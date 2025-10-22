Los dulces más consumidos en México: un festín de sabores que conquista paladares

La industria de la confitería en México es un verdadero festín de sabores, donde el gusto de los mexicanos por el dulce se traduce en ventas millonarias y un abanico de opciones que satisfacen cualquier antojo. Más allá de ser simples golosinas, los dulces más consumidos en México son un reflejo de nuestra rica cultura y diversidad gastronómica. Pero, ¿cuáles son los favoritos y qué hay detrás de su popularidad? Aquí te llevamos por un delicioso recorrido por los dulces que están dominando el mercado y el corazón de los mexicanos.

El top de la confitería: chocolates, gomitas y más

La reapertura tras la pandemia, el regreso a clases y a las oficinas, y la reactivación de fiestas y reuniones han impulsado significativamente el consumo de confitería. Según Julio Rascón, director del Segmento de Confitería de ISCAM, el crecimiento del año 2022 superó los números de 2019, con un aumento del 25.6% en el consumo. Las categorías de chocolate y gomitas fueron las que experimentaron un mayor crecimiento, llegando hasta el 40% en 2022.

Chocolates: el primer lugar en preferencias

Si medimos por mayor consumo, el chocolate se mantiene en el primer lugar de preferencia en las compras al mayoreo. Un impresionante 28 de cada 100 pesos de ventas en confitería corresponden a este delicioso producto derivado del cacao. Ya sea en barras, bombones o en presentaciones más tradicionales, el chocolate es un favorito indiscutible de los mexicanos.

Gomitas y paletas: la explosión de color y sabor

Las gomitas y paletas son el segundo y tercer producto de mayor consumo en el mercado mexicano. Las gomitas, con su mezcla de sabores ácidos y su textura masticable, han ganado una popularidad inmensa. Las paletas, por su parte, ofrecen una explosión de dulzura frutal y una variedad de colores brillantes que las hacen irresistibles para niños y adultos.

Mazapanes y chicles: clásicos que nunca pasan de moda

El mazapán, especialmente el de la marca De la Rosa, y los chicles (gomas de mascar) también figuran entre los dulces más consumidos en México. Los mazapanes mantienen un aumento creciente en las ventas, gracias a su distribución por vendedores ambulantes (“varilleros”) y su textura suave y quebradiza. Los chicles, por su parte, han visto un repunte significativo tras la pandemia, ya que la gente retoma la necesidad de tener buen aliento y disfrutar de dulces refrescantes. Puedes ver más sobre los dulces en el sitio web de El Universal.

El encanto del tamarindo y el chile: sabores únicos de méxico

Los dulces mexicanos son conocidos por sus perfiles de sabor audaces y distintivos, que ofrecen una tentadora mezcla de elementos dulces, ácidos, picantes y salados. El tamarindo y el chile son ingredientes estrella que dan vida a delicias únicas:

Pulparindo: Considerado el rey de la salsa de tamarindo, este dulce es una barrita de tamarindo natural bañada en una capa de sal y chile. Su combinación única de sabores lo convierte en un verdadero ícono del *snack* mexicano.

Considerado el rey de la salsa de tamarindo, este dulce es una barrita de tamarindo natural bañada en una capa de sal y chile. Su combinación única de sabores lo convierte en un verdadero ícono del *snack* mexicano. Pelón Pelo Rico: Un dulce de pasta de tamarindo que se exprime de un tubo y se cubre con chile en polvo, creando una experiencia dulce y picante muy popular.

Un dulce de pasta de tamarindo que se exprime de un tubo y se cubre con chile en polvo, creando una experiencia dulce y picante muy popular. Lucas Muecas: Polvos de sabores variados que son perfectos para agregar un extra de sabor a frutas y botanas, con un perfil agridulce que lo distingue.

Polvos de sabores variados que son perfectos para agregar un extra de sabor a frutas y botanas, con un perfil agridulce que lo distingue. Pica Fresa: Gomitas con sabor a fresa conocidas por su combinación dulce y picante, con una textura masticable y una capa de chile en polvo.

Estos dulces, junto con las cocadas (considerado el dulce típico mexicano más rico del mundo por Taste Atlas) y los dulces cristalizados de frutas, reflejan la rica historia y la herencia culinaria de México, que fusiona ingredientes indígenas como el tamarindo y el cacao con influencias españolas como la caña de azúcar y las especias. Puedes explorar más sobre esta diversidad en Infobae México o en el artículo de La Voz sobre dulces mexicanos.

Las zonas de mayor consumo y el impacto cultural

Las regiones donde más se concentran las ventas de confitería son el Valle de México y el Sureste. Este fenómeno está relacionado con la alta concentración demográfica y el regreso a la movilidad en el Valle de México, y con los programas sociales, obras de infraestructura y llegada de remesas en el Sureste, lo que genera un mayor poder adquisitivo y, por ende, un aumento en las compras de dulces. Incluso figuras como Salma Hayek han llevado dulces mexicanos a eventos de talla internacional como los Globos de Oro, demostrando el orgullo que sentimos por nuestra confitería.

Los dulces mexicanos no solo son parte del pasado; son un puente entre generaciones, presentes en celebraciones como cumpleaños, posadas y ferias patronales. Más que golosinas, son un pedacito de nuestra cultura que sigue encantando a grandes y chicos, conectando con el pasado y celebrando la herencia culinaria del país. Para una lista de los dulces más vendidos, puedes consultar POSTA México.