Las 10 goleadas más grandes en la historia de los Mundiales

La historia de los Mundiales está marcada no solo por campeones y gestas memorables, sino también por partidos con marcadores escandalosos. En Qatar 2022, España 7-0 Costa Rica entró en la lista de las mayores goleadas en la Copa del Mundo, un registro que incluye partidos con diferencias abismales y que todavía generan asombro entre aficionados y especialistas.

España y otras goleadas modernas en los Mundiales

El 7-0 de España sobre Costa Rica en 2022 se convirtió en uno de los resultados más recordados de la última década. El equipo de Luis Enrique sorprendió en su debut, con doblete de Ferrán Torres, y dejó una de las actuaciones más contundentes en la historia reciente. En 2010, Portugal 7-0 Corea del Norte mostró la potencia ofensiva de un equipo encabezado por Cristiano Ronaldo, aunque el entusiasmo se apagó en octavos de final frente a España. Otro caso moderno fue el Alemania 8-0 Arabia Saudita (2002), donde Miroslav Klose firmó un hat-trick y comenzó su camino para convertirse en el máximo goleador de los mundiales.

Las goleadas históricas del siglo XX

Los mundiales de los años 50 y 70 fueron escenario de marcadores aún más amplios. En Suiza 1954, Hungría derrotó 9-0 a Corea del Sur, con Sandor Kocsis como figura. Ese mismo torneo vio también a Turquía 7-0 Corea del Sur y a Uruguay 7-0 Escocia, lo que reflejó un futbol todavía en formación. En Alemania 1974, Yugoslavia 9-0 Zaire y Polonia 7-0 Haití confirmaron la brecha que existía entre las selecciones europeas y los debutantes de otras regiones. Un par de décadas antes, en Suecia 1938, los locales golearon 8-0 a Cuba, en la única participación mundialista de la isla. También destaca el Uruguay 8-0 Bolivia (1950), resultado que encaminó a la Celeste hacia su título en el recordado “Maracanazo”.

La mayor goleada en la historia de la Copa del Mundo

El récord absoluto llegó en España 1982 con el Hungría 10-1 El Salvador, la diferencia más amplia jamás registrada en un Mundial. En aquel partido, László Kiss marcó el único hat-trick de la historia logrado por un suplente, en apenas siete minutos. Ese resultado sigue siendo la mayor goleada en la historia de los Mundiales y representa la brecha futbolística de la época, cuando selecciones con poca experiencia enfrentaban a potencias europeas.