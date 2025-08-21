¿Qué tan sanas son las carnitas? Guía para disfrutarlas sin pena

Las carnitas no son precisamente comida de dieta, sobre todo si te excedes. Su bronca es que tienen un montón de grasa saturada y sal porque se fríen en manteca. Una porción de 200 gramos puede tener más de 30 gramos de grasa. Pero tampoco son el diablo. Si te las comes con moderación, también tienen lo suyo: un montón de proteína, hierro y zinc, y casi no tienen carbohidratos, así que hasta los de la dieta keto les pueden entrar (sin tortilla). La clave es comerlas de vez en cuando y sin atascarse.

El Placer Culpable que Nos Une a Todos

Hay olores que son un llamado a la comunidad, a la fiesta, al fin de semana. Y el de las carnitas cociéndose lentamente en un cazo de cobre es, sin duda, uno de los mejores. Ya sea para curarte la cruda, para la comida del domingo con la familia o nomás por el puro antojo, los tacos de carnitas son un pilar de nuestra gastronomía, un ritual que nos une.

Pero seamos honestos, mientras te echas ese taco de maciza con cuerito, bañado en salsa y con su buena dosis de cebolla y cilantro, siempre hay una vocecita en la cabeza que te susurra: “¿Qué tan malo puede ser esto?”.

En un mundo cada vez más consciente de la salud, las carnitas a menudo son vistas como el “placer culpable” por excelencia. Pero, ¿son realmente tan malas como dicen? ¿.

¿Qué Son Exactamente las Carnitas y de Dónde Vienen?

Antes de juzgarlas, entendamos qué son. El diccionario Larousse Cocina las define como un platillo tradicional preparado con diferentes cortes de carne de cerdo, que se fríen lentamente en su propia manteca. Este proceso, conocido como confitado, es lo que les da su magia. La cocción lenta y sumergida en grasa logra dos cosas a la vez:

Por dentro: Una carne increíblemente tierna y jugosa que se deshace en la boca.

Por fuera: Una capa exterior dorada y crujiente que ofrece un contraste de texturas perfecto.

Dicen que las mejores carnitas son las de Michoacán, y la receta de allá es todo un arte. Primero cuecen la carne en agua con ajo y cebolla, y luego la fríen en manteca, a veces con un chorrito de jugo de naranja o leche para que quede doradita y suave por dentro.

El Veredicto: Lo Bueno, lo Malo y lo Rico

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las carnitas son un platillo de dualidades.

Lo Malo (y por lo que tienen mala fama):

Alto Contenido de Grasa Saturada: Este es su principal pecado. Una porción de 200 gramos (unos dos tacos bien servidos) tiene como 30 gramos de grasa , y mucha de ella es saturada, de la que puede subir el colesterol.

Las Calorías: Esa misma porción tiene unas 380 calorías . Si te comes tres o cuatro tacos bien servidos, puedes estar consumiendo fácilmente más de 1,000 calorías en una sola sentada.

Mucho Sodio: Suelen prepararse con una buena cantidad de sal. Una porción puede contener más de 600 mg de sodio , lo que, en exceso, puede contribuir a la hipertensión.

Lo Bueno (los beneficios que a menudo ignoramos):

Pura Proteína: No todo es malo. Son una bomba de proteína de la buena. Esa porción de 200 gramos te da casi 24 gramos , ideal para los músculos.

Bajas en Carbohidratos: Como son casi pura carne, casi no tienen carbohidratos. Esto las hace, increíblemente, compatibles con la dieta keto (si te las comes sin tortilla, claro).

Tienen Hierro y Zinc: El cerdo es una buena fuente de estos minerales, que te ayudan a no andar anémico y a tener buenas defensas.

Entonces, ¿Cada Cuándo me Puedo Echar unos Taquitos?

Aquí está la clave. Comer carnitas no es “malo”. Lo que es malo es el exceso. Nadie te va a decir que las incluyas en tu dieta diaria, pero disfrutarlas de vez en cuando no tiene por qué ser un atentado contra tu salud.

La Frecuencia es la Clave:

Comer carnitas una o dos veces al mes es una indulgencia perfectamente razonable para una persona sana. El problema viene cuando se convierten en el almuerzo de cada fin de semana. La frecuencia y la cantidad son los factores que determinan si son un placer ocasional o un riesgo para la salud.

Cómo Hacerlas “Menos Malas”:

Si quieres disfrutar de tus tacos de carnitas de una forma un poco más equilibrada, sigue estos consejos:

Elige los Cortes Magros: En lugar de pedir cuerito, buche o nana (que son pura grasa), opta por la maciza o el lomo , que son los cortes con menos grasa. Controla las Porciones: En lugar de pedir cuatro tacos, pide dos y acompáñalos con una buena porción de ensalada de nopales o frijoles de la olla Cuidado con los Acompañamientos: Modera el consumo de chicharrón, crema y refrescos azucarados. Opta por salsas frescas, cebolla, cilantro, limón y un agua fresca natural. Pide que escurran la Carne: Un gesto tan simple como pedirle al taquero que escurra bien la carne antes de ponerla en la tortilla puede reducir significativamente la cantidad de manteca que consumes.

Alternativas Más Saludables

Si amas el sabor del cerdo pero buscas opciones más ligeras para el día a día, la organización Low Fodmap Eating sugiere:

Lomo de cerdo a la plancha o al horno.

Pavo molido o pechuga de pollo deshebrada , preparados con un adobo similar.

Estas opciones te dan una experiencia de sabor parecida, pero con muchas menos calorías y grasas saturadas.

Un Placer para Disfrutar con Conciencia

Entonces, ¿son saludables las carnitas? No, en el sentido estricto de la palabra. ¿.

La clave, como con tantos otros placeres de la vida, está en la moderación y el equilibrio. No se trata de satanizar un platillo que nos da tanta alegría, sino de entenderlo y disfrutarlo de manera inteligente.

Así que la próxima vez que te encuentres frente a ese cazo de cobre burbujeante, no sientas culpa. Pide tus tacos de maciza, ponles su buena dosis de salsa y disfrútalos sin remordimientos. Porque comer carnitas de vez en cuando no solo no te hará daño; te recordará una de las razones por las que la comida mexicana es, sencillamente, la mejor del mundo.

