Cómo nacieron los tacos al pastor, el orgullo gastronómico de México

Cómo nacieron los tacos al pastor. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena: es de noche, el aire está impregnado de un aroma irresistible a carne marinada y piña asada. Escuchas el siseo constante de la carne al girar y ves la luz anaranjada que emana de un coloso de carne en forma de cono. El taquero, con una destreza casi quirúrgica, desliza su cuchillo y finas láminas caen sobre una pequeña tortilla de maíz. Un trozo de piña vuela por el aire y aterriza con precisión. Cilantro, cebolla, salsa… la perfección. Este ritual es el corazón de México, y su protagonista es el rey indiscutible de la comida callejera: el taco al pastor.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo nacieron los tacos al pastor? Su historia es mucho más que una simple receta; es un relato épico de migración, adaptación y genialidad culinaria. Es un viaje que cruza océanos y continentes, fusionando culturas para crear algo completamente nuevo y profundamente mexicano. Acompáñanos a desentrañar el origen de este manjar que ha conquistado paladares en todo el mundo. Un viaje inesperado: del Medio Oriente a las calles de México con los tacos al pastor Nuestra historia no comienza en una cocina mexicana, sino a miles de kilómetros de distancia, en las tierras del antiguo Imperio Otomano. A principios del siglo XX, una oleada de inmigrantes libaneses y de otras regiones del Levante llegó a México, huyendo de la inestabilidad política y económica. Con ellos, no solo trajeron sus esperanzas y sueños, sino también sus ricas tradiciones culinarias. Uno de sus tesoros gastronómicos era el shawarma. Esta preparación consistía en finas láminas de carne de cordero, marinadas en especias y asadas lentamente en un asador vertical, conocido como trompo. La carne se servía dentro de un pan árabe o pan de pita, generalmente acompañada de salsas a base de yogur o tahini. Cuando estos inmigrantes se establecieron en ciudades como Puebla y Ciudad de México, comenzaron a abrir pequeños restaurantes para compartir los sabores de su tierra natal. Sin embargo, México es un país con una personalidad culinaria arrolladora. Poco a poco, la receta original del shawarma comenzó a dialogar con los ingredientes y gustos locales. El cordero, que no era tan común ni accesible, fue reemplazado por la carne de cerdo, un pilar de la cocina mexicana. El pan árabe, aunque delicioso, empezó a competir con el vehículo perfecto para cualquier guiso: la tortilla de maíz. Este platillo híbrido, especialmente popular en Puebla, se conoció como “taco árabe”, el ancestro directo de nuestro amado pastor. Aunque el taco árabe fue un paso crucial, la verdadera magia, el momento eureka que define cómo nacieron los tacos al pastor, ocurrió en la Ciudad de México. La historia nos lleva al año 1966, al corazón de la colonia Condesa, a un pequeño local que cambiaría para siempre la gastronomía nacional: El Tizoncito. La mente maestra detrás de esta revolución fue una mujer llamada Concepción Cervantes, mejor conocida como "Doña Conchita". Ella y su esposo, fundadores de la taquería, decidieron tomar la idea del trompo y mexicanizarla por completo. No querían simplemente adaptar el shawarma; querían crear algo nuevo, algo que gritara "¡México!" en cada mordida. La genialidad de Doña Conchita radicó en tres innovaciones clave que definieron al taco al pastor: Primero, el adobo. Se deshizo de las especias tradicionales del Medio Oriente y creó una marinada profundamente mexicana. El ingrediente estrella fue el achiote, una pasta de origen prehispánico que le dio a la carne su característico color rojo vibrante y un sabor terroso y ligeramente picante. Complementó el achiote con una mezcla de chiles secos, vinagre y otras especias, creando un perfil de sabor complejo y adictivo. Segundo, la tortilla. Adiós definitivo al pan árabe. El vehículo para esta nueva creación tenía que ser la pequeña y humilde tortilla de maíz, el alma de la cocina mexicana. Y tercero, el toque maestro, la corona del rey: la piña. Nadie sabe con certeza si fue un accidente feliz o un golpe de genialidad planeado, pero colocar una piña en la parte superior del trompo para que sus jugos caramelizados bañaran la carne mientras se asaba, y luego cortar un trocito para acompañar cada taco, fue una decisión que cambió el juego. El dulzor y la acidez de la piña cortan la grasa de la carne y equilibran el picor del adobo, creando una sinfonía de sabores en la boca. Así, en esa esquina de la Condesa, nació oficialmente el taco al pastor tal y como lo conocemos. El Tizoncito se proclamó con orgullo "el creador del taco al pastor", y su legado perdura hasta hoy. Con el tiempo, el taco al pastor dejó de ser solo comida para convertirse en un símbolo de identidad. Representa la capacidad de México para absorber influencias externas y transformarlas en algo propio, algo aún más rico y vibrante. Es el sabor de la calle, de la comunidad, de la celebración después de un partido de fútbol o de una larga jornada de trabajo. Su fama no tardó en cruzar fronteras. Llevado por migrantes mexicanos a Estados Unidos y otras partes del mundo, el taco al pastor comenzó a seducir a paladares internacionales. El reconocimiento global definitivo llegó en 2019, cuando el prestigioso sitio de viajes gastronómicos Taste Atlas lo nombró la mejor comida del mundo, superando a la pizza napolitana, el sushi japonés y otras joyas culinarias. El mundo entero por fin se había rendido ante su majestad, el taco al pastor. Mesa de datos: la evolución en breve de los tacos al pastor Etapa Descripción Origen árabe El shawarma de cordero en trompo es traído a México por inmigrantes libaneses a principios del siglo XX. Adaptación mexicana Sustitución de ingredientes clave: cerdo por cordero, adobo de chiles y achiote por especias árabes, y tortilla por pan de pita. Nace el "taco árabe". Creación oficial En 1966, Concepción Cervantes en El Tizoncito (CDMX) perfecciona la receta con su adobo y añade la icónica piña. Nace el "taco al pastor". Popularización nacional En los años 70, se convierte en un fenómeno de la comida callejera en todo México, un símbolo de la vida urbana y nocturna. Reconocimiento global Es nombrado la mejor comida del mundo en 2019 y se consolida como un platillo esencial de la gastronomía internacional. La próxima vez que estés frente a un trompo, tómate un segundo para apreciar el espectáculo. No estás viendo solo la cena; estás presenciando un pedazo de historia viva. Estás saboreando un relato que habla de viajes, de encuentros culturales y de la inagotable creatividad del pueblo mexicano. Cada taco es un homenaje a esos inmigrantes que cruzaron el mar y a visionarios como Doña Conchita, que supieron ver en una tradición extranjera la semilla de un nuevo orgullo nacional. Así que pide tus tacos “con todo”, ponles tu salsa favorita, un poco de limón, y da esa primera mordida. Sentirás cómo la historia, la tradición y la pasión de todo un país explotan en tu paladar. Porque el taco al pastor no es solo comida; es México en una tortilla.

