo son indispensables para el alma de esta historia.

La Trama: Miranda Priestly vs. el Siglo XXI

Y aquí es donde la cosa se pone buena. La secuela no será un simple refrito. La guionista Aline Brosh McKenna, quien nos regaló los diálogos afilados de la primera parte, regresa para plantear un conflicto profundamente moderno y relevante: ¿cómo sobrevive una revista impresa de alta costura en la era de TikTok, los influencers y la gratificación instantánea?

La trama se centrará en la lucha titánica de Miranda Priestly por mantener a flote a la revista Runway en un mundo digital que amenaza con devorarlo todo. La reina del papel couché se enfrenta a su mayor enemigo: la irrelevancia.

Y en un giro de guion absolutamente delicioso, Miranda se verá obligada a hacer lo impensable. Necesitará la ayuda de su antigua asistente, Emily Charlton, quien ahora es una poderosa ejecutiva en un conglomerado de marcas de lujo. El dinero para publicidad de las marcas de Emily es vital para la supervivencia de Runway, lo que invierte la dinámica de poder de una manera fascinante. La jefa ahora necesita a su empleada. ¿Se imaginan esa conversación?

El papel de Andy (Anne Hathaway) en esta nueva trama aún se mantiene en secreto, pero su regreso sugiere que su camino volverá a cruzarse con el de Miranda en un momento crucial.

Un Nuevo Fichaje y un Vistazo a la Vida Privada de Miranda

Como si el regreso del elenco original no fuera suficiente, la secuela añade un nombre de peso a sus filas: el aclamado actor y director Kenneth Branagh. Y su papel no podría ser más intrigante: interpretará al esposo de Miranda Priestly.

En la primera película, solo tuvimos un breve y doloroso vistazo a la vulnerabilidad de Miranda cuando su matrimonio se desmoronaba. La inclusión de un actor del calibre de Branagh para este papel sugiere que la secuela explorará más a fondo la vida personal de la editora, mostrándonos quizás las grietas detrás de esa fachada de acero.

¿Por Qué Ahora? Las Pistas que Nos Dejaron por el Camino

La noticia, aunque sorprendente, no sale completamente de la nada para los observadores más atentos. En los últimos años, el elenco nos ha estado dejando pequeñas migas de pan. La más evidente fue su reunión en el escenario de los SAG Awards de este año. Ver a Meryl, Anne y Emily juntas, bromeando con sus antiguos personajes, no fue solo un momento de nostalgia; fue la antesala de este gran anuncio. Fue un recordatorio para el mundo de que su química seguía intacta y de que el público estaba más que listo para volver a Runway.

Más que una Película: El Legado de “El Diablo Viste a la Moda”

Dieciocho años después, la película sigue siendo un fenómeno cultural. Se ha convertido en un manual no oficial sobre la ambición, el sacrificio y los límites en el mundo profesional. Sus frases (“Florals? For spring? Groundbreaking.”) son parte del vocabulario popular. Su influencia en la moda es innegable. Pero, sobre todo, nos regaló a Miranda Priestly, un personaje complejo, brillante y aterrador que redefinió el concepto de “jefa” en el cine.

La secuela tiene la difícil tarea de estar a la altura de ese legado, pero con el equipo original de vuelta y una trama que aborda los desafíos del mundo actual, las expectativas están por las nubes.

El 1 de mayo de 2026, las puertas del ascensor de Elias-Clark volverán a abrirse. Preparen sus mejores looks. Miranda Priestly volverá a la oficina. Eso es todo.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.