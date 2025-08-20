Canal de Miramontes: La historia del río que se convirtió en asfalto

La Avenida Canal de Miramontes, una de las arterias más importantes del sur de la Ciudad de México, no siempre fue una vía vehicular. Su nombre revela su origen: fue un canal natural a cielo abierto que formaba parte del sistema hidrológico de la Cuenca de México. A lo largo del siglo XX, como parte de un proceso de urbanización masiva para controlar las inundaciones, el canal fue entubado en diferentes etapas, y sobre él se construyó la avenida que conocemos hoy. Su transformación, culminada en los años 90 con la construcción de la Glorieta de Vaqueritos, es un reflejo de cómo la CDMX sacrificó sus ríos en nombre de la modernidad.

El Río que yace Bajo el Asfalto

Para los miles de capitalinos que la transitan a diario, la Avenida Canal de Miramontes es simplemente una vía rápida, un conector vital entre el sur profundo de la ciudad y el Anillo Periférico. Bajo el rugido de motores y el concreto, yace una historia olvidada: la cicatriz de un paisaje que alguna vez estuvo dominado por el agua.

El nombre no es una casualidad poética. Donde hoy vemos coches, antes fluía un río. La historia del Canal de Miramontes es la historia de la propia Ciudad de México: una metrópoli construida sobre un lago, que en su afán de modernidad y de domar a la naturaleza, decidió sepultar sus ríos para dar paso al asfalto. Este es un viaje a través del tiempo para desenterrar la memoria de un canal que se negó a desaparecer por completo, dejando su nombre como un eco en el mapa urbano.

Antes de la Avenida: Un Canal entre Fábricas y Campos

Hasta bien entrado el siglo XX, la zona que hoy conocemos como Coapa y sus alrededores era un paisaje semi-rural. El Canal de Miramontes era un canal natural que serpenteaba por la zona, sirviendo como un cuerpo de agua vital para las primeras industrias que se asentaron en el área.

Un Corredor Industrial Incipiente: El canal pasaba junto a importantes fábricas textiles como AHMSA e Hilos Timón. Sus aguas eran un recurso y, a la vez, una vía de desagüe.

Campos y Terrenos Baldíos: El resto del paisaje estaba dominado por campos de fútbol, como el de la colonia AHMSA, y vastos terrenos que con el tiempo albergarían instituciones y comercios hoy icónicos: la Rectoría de la UAM Xochimilco, el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México , y las tiendas Costco y Mega Comercial Mexicana.

La Transformación: Del Agua al Concreto

La Ciudad de México, fundada sobre un sistema lacustre, siempre ha tenido una relación conflictiva con el agua. Desde la época virreinal, la amenaza constante de las inundaciones llevó a una política sistemática de desecación y entubamiento de los ríos. Lo que comenzó en el siglo XVI como una medida de supervivencia, se convirtió en el siglo XX en un símbolo de progreso.

El Canal de Miramontes no fue la excepción.

Primer Entubamiento (Años 60-70): El primer tramo en ser cubierto fue a la altura de Coapa, en una longitud de 1.7 kilómetros.

El Entubamiento Final (1980): En 1980, se tomó la decisión de entubar el último tramo a cielo abierto, desde el cruce con Prolongación División del Norte hasta la actual colonia Hacienda de San Juan. Sobre este nuevo lecho de concreto se construyó una primera calle.

De Canal a Espacio Recreativo: De forma paralela, en lo que hoy es el carril sur de la avenida, se crearon canchas de básquetbol y fútbol rápido para los vecinos de las colonias aledañas, un intento de devolver a la comunidad un espacio que el entubamiento les había arrebatado.

La Glorieta de Vaqueritos: La Consolidación de una Vía Rápida

El paso final en la transformación del Canal de Miramontes llegó en los años 90. Como parte de un ambicioso proyecto para modernizar el Anillo Periférico y eliminar los semáforos, el entonces Departamento del Distrito Federal construyó la Glorieta Elevada de Vaqueritos.

Una Obra Monumental: El gobierno inauguró en febrero de 1997, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, una glorieta de cinco brazos que los ingenieros diseñaron para desahogar el caótico cruce del Periférico con Prolongación División del Norte y Canal de Miramontes.

La Ampliación de la Avenida: Para conectar eficientemente con la nueva glorieta, la calle que se había construido sobre el canal fue ampliada, convirtiéndose en la avenida de dos carriles con camellones que conocemos hoy.

Esta obra no solo consolidó a Miramontes como una arteria fundamental, sino que también impulsó el desarrollo urbano de toda la zona, facilitando el acceso a importantes centros educativos y comerciales.

El Sacrificio de los Ríos: Una Historia que se Repite en la CDMX

La historia del Canal de Miramontes no es un caso aislado. Es el reflejo de un proceso que reconfiguró por completo el ecosistema de la capital. Ríos legendarios que maravillaron a los conquistadores españoles, como el Río de la Piedad, el Consulado, el Churubusco y el de los Remedios, corrieron la misma suerte.

De Fuentes de Vida a Focos de Infección: Con el crecimiento desmedido de la ciudad, los ríos dejaron de ser cauces de agua limpia para convertirse en desagües de aguas negras y vertederos de basura, focos de insalubridad y peligro.

El Entubamiento como “Solución”: A partir de los años 40 y 50, la solución del gobierno fue entubarlos. Sobre ellos se construyeron las grandes vías rápidas que hoy definen la movilidad de la ciudad: el Viaducto Miguel Alemán (sobre el Río de la Piedad), el Circuito Interior (sobre el Río Consulado) y el Anillo Periférico (sobre el Río de los Remedios).

Este proceso, visto en su momento como un triunfo de la ingeniería y un símbolo de modernidad, tuvo un costo ecológico altísimo. Se sacrificó el paisaje natural y se alteró el ciclo del agua, contribuyendo a los problemas de hundimiento y escasez que hoy padece la ciudad.

El Eco del Agua bajo Nuestros Pies

Hoy, al conducir por la Avenida Canal de Miramontes, es fácil olvidar su pasado. Pero si prestamos atención, las pistas siguen ahí: en su nombre, en su trazo sinuoso que sigue el antiguo cauce del río, y en la memoria de los habitantes más antiguos de la zona.

La historia de esta avenida es una poderosa lección sobre el desarrollo urbano. Nos recuerda que la ciudad en la que vivimos está construida sobre las cicatrices de un paisaje que decidimos olvidar. Y aunque ya no podamos ver el agua fluir, su eco sigue presente bajo el asfalto, un susurro de la naturaleza que se niega a desaparecer por completo. La próxima vez que la transites, recuerda que no estás solo en el tráfico; estás viajando sobre un río.

