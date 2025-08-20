Olinia carro será el auto eléctrico mexicano más accesible

La industria automotriz en México ha tenido momentos de orgullo y también de tropiezos. Ejemplos como el Mastretta, un deportivo nacional que en su momento despertó interés y críticas, demostraron que el país cuenta con capacidad de innovación. Sin embargo, aquel proyecto no logró consolidarse. Hoy surge una nueva apuesta que promete cambiar el panorama: el Olinia carro, un vehículo eléctrico 100% mexicano pensado para transformar la movilidad sostenible y accesible en las ciudades.

¿Qué es el Olinia carro y por qué es importante para México?

El Olinia carro fue anunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para impulsar la electromovilidad en el país. Su nombre proviene del náhuatl y significa “moverse”, lo cual refleja la esencia del proyecto: ofrecer una alternativa de transporte económico y amigable con el medio ambiente. Con un precio estimado entre 90,000 y 150,000 pesos mexicanos, la propuesta busca acercar la tecnología eléctrica a sectores de la población que hasta ahora la consideran inalcanzable. Se trata de un vehículo diseñado para trayectos cortos en zonas urbanas, donde más del 70% de la población mexicana realiza desplazamientos diarios de menos de 30 kilómetros.

Características del Olinia carro: más cercano a un cuatriciclo que a un auto tradicional

El diseño de este modelo responde al concepto de “movilidad del barrio”, con distintas versiones pensadas para diferentes usos:

Movilidad personal: alternativa práctica frente a las motocicletas.

Movilidad del barrio: opción económica para transporte tipo taxi o mototaxi.

Entregas de última milla: vehículo de reparto para pequeños negocios.

Entre las especificaciones técnicas adelantadas del Olinia carro destacan:

Velocidad máxima: 45 km/h

Autonomía: 72 km

Peso aproximado: 350 kg

Su construcción sencilla y materiales básicos lo colocan más cerca de un cuatriciclo eléctrico que de un automóvil convencional, lo que también facilita mantener un costo de producción bajo.

¿Cómo puede costar tan poco el Olinia carro?

Una de las mayores incógnitas es cómo lograr un precio tan competitivo frente a modelos eléctricos de entrada como el BYD Dolphin Mini (398,800 MXN), el JAC E10X (357,000 MXN) o el Renault Kwid E-Tech (357,000 MXN).

La respuesta está en su enfoque de uso limitado:

No busca competir con los autos tradicionales.

Se diseñará con materiales más simples y producción ajustada.

Promete gastos de mantenimiento menores incluso que los de una motocicleta.

Este último punto ha generado debate, pero abre la discusión sobre si México podría desarrollar un modelo de movilidad eléctrica económica adaptado a su realidad social y económica.

El futuro del Olinia: ¿podrá cumplir su promesa?

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de diseño y pruebas. El objetivo oficial es iniciar su fabricación masiva antes del año 2030, con una posible distribución dentro y fuera de México. No obstante, el reto es enorme: desarrollar un vehículo seguro, económico y sostenible no es tarea sencilla. Además, el calendario es ajustado, considerando que el sexenio de Sheinbaum concluye en 2030, justo cuando se planea lanzar el modelo a gran escala. El Olinia carro representa una apuesta audaz que podría marcar un antes y un después en la industria automotriz mexicana. Si logra cumplir lo que promete, México podría colocarse en el mapa internacional como un referente en movilidad eléctrica accesible.