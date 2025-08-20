Google tiene 10 juegos secretos para navegador y móvil

Google no solo es el buscador más utilizado en el mundo ni una simple plataforma para consultar información. Detrás de su aparente simplicidad, esconde una serie de juegos secretos que han cautivado a millones de usuarios en todo el planeta. Estos minijuegos, algunos inspirados en clásicos arcade y otros creados como experimentos interactivos, son una forma divertida de aprovechar el tiempo mientras navegas o incluso cuando no tienes conexión a Internet.

A continuación, te presentamos los 10 juegos secretos más populares que puedes probar ahora mismo desde tu navegador o aplicación móvil.

1. Atari Breakout

Un clásico que nunca pasa de moda. En Atari Breakout, la misión es eliminar bloques con una pelota que rebota gracias a una barra que controlas con el mouse.

Para jugarlo, solo escribe en Google: Atari Breakout.

2. Solitario

Si eres fan del Solitario, no necesitas instalar nada.Internet lo tiene disponible en dos niveles de dificultad: fácil o difícil.

Solo escribe Solitario en el buscador y empieza a jugar.

3. Zerg Rush

Un desafío rápido y adictivo en el que las letras “O” invaden tu pantalla y debes atraparlas antes de que desaparezcan.

Busca Zerg Rush en Google y entra en la opción de imágenes para jugar.

4. Dinosaurio (T-Rex Game)

El más famoso de todos los juegos secretos de Google. El dinosaurio saltador aparece cuando no tienes internet, aunque también puedes activarlo escribiendo dinosaur game en el buscador.

5. Quick, Draw!

Este juego es parecido al Pictionary, pero con inteligencia artificial. El sistema te pide dibujar algo y trata de adivinarlo en menos de 20 segundos.

Ingresa a Google y escribe Quick Draw para comenzar.

6. Pac-Man

Otro clásico que nunca decepciona. Al buscar Pacman en Google, puedes disfrutar de este icónico título directamente desde el navegador.

7. Google Earth Flight Simulator

Una experiencia única para volar alrededor del mundo como piloto virtual. Necesitas tener instalado Google Earth en tu computadora y activar la función de simulador de vuelo desde el menú de herramientas.

8. Doodle Cricket

Un divertido enfrentamiento entre grillos y caracoles en un juego de cricket caricaturesco.

Solo escribe Doodle Cricket en Google para acceder.

9. Pinball

Este minijuego está oculto en la app de Google en dispositivos móviles.

Cierra todas las pestañas abiertas, desliza hacia arriba las figuras que aparecen y disfruta de un Pinball retro sin instalar nada.

10. Snake en Google

Uno de los más nostálgicos. El clásico Snake de los antiguos celulares Nokia también vive en Google. Puedes buscar Snake Game o probar su versión en Google Maps para recorrer ciudades como Tokio o Londres. Los juegos de Google secretos son una muestra de cómo la compañía no solo se dedica a facilitar el acceso a la información, sino también a ofrecer experiencias interactivas que conectan con la nostalgia y la creatividad. Desde el legendario Pac-Man hasta el innovador Quick, Draw!, estas opciones son perfectas para divertirse en cualquier momento y lugar.