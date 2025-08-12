Feria de Regreso a Clases 2025, aprovecha los descuentos

La Cámara de Comercio de Querétaro (Canaco) anunció la “Feria de Regreso a Clases 2025”, la cual se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en el patio del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morín”.

El presidente interino de la Canaco, René Jordan Loya Poletti, dijo en rueda de prensa que el objetivo es apoyar la economía familiar en el regreso a clases.

“El fin de esta feria es apoyar a las familias queretanas en cuanto a su economía. En esos tres días se fomenta que se den descuentos y promociones especiales para que los padres de familias tengan acceso a mejores precios de lo que es la lista de útiles escolares”, aseveró.

Derrama económica de dos mdp

Para esta edición se espera una derrama económica de más de dos millones de pesos y contará con la presencia de más de 40 expositores del giro papelero, ópticas, cajas populares, calzado, celulares, mochilas, universidades, uniformes, serigrafía, bordados, entre otros.

Los expositores ofrecerán sus productos a bajo costo, ofreciendo descuentos desde un 10 hasta un 30 por ciento, para así apoyar la economía familiar queretana.

Habrá útiles escolares, libros, calzado y mucho más

De esa manera, durante la “Feria de Regreso a Clases 2025” habrá productos a buen precio como útiles escolares, libros, calzado, celulares así como aparatos electrónicos, servicios financieros, peluquerías, entre otros servicios.

La “Feria de Regreso a Clases 2025” abrirá sus puertas de forma gratuita durante los tres días para todos los visitantes, con un horario de atención de 09:00 hasta las 18:00 horas.

El evento va de la mano con la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), a fin de que su personal verifique que no haya intentos de abuso en los precios por parte de los ofertantes.

Importancia de las ferias

Las ferias de regreso a clases pueden ser altamente benéficas para la economía de las familias, especialmente en contextos donde el gasto escolar representa una carga significativa. Aquí te detallo los principales beneficios económicos que suelen aportar:

✅ 1. Ahorro en útiles escolares y uniformes

Las ferias suelen ofrecer precios más bajos que los comercios regulares, gracias a: Ventas directas de fabricantes o distribuidores. Ofertas especiales y descuentos por volumen. Competencia entre expositores que reduce precios.



🔎 Impacto: Las familias pueden ahorrar entre un 20% y 40% en comparación con precios de temporada alta en tiendas comunes.

✅ 2. Acceso a servicios gratuitos o de bajo costo

Muchas ferias incluyen servicios como:

Cortes de cabello gratuitos.

Consultas médicas, odontológicas o visuales.

Asesoría psicológica o nutricional para niños.

🔎 Impacto: Ahorros indirectos en salud y bienestar, que de otro modo implicarían un gasto extra en clínicas privadas.

✅ 3. Planeación y control del gasto

Tener acceso a todos los productos y servicios escolares en un solo lugar permite a las familias comparar precios y priorizar compras .

Favorece un gasto más racional y planificado, evitando compras impulsivas.

✅ 4. Apoyo al comercio local

Las ferias suelen incluir pequeños comerciantes, papelerías, imprentas, zapaterías, etc.

Esto dinamiza la economía local y fortalece cadenas de consumo de cercanía.

✅ 5. Inclusión de programas gubernamentales

En muchos casos, las ferias son organizadas o apoyadas por gobiernos que:

Entregan paquetes escolares gratuitos o subsidiados .

Ofrecen créditos educativos o facilidades de pago.

Distribuyen información sobre becas o apoyos sociales.

🔎 Impacto: Reducción de la carga económica en hogares con menores ingresos.