Pacific Rim tendrá su propia serie live-action: lo que se sabe

Una de las películas más queridas de Guillermo del Toro, Pacific Rim, está de regreso, pero esta vez en formato de serie Live Action. A más de una década del estreno original, y pese a la tibia recepción de su secuela, el universo de los Jaegers y kaijus se expandirá con una nueva serie de acción real que se estrenará en Amazon Prime Video.

Una precuela en camino

El nuevo proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo, pero ya se han revelado algunos detalles clave: Eric Heisserer, guionista de Arrival y creador de Shadow and Bone, estará al frente de la serie como director creativo. La historia será una precuela de las películas originales, lo que sugiere que podríamos ver los orígenes del programa Jaeger, las primeras apariciones de los kaijus, y cómo la humanidad se organizó para enfrentarlos.

El desarrollo corre a cargo de Legendary Television en colaboración con Amazon MGM Studios, como parte de un nuevo acuerdo con la productora Chronology de Heisserer. Por ahora, los detalles de la trama y el reparto se mantienen en secreto.

¿Qué podemos esperar?

Aunque no hay fecha de estreno confirmada, fuentes cercanas a la producción afirman que no se descarta que el regreso de Pacific Rim a la pantalla derive también en nuevas películas. Es decir, esta serie podría ser el comienzo de un relanzamiento más ambicioso del universo creado por del Toro en 2013.

Desde su estreno, Pacific Rim ha logrado construir una base sólida de fans gracias a su combinación de ciencia ficción, acción y diseño visual imponente. Además de las películas, el universo ha crecido con cómics, novelas, figuras de colección, e incluso una serie animada de dos temporadas en Netflix.

Amazon apuesta por franquicias

Con esta nueva serie, Amazon Prime Video continúa su estrategia de convertirse en un hogar para grandes franquicias de ciencia ficción y fantasía, como ya ha hecho con The Boys, The Rings of Power o Fallout. Legendary, por su parte, busca seguir explorando el potencial televisivo de sus propiedades intelectuales más populares.

Mientras tanto, los fans del género y del universo Pacific Rim deberán esperar un poco más para conocer a los nuevos personajes, el elenco oficial, y sobre todo, cómo lucirá esta nueva batalla entre la humanidad y los monstruos interdimensionales.

