El Tajín, Veracruz: Guía completa para visitar la ciudad del trueno

La zona arqueológica de El Tajín, Veracruz es una de las más importantes de México, la entrada cuesta $100 pesitos por persona en 2025. Pero ojo, los niños, estudiantes, maestros y abuelos con credencial entran gratis, y los domingos también es gratis para mexicanos. Abren todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Un Viaje al Corazón de la Cultura Totonaca

En el norte de Veracruz, donde huele a vainilla, hay una ciudad antigua que es pura magia: El Tajín. Su nombre quiere decir “Ciudad del Trueno”, y de verdad que tiene una energía especial.

Ir a El Tajín no es como ir a Chichén Itzá o Teotihuacán, lleno de gente. Aquí la onda es diferente, más tranquila, más mística. Es como si la ciudad te contara sus secretos a través de sus pirámides, sus grabados y sus 17 canchas de juego de pelota (¡ningún otro lugar tiene tantas!).

Fue la capital de la cultura totonaca y la UNESCO la nombró Patrimonio Mundial en el 92. Si quieres un viaje para conectar de verdad con la historia de México, tienes que ir. Aquí te va la guía completa para que no te pierdas de nada.

La Joya de la Corona: La Increíble Pirámide de los Nichos

Hay un edificio en El Tajín que es la estrella del lugar, el que sale en todas las fotos: la Pirámide de los Nichos.

Es un calendario de piedra: Esta pirámide de 20 metros de altura es una locura. Tiene 365 nichos , uno por cada día del año. Era su forma de medir el tiempo y saber cuándo cambiaban las estaciones.

Juega con el sol: Al igual que otras pirámides, está construida para que la luz del sol cree juegos de luces y sombras en fechas importantes, como los equinoccios.

Un aviso importante: Porfa, no intentes subirte. Está prohibido para cuidarla. Pero desde abajo se ve increíble y las fotos salen espectaculares.

Explorando la “Ciudad del Trueno”: ¿Qué Más Hay para Ver?

El Tajín es una ciudad enorme, de la que solo una pequeña parte ha sido excavada. Aún así, el recorrido es fascinante.

17 Canchas de Juego de Pelota: ¡Sí, 17! Ninguna otra zona arqueológica en Mesoamérica tiene tantas. Esto nos habla de la importancia ritual y social que tenía este juego para la cultura totonaca. Cada cancha tiene relieves únicos que narran mitos, ceremonias y, en algunos casos, el sacrificio de los jugadores.

El Tajín Chico: Es la parte alta de la ciudad, donde se cree que vivía la élite gobernante. Aquí encontrarás edificios más complejos, como el Edificio de las Columnas, decorado con relieves que cuentan las hazañas de un gobernante llamado 13 Conejo.

El Museo de Sitio: ¡No te lo saltes! Antes o después de tu recorrido, visita el museo. Alberga piezas originales encontradas durante las excavaciones, incluyendo columnas, frisos y ofrendas. Te ayudará a entender mucho mejor la vida, el arte y la cosmovisión de los antiguos habitantes de El Tajín.

Guía Práctica para tu Visita

¿Cuánto cuesta? (Precios 2025)

Horarios de Visita:

Abren todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde , tanto la zona como el museo.

¿Cómo llego?

El Tajín está en el municipio de Papantla, Veracruz.

En Auto Particular: Es la forma más cómoda de llegar. Desde CDMX: El trayecto es de aproximadamente 3.5 a 4 horas. Desde el Puerto de Veracruz: Unas 3 horas. Desde Puebla: Alrededor de 3 horas. Indicaciones Finales: Todas las rutas principales te llevarán a la carretera estatal que conduce a la comunidad de El Chote. Desde ahí, son unos 10 kilómetros hasta la entrada de la zona arqueológica. Hay estacionamiento disponible.

En Transporte Público: Puedes tomar un autobús a Papantla desde las principales ciudades. Una vez en la terminal de Papantla, puedes tomar un taxi o un colectivo que te lleve a la zona arqueológica (está a unos 10-15 minutos).

Tips para una Visita Perfecta

Llega Temprano: Especialmente en temporada alta o fines de semana. Evitarás las multitudes y el calor más intenso del mediodía.

Protégete del Sol: El clima de Veracruz es cálido y húmedo. Lleva sombrero o gorra, lentes de sol y ponte mucho bloqueador solar .

Mantente Hidratado: Lleva contigo una botella de agua . Dentro del sitio hay vendedores, pero es mejor ir preparado.

Usa Ropa y Calzado Cómodos: Vas a caminar bastante. Unos tenis cómodos son indispensables.

Contrata un Guía: Si de verdad quieres entender la historia y los secretos de El Tajín, contratar a uno de los guías certificados en la entrada vale mucho la pena. Enriquecerá tu visita de una manera increíble.

Respeta el Sitio: Recuerda que estás en un lugar sagrado y de inmenso valor histórico. No te subas a las estructuras, no toques los relieves y no dejes basura.

No te Vayas sin Explorar Papantla y sus Alrededores

Ya que estás en la zona, aprovecha para visitar el Pueblo Mágico de Papantla, la cuna de la vainilla y el hogar de los famosos Voladores de Papantla. En el centro del pueblo, podrás ver su espectáculo ritual frente a la iglesia.

Además, no te pierdas la Cumbre Tajín, el festival cultural que se celebra cada marzo y que llena la región de música, arte y tradiciones.

Una Cita con el Misterio y la Grandeza

Visitar El Tajín, Veracruz, es una experiencia que te conecta con un México antiguo y misterioso. Es caminar por las mismas plazas donde alguna vez resonó el juego de pelota, es admirar una arquitectura que dialoga con los astros y es sentir la energía de una cultura que, a pesar de los siglos, sigue viva en la región del Totonacapan.

Es una de esas visitas obligadas que todo mexicano y amante de la historia debería hacer al menos una vez en la vida. Prepara tu cámara, tu botella de agua y tu espíritu de explorador. La Ciudad del Trueno te está esperando.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.