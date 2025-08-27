El buzo de peter shilton y la mano de dios: la historia detrás de la reliquia que sale a subasta

Casi cuatro décadas después de uno de los partidos más legendarios en la historia de los mundiales, una de sus reliquias más emblemáticas se prepara para salir a la luz. El buzo de Peter Shilton, la prenda que el arquero inglés vistió aquella tarde en el Estadio Azteca mientras sufría la genialidad de Diego Maradona, será la pieza estelar de una subasta que promete revivir la magia y la controversia del Mundial de México 1986.

Más que un buzo: el símbolo de un partido histórico

La prenda en cuestión es mucho más que una simple camiseta de arquero. Es un buzo gris de la marca Umbro que se ha convertido en un testigo silencioso de dos de los goles más famosos de todos los tiempos: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Para el fútbol inglés, representa el recuerdo de una derrota imborrable, mientras que para el resto del mundo es un símbolo de la tarde en que Maradona se consagró como una leyenda inmortal.

A lo largo de los años, Shilton ha expresado públicamente su frustración por el primer gol, un tanto que siempre consideró una trampa. Esa mezcla de historia, controversia y genialidad es lo que convierte a esta prenda en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

Una subasta con historia: la gira previa al mundial 2026

La venta estará a cargo de la prestigiosa casa Graham Budd Auctions y no será un evento aislado. El buzo será la pieza central de una gira por el Reino Unido que exhibirá objetos históricos de la Copa del Mundo, generando expectativa de cara al torneo de 2026 que se celebrará en Norteamérica.

El evento coincidirá con dos aniversarios significativos: los 40 años de aquel épico partido en el Azteca y los 60 años del único título mundial de Inglaterra. Junto al buzo de Shilton, la colección incluirá otras joyas como la medalla de campeón de Pelé de Suecia 1958 y la camiseta que usó Alan Ball en la final de 1966.

La sombra de la 10 de maradona: un precedente millonario

La expectativa por la subasta es enorme, en gran parte debido al precedente sentado por la camiseta de Diego Maradona de ese mismo partido. En 2022, la casaca azul que el astro argentino utilizó fue vendida por el exmediocampista inglés Steve Hodge en una subasta de Sotheby’s por la cifra récord de 8,9 millones de dólares.

Aunque la tasación inicial del buzo de Shilton se sitúa entre los 268,000 y 400,000 dólares, la historia ha demostrado que el valor de estos objetos puede superar todas las predicciones. Es importante aclarar que Shilton ya no es el propietario de la prenda, pues la vendió hace años a un coleccionista privado que ahora ha decidido ponerla a la venta, permitiendo que un nuevo custodio se haga con un pedazo inolvidable de la historia del fútbol.