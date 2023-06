Spider-Man Across the Spider-Verse: una belleza inagotable

Pocas películas logran atrapar al publico desde el primer minuto, es una tarea difícil y emblemática para cualquier producción, aunque para Spider-Man Across the Spider-Verse pareció ser por lo que menos se preocuparon.

Después de un tiempo de conocer el Spider-Verse a lado del Peter panzón y Gwen Stacy de quien quedo perdidamente enamorado, Miles Morales cruza por las admisiones para ingresar a la universidad, combinando sus actividades adolescentes con su vida súper heroica como Spider-Man.

Al principio, nos presentan a un despistado y torpe villano conocido como La Mancha, un científico que sufrió un accidente en los acontecimientos sucedidos en la precuela de la cinta. De ser este patoso enemigo, La Mancha se desarrolla a lo largo de la trama, con una adquisición de poder brutal y la capacidad de brincar cómodamente por el multiverso.

Mientras tanto, Gwen aparece en la habitación de Miles, ya que ahora pertenece a una asociación de Spider-Man multiversales con la capacidad de contactarse entre si. El encuentro entre estos dos, envuelve el ambiente en una burbuja de amor, confusión y adolescencia masiva, los colores, la música y la excelencia del estilo de animación hace que respires la atracción de los Spider Tortolos.

Al pasear y columpiarse por el New York del universo Morales, descubrimos que Gwen no vistita a Miles por gusto, ella se encuentra ahí debido a un villano que podría desestabilizar la continuidad del canon temporal, adivinan ¿de quien se trata?, así es, La Mancha.

Momentos épicos

Es obvio que la cantidad de Spideys aparecidos y el garbeo multiversal nos deja atónitos, ver al Spider Gato, Dinosaurio, Vaquero, el Punk y el 2099 es algo impresionante para cualquier fan, pero la belleza del filme no se estanca ahí. Si algo destaca a Spider-Man Across the Spider-Verse es su inagotable creatividad artística, libre y diferente de cualquier proyecto animado.

Cada color, textura, ligereza y armonización parece inagotable a medida que el tiempo avanza, los universos cambian en cuanto fondo, el background parece estar vivo e incluso para los más susceptibles a la colorimetría pueden percibir olores.

Spider-Man Across the Spider-Verse logra lo que el MCU bus, acentuando que no hace falta dar prioridad a las escenas post-créditos ni al abrumador CGI, basta con una historia apasionada, disoluta y centrada en lo de verdad importa.

Seas pequeñín o un adulto responsable con un gran niño interior, la Spider peli perdurara como una de las mejores cintas animadas de todos los tiempos.

El doblaje por Star Talents ha dado mucho de que hablar, pero apenas notas las voces ante semejante obra visual, aunque claro esta que el disfrute es mejor en el idioma original.

Con lo anterior dicho, cabe mencionar que el orgullo mexicano corre por toda la cinta, 40 de los nuestros trabajaron en la realización de este hito audiovisual, aportando un valor mas profundo a la hermosa Spider-Man Across the Spider-Verse.