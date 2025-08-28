Alito y Fernández Noroña terminan a golpes en el Senado

Los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña terminaron la sesión de la Comisión Permanente a empujones y golpes.

video: NMás

La sesión transcurría sin mayores contratiempos, aunque con las discusiones propias al interior del Senado, cuando el priista Alejandro “Alito” Moreno subió a la tribuna para reclamarle a Fernández Noroña, actual presidente del Senado, que no le dio la palabra.

El reclamo verbal por parte del priista subió de tono al grado de empujar al morenista Fernández Noroña, lo que derivó en una gresca en la tribuna del Senado.

Los legisladores presentes y hasta un fotógrafo intentaron calmar la ira de Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, pero no tuvieron éxito.

Noroña señaló al legislador tricolor, quien manoteó al morenista y después empujó a uno de sus colaboradores (presuntamente su community manager), el cual cayó al suelo.

Ante ello, la diputada morenista Dolores Padierna se puso en medio para impedir que agredieran a Fernández Noroña; pero el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Manzilla, jaló del saco al morenista y le dio un manotazo.

En ese momento se formó una gresca en la tribuna del antiguo Senado de la República, por lo que el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, tuvo que intervenir junto con personal de comunicación social y personal de resguardo para que Fernández Noroña saliera del Pleno.

En redes sociales se compartieron varios videos desde distintos ángulos.