Guía definitiva para regularizar tu auto chocolate en 2025

Si tienes un vehículo de procedencia extranjera y buscas una forma de circular legalmente por el país, el programa de regularización de autos chocolate sigue siendo una oportunidad clave. Estos coches, importados principalmente de Estados Unidos, son una opción económica para muchos, pero su estatus irregular puede generar incertidumbre. A continuación, te explicamos todos los requisitos para regularizar un auto chocolate en 2025, el proceso detallado y los costos para que finalmente puedas tener tu patrimonio en regla.

¿Mi auto califica para el programa de regularización?

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental saber si tu vehículo cumple con las condiciones establecidas en el decreto. No todos los autos son candidatos, por lo que revisar estos puntos es el primer paso para un proceso exitoso.

Los criterios clave: año-modelo y número de serie

El gobierno ha sido muy específico en este punto. Para que tu auto sea aceptado, debe cumplir con lo siguiente:

El año-modelo del vehículo debe ser 2018 o anterior. Es crucial que el Número de Identificación Vehicular (NIV o VIN por sus siglas en inglés) demuestre que fue fabricado o ensamblado en México, Estados Unidos o Canadá. Puedes verificar esto fácilmente: el NIV debe comenzar con 1, 2, 3, 4 o 5. Si tu auto cumple esto, vas por buen camino.

Vehículos que quedan estrictamente fuera

Hay una lista clara sobre qué autos no se pueden legalizar. El decreto excluye explícitamente a los vehículos de lujo, deportivos y blindados. Marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche o Bentley no son elegibles. Tampoco califican los autos con reporte de robo en México, Estados Unidos o Canadá, ni aquellos que no cumplan con las normas ambientales vigentes. Es importante destacar que el vehículo no debe haber sido importado después del 19 de octubre de 2021.

El proceso paso a paso para legalizar tu auto en 2025

Si tu auto es un candidato viable, el siguiente paso es reunir la documentación y seguir el procedimiento oficial. El trámite está diseñado para ser directo y sin intermediarios.

Documentación esencial que debes tener a la mano

Para agilizar el trámite, asegúrate de contar con todos estos documentos en orden antes de solicitar tu cita:

Necesitarás el documento que acredite la propiedad del vehículo (título de propiedad), una identificación oficial vigente, tu CURP, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y el número de serie del vehículo. También deberás descargar y firmar el manifiesto bajo protesta de decir la verdad, disponible en el portal oficial.

Agenda tu cita en el REPUVE y realiza el pago

El único canal oficial para el trámite es el sitio del Registro Público Vehicular (REPUVE). Aquí deberás solicitar tus citas repuve para autos chocolate. Desconfía de gestores o páginas no oficiales. El costo para regularizar tu auto chocolate es un pago único de $2,500 pesos. Una vez que generes la línea de captura en el portal, podrás realizar el pago en los bancos autorizados.

Estados participantes y la fecha límite que no puedes ignorar

El decreto para autos chocolate no aplica en toda la república. Es vital que residas en una de las entidades federativas incluidas en el programa.

¿En qué estados puedo realizar el trámite?

Los estados para regularizar autos chocolate son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El comprobante de domicilio que presentes debe corresponder a una de estas entidades.

El decreto actual se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2026. Aunque la fecha parece lejana, es recomendable no dejar el trámite para el último momento, ya que las políticas pueden cambiar. Aprovecha esta oportunidad para dar certeza jurídica a tu vehículo y evitar futuros problemas al circular.