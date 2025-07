Todo sobre Project Hail Mary: La nueva odisea de Ryan Gosling

Project Hail Mary es la nueva peli de Ryan Gosling en el espacio. Es la adaptación del libro del mismo pavo que escribió The Martian, y la dirigen los genios detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse. La trama va de un profe de insti que se despierta en una nave, sin recordar nada, y resulta que es el único que puede evitar que nuestro Sol se apague. Hay ciencia, hay humor y, ojo, hay un alien. Apúntalo: 20 de marzo de 2026.

Después de la locura de la “Kenergy” y de conquistar el mundo como Ken, Ryan Gosling va a cambiar su chaqueta de flecos por un traje de astronauta. Y no para cualquier cosa. Se ha metido en un proyectazo que tiene toda la pinta de ser el próximo gran bombazo del cine: Project Hail Mary.

El primer tráiler ha sido como una bomba. Nos ha dejado a todos los que amamos la ciencia ficción con la boca abierta y ha confirmado lo que ya nos olíamos: que esta va a ser una de las pelis más esperadas de los próximos años. Pero, ¿qué tiene de especial? La clave no está solo en Gosling, sino en el equipazo que hay detrás.

El Equipo Soñado: La Receta para un Peliculón

Una peli así no se hace sola. Necesitas a la gente adecuada, y aquí parece que han ganado la lotería.

Si te suena el nombre de Andy Weir, es por algo. Es el cerebro detrás de The Martian. Este hombre tiene un superpoder: escribe historias de ciencia ficción donde los problemas se resuelven con cerebro, mates y un humor negrísimo. Y dicen los que han leído Project Hail Mary que es incluso mejor que su primer libro. Con él detrás, sabes que la historia va a ser inteligente de narices.

Y aquí es donde la cosa explota. A los mandos están Phil Lord y Christopher Miller. ¿Te suenan? Son los tipos que nos volaron la cabeza con Spider-Man: Into the Spider-Verse y nos hicieron reír a carcajadas con La película de LEGO. Ponerlos a dirigir esto es un golpe de genio. Podemos esperar que le metan una energía y una creatividad visual que la van a diferenciar de cualquier otra peli espacial.

Para rematar, el guion lo adapta Drew Goddard, el mismo que adaptó The Martian. Es una garantía de que el espíritu del libro, esa mezcla de ciencia y humor, va a llegar intacto a la pantalla.

La Trama: Olvídate de “The Martian con Aliens”

Vale, a primera vista es fácil pensar: “Ah, es como The Martian pero con aliens”. Un tipo solo en el espacio, luchando por sobrevivir. Es normal que se nos venga a la cabeza. Pero rasca un poco y verás que son como el día y la noche.

La cosa va así: Ryland Grace, nuestro prota, se despierta en mitad del espacio sin tener ni idea de quién es o qué hace ahí. Sus compañeros de misión están muertos. A través de flashbacks, se va enterando del marrón: una especie de plaga se está comiendo al Sol y, si no hace algo, la Tierra se va a convertir en un cubito de hielo.

Y aquí viene el giro que lo cambia todo. No está solo. Se encuentra con otra nave, una nave alienígena, con un tripulante que tiene exactamente el mismo problema. De repente, la peli deja de ser una historia de un tipo solo contra el universo y se convierte en una buddy movie intergaláctica. La trama va de cómo dos seres de mundos distintos tienen que aprender a comunicarse y confiar el uno en el otro para salvarlo todo.

El Tono: Aventura, Risas y un Corazón Enorme

Por lo que se ve en el tráiler y conociendo a los directores, esto no va a ser un drama espacial oscuro y deprimente. Aunque el fin del mundo esté en juego, todo apunta a una aventura mucho más luminosa y entretenida.

Vemos a un Ryan Gosling que saca su lado más cómico, pero sin dejar de lado la seriedad de un tipo que tiene el peso de dos planetas sobre los hombros. La idea del alienígena le permite a la película ser mucho más fantástica y creativa.

Un Reparto de Lujo para Acompañar a Gosling

Gosling no está solo en esto. Le acompaña la increíble Sandra Hüller (la que nos dejó helados en Anatomía de una caída y La zona de interés), además de gente como Lionel Boyce de la serie The Bear. Un buen puñado de talento para arropar a la estrella.

¿Por Qué Hay Tanto Hype?

Es que lo tiene todo. Una de las mayores estrellas del momento en un papel que le va como un guante. Una historia de uno de los mejores escritores de ciencia ficción actuales. Y unos directores que son garantía de originalidad y diversión.

Project Hail Mary promete ser una de esas pelis que te dejan pegado a la butaca, que te hacen pensar y que te emocionan. Es la historia de cómo la inteligencia y una amistad improbable pueden, literalmente, salvar el universo. Apúntalo bien en el calendario: el 20 de marzo de 2026 tenemos una cita en el cine.

