Chiles en nogada en CDMX tienen guía de sabores y precios 2025

Cada agosto y septiembre, los chiles en nogada se convierten en un ritual gastronómico en la Ciudad de México. No importa si son tradicionales, veganos o reinterpretados con vino. Cada versión cuenta una historia única. Lo que une a todas es el orgullo de disfrutar un platillo que celebra nuestra identidad y la temporada de nuez de Castilla y granada. En esta guía, exploramos los mejores lugares donde puedes probar chiles en nogada en CDMX durante 2025. Hay opciones para todos los presupuestos y gustos, desde experiencias íntimas hasta propuestas contemporáneas de alta cocina.

Experiencias tradicionales y clásicas

El Gusto Histórico, ubicado en el Mercado San Juan Gourmet, ofrece una experiencia casi ritual con chiles en nogada tradicionales a 330 pesos. Su receta conventual combina carne de res y cerdo con frutas de temporada, piñones y almendras. Además, tienen una versión vegana de tofu con nogada de almendra. Los Panchos, con más de 80 años de historia, mantiene viva la receta original de doña Carolina Rodríguez. Sus chiles en nogada incluyen maridaje con tequila cristalino y vajilla de talavera. El costo es de 530 pesos. Por su parte, La Gran Cantina Filomeno ofrece un viaje al pasado con un chile sin capear y nogada clásica. Además, se acompaña de caldito de ibérico y vino rosado, a 530 pesos. Mientras tanto, Hacienda de los Morales fusiona tradición con innovación. Durante su Festival de la Nogada, ofrecen platillos que van de 500 a 700 pesos.

Opciones contemporáneas y de autor

Restaurantes como Carmela y Sal, Costa Guadiana y Rocasal reinterpretan el clásico poblano. Utilizan ingredientes como short rib, jícama cristalizada o nogada ligeramente tostada. Los precios van de 550 a 620 pesos. Estas experiencias gastronómicas son sofisticadas. En Roma y Polanco, Fónico, Carolo y Cachava presentan chiles en nogada de autor con detalles visuales y maridajes con vinos mexicanos. Por otro lado, Aromas y Blanco Colima destacan por opciones vegetarianas y combinaciones de wagyu nacional con frutas criollas. Así se logra un balance entre tradición y creatividad.

Opciones accesibles y cadenas reconocidas para chiles en nogada

Para quienes buscan chiles en nogada en CDMX más accesibles, Vips ofrece su platillo a 219 pesos, Toks a 275 pesos y Sanborns entre 239 y 255 pesos. El Portón es la opción más económica de cadena a 214 pesos. Otros destacados incluyen Sonia, Casa Imperial, Veranda Bistro (Hotel Geneve) y Sendero. Estos restaurantes equilibran tradición con innovación. Los precios van de 380 a 550 pesos, manteniendo la autenticidad de este platillo emblemático. Con esta guía, tienes un panorama completo de chiles en nogada en CDMX. Además, podrás disfrutar de la temporada con la certeza de probar sabores auténticos y memorables.