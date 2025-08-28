Pickles, el perro que salvó el Mundial 1966

La Copa del Mundo de 1966 se disputó en Inglaterra, cuna del futbol moderno. El país esperaba mostrar organización impecable y una etiqueta ejemplar. Sin embargo, lo que parecía un torneo perfecto estuvo a punto de fracasar: alguien robó el trofeo Jules Rimet meses antes del inicio. Lo sorprendente fue que no lo recuperó la policía ni la federación, sino un perro llamado Pickles, que se ganó el título de héroe nacional.

El robo que puso en jaque al Mundial

El 20 de marzo de 1966, un ladrón sustrajo el trofeo mientras estaba en exhibición en el Westminster’s Central Hall de Londres. La noticia sacudió a la Asociación de Futbol de Inglaterra y generó un escándalo internacional. Tres días después, el presidente Joe Mears recibió una llamada. Un hombre, que se identificó como Edward Betchley, exigió 15 mil libras para devolver la copa. La policía montó una operación encubierta y arrestó al extorsionista en Battersea Park. Sin embargo, Betchley confesó que solo actuaba como intermediario y que no tenía el trofeo en sus manos. La copa seguía desaparecida y, ante la presión, los organizadores encargaron una réplica a un platero local.

Pickles, el perro que encontró la Copa del Mundo

La historia cambió el 27 de marzo. Pickles, un collie mestizo, paseaba con su dueño David Corbett en Norwood. El perro olfateó un paquete envuelto en periódico junto a un coche y lo descubrió: era la Copa Jules Rimet.

“Le puse la correa a Pickles y me llevó hasta un paquete junto a la rueda de un coche. Cuando lo abrí, vi el trofeo”, relató Corbett.

El hallazgo convirtió a Pickles en un símbolo nacional. Fue invitado a la cena de celebración después de la victoria de Inglaterra en el Mundial. Según la BBC, incluso le permitieron comer del mismo plato que su dueño.

El legado del perro héroe de Inglaterra 1966

Pickles no solo devolvió tranquilidad al torneo. También recibió la medalla de la Liga Nacional de Defensa Canina y saltó a la fama internacional. Participó en la película The Spy with a Cold Nose (El espía con la nariz fría) y se convirtió en uno de los perros más famosos de Inglaterra. A casi seis décadas de aquel suceso, la hazaña del perro que salvó el Mundial sigue viva. Inglaterra pudo levantar el trofeo original gracias a su olfato y valentía. La historia de Pickles recuerda que los héroes no siempre llevan uniforme; a veces tienen cuatro patas y un corazón leal.