Supuestos rumores de anuncios en suscripción premium de Spotify

Durante los últimos días, una ola de rumores causó preocupación entre los usuarios de Spotify Premium, al sugerirse que la plataforma comenzaría a insertar anuncios incluso para quienes pagan una suscripción. En un contexto donde otras plataformas de streaming ya han comenzado a aplicar modelos similares, el temor de que esto ocurriera también en Spotify no tardó en expandirse.

Los rumores generaron una reacción inmediata en redes sociales, con usuarios expresando su descontento y decepción ante la posibilidad de pagar por un servicio que aún así mostraría publicidad. Ante el revuelo, la propia compañía salió al paso para desmentir rotundamente la información.

A través de su cuenta oficial en Twitter (ahora X), Spotify publicó el siguiente mensaje:

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free.

— Spotify (@Spotify) April 8, 2025