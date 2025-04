Star Wars: Starfighter: Todo lo que se sabe hasta ahora

La galaxia muy, muy lejana está a punto de expandirse con una nueva entrega cinematográfica: Star Wars: Starfighter, una apuesta fresca dentro del universo creado por George Lucas, que será dirigida por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) y protagonizada por Ryan Gosling, quien interpretará a un personaje completamente nuevo.

Starfighter tiene programado su estreno para el 28 de mayo de 2027, una fecha simbólica ya que coincide con el 50 aniversario de “Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza”, estrenada originalmente en 1977.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY

— Star Wars (@starwars) April 18, 2025