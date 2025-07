Cinemex proyectará Mentiras: la serie en versión karaoke

Cinemex proyectará Mentiras: la serie en sus salas de cine. La exitosa producción de Amazon Prime Video será exhibida en una versión sing-along, lo que significa que las letras de las canciones aparecerán en pantalla para que el público pueda cantar a todo pulmón, como en un karaoke masivo. Aunque aún no se han confirmado la fecha exacta ni los complejos participantes, este evento especial forma parte del programa Cinemex Alternativo. Se espera que los detalles sobre qué episodios se proyectarán y cuándo se anuncien próximamente.

¡Sabemos que estás obsesionado tanto como nosotros! Así que muy pronto podrás ver #MentirasLaSerie en Cinemex y cantar las canciones a todo pulmón. pic.twitter.com/M79CGDAVXD — Cinemex (@Cinemex) June 30, 2025

Si eres de los que ha estado cantando “Él me mintió” en la regadera sin parar desde que se estrenó, si has debatido con tus amigos quién es tu personaje favorito o si simplemente te declaras fanático de la nostalgia ochentera, prepárate, porque la experiencia de Mentiras: la serie está a punto de magnificarse.

La producción de Amazon Prime Video, que se convirtió en un fenómeno instantáneo desde su estreno a mediados de junio, no se quedará solo en nuestras pantallas de televisión. En un movimiento que celebra el clamor popular y la increíble conexión que la serie ha logrado con el público, Cinemex ha anunciado que llevará la historia de Daniela, Dulce, Yuri y Lupita a la pantalla grande. Pero no de cualquier manera. Lo hará en el formato más divertido y catártico posible: un karaoke gigante.

De la Pantalla Pequeña al Evento Cinematográfico del Año

Mentiras no es solo una serie; es un evento cultural. La adaptación del musical de teatro, que ha sido un pilar de la cartelera mexicana desde 2009, ha demostrado que su magia es universal. Protagonizada por un elenco de ensueño —Belinda, Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio y Luis Gerardo Méndez—, la serie ha conquistado no solo México, sino el mundo. Ha estado en el Top 5 de Prime Video en al menos 14 países, un testimonio de que el desamor, los enredos y las grandes canciones de los ochenta no tienen fronteras.

La trama, para quienes aún no han caído en sus redes, es una deliciosa mezcla de comedia, misterio y drama musical. Cuatro mujeres que, aparentemente, no tienen nada en común, son convocadas a una misteriosa mansión tras la muerte del mismo hombre con el que todas mantenían una relación: el enigmático Emmanuel Mijares. Lo que comienza como un funeral lleno de resentimiento y desconfianza, se transforma en un viaje de autodescubrimiento, sororidad y, por supuesto, muchas mentiras.

Con solo ocho episodios, la serie ha logrado lo que pocas: convertirse en parte de la conversación diaria, generar trends en redes sociales y hacer que una nueva generación se enamore de los himnos que marcaron a sus padres.

¿Listo para Cantar a Todo Pulmón? La Experiencia Sing-Along

Aquí es donde la propuesta de Cinemex se vuelve irresistible. Según el póster promocional que ya circula en redes, no se trata de una simple proyección. Será una versión sing-along.

¿Qué significa esto? Que mientras ves a tus personajes favoritos en pantalla gigante, las letras de las canciones aparecerán al estilo karaoke. Es una invitación abierta a que el público deje la vergüenza en la entrada y se una en un coro masivo para cantar con todo el despecho, la alegría y la nostalgia que estas canciones provocan.

Imagínate estar en una sala oscura, rodeado de cientos de fans, y que en la pantalla comiencen los acordes de “Castillos”, “Detrás de mi ventana” o “Él me mintió”. La energía será eléctrica. Será más que ver una serie; será vivirla. Será una fiesta, una terapia grupal y un concierto, todo en uno.

La Lista de Canciones que Hará Vibrar al Cine

La banda sonora es la verdadera protagonista de Mentiras, y poder cantar estos temazos en comunidad será una experiencia única. Prepara tu voz para interpretar himnos como:

“Él me mintió”

“Castillos”

“Detrás de mi ventana”

“Pobre secretaria”

“De mí enamórate”

“Cuando baja la marea”

“Mentiras”

“Mudanzas”

“Amiga mía”

“Acaríciame”

“Toda la vida”

Y muchos más…

Lo que Aún no Sabemos: Los Detalles Pendientes

La euforia es real, pero como en toda buena trama de misterio, todavía hay algunos detalles por resolver. Al momento de escribir esto, Cinemex aún no ha confirmado puntos clave:

La fecha de estreno: No tenemos un día exacto en el calendario. Lo único seguro es que debemos estar muy pendientes de las redes sociales de Cinemex.

Los complejos participantes: ¿Será un evento a nivel nacional o se limitará a ciudades seleccionadas? Es una de las grandes incógnitas.

El formato de la proyección: ¿Veremos la serie completa en un maratón épico? ¿O serán episodios seleccionados? ¿Quizás un montaje especial con todos los números musicales? Esta decisión definirá la duración y el ritmo del evento.

Lo que sí sabemos es que esta iniciativa forma parte de Cinemex Alternativo, el programa de la cadena dedicado a traer contenido diferente a sus salas, como conciertos, ópera, documentales y, ahora, series de streaming. Es una apuesta por diversificar la experiencia cinematográfica y reconocer que el buen contenido no entiende de formatos.

¿Por Qué “Mentiras” se ha Convertido en un Fenómeno?

El éxito de la serie no es una casualidad. Es el resultado de una combinación perfecta de elementos:

Nostalgia Pura: La ambientación ochentera, desde la moda hasta la música, apela directamente al corazón de varias generaciones.

Un Elenco Impecable: Cada una de las actrices brilla con luz propia, creando personajes complejos, divertidos y con los que es fácil empatizar.

Canciones Inmortales: La música es el alma de la historia . Son canciones que todos conocemos, que hemos cantado en fiestas y que forman parte del ADN cultural de México y Latinoamérica.

Una Historia Universal: Aunque está ambientada en los 80, los temas del amor, el desamor, la amistad y el empoderamiento femenino son atemporales.

La decisión de Cinemex de llevar Mentiras a sus salas es un reconocimiento a este fenómeno. Es entender que hay historias que trascienden su plataforma original y que merecen ser celebradas en comunidad. Así que, si quedaste cautivado por la serie o simplemente eres un amante incurable del pop de los ochenta, esta es tu oportunidad de vivir una experiencia inolvidable.

Mientras esperamos más detalles, recuerda que puedes (re)ver Mentiras: la serie en exclusiva por Amazon Prime Video. Ve practicando las letras, porque cuando llegue el día, querrás cantar más fuerte que nadie.

