Guía completa para visitar Cancún: playas, vida nocturna y consejos esenciales

La temporada alta se concentra en dos periodos: de mediados de diciembre a abril, y durante julio y agosto. Si buscas evitar las multitudes y conseguir precios más accesibles, la temporada baja va de abril a mayo, y en septiembre y octubre, aunque estos últimos meses son más propensos a huracanes.

¿Qué hacer en Cancún? imperdibles y experiencias

La ciudad ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos y presupuestos, consolidando su reputación como un destino turístico de primer nivel.

Playas paradisíacas: el corazón de Cancún

Con 22 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas, las playas son el mayor atractivo. Algunas de las más populares son:

Playa Delfines: Famosa por su icónico letrero de “Cancún” y su ambiente tranquilo, ideal para relajarse y tomar fotos. Es una de las pocas con Wi-Fi público.

Famosa por su icónico letrero de “Cancún” y su ambiente tranquilo, ideal para relajarse y tomar fotos. Es una de las pocas con Wi-Fi público. Playa Forum: Vibrante y popular, es el punto de encuentro para quienes buscan vida nocturna y diversión cerca de bares y antros.

Vibrante y popular, es el punto de encuentro para quienes buscan vida nocturna y diversión cerca de bares y antros. Playa Tortugas: Perfecta para familias y amantes de los deportes acuáticos.

Exploración cultural y aventuras naturales

Zonas arqueológicas: Desde Cancún, puedes visitar la imponente Chichén Itzá (a 2.5 horas), una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, o las ruinas mayas de Tulum con sus espectaculares vistas al mar.

(a 2.5 horas), una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, o las ruinas mayas de con sus espectaculares vistas al mar. Cenotes: Sumergirte en un cenote es una experiencia mágica. Cerca de Puerto Morelos, encontrarás cenotes como Boca del Puma o Lucero Verde.

Sumergirte en un cenote es una experiencia mágica. Cerca de Puerto Morelos, encontrarás cenotes como Boca del Puma o Lucero Verde. Museos: El Museo Maya de Cancún te permite explorar la historia y cultura de esta fascinante civilización, con artefactos arqueológicos y esculturas.

El te permite explorar la historia y cultura de esta fascinante civilización, con artefactos arqueológicos y esculturas. Isla Mujeres: A solo 20 minutos en ferry desde Puerto Juárez, esta pequeña isla es ideal para recorrerla en carrito de golf o bicicleta, disfrutar de sus playas tranquilas y hacer snorkel en sus arrecifes.

La vibrante vida nocturna de Cancún

Cuando el sol se esconde, Cancún se transforma en un escenario de fiesta. La Zona Hotelera alberga clubes nocturnos de fama mundial como Coco Bongo, Mandala y The City, que ofrecen espectáculos en vivo y un ambiente sin igual. Los precios de entrada suelen incluir barra libre.

¿Dónde hospedarse en Cancún? opciones para cada presupuesto

La oferta de alojamiento es tan diversa como sus visitantes. La clave es saber dónde buscar para optimizar tu presupuesto.

Zona Hotelera: Aquí encontrarás resorts de lujo, muchos de ellos “todo incluido” con acceso directo a la playa. Son ideales para quienes buscan comodidad, pero a precios más elevados.

Aquí encontrarás resorts de lujo, muchos de ellos “todo incluido” con acceso directo a la playa. Son ideales para quienes buscan comodidad, pero a precios más elevados. Centro de Cancún: Para un presupuesto más ajustado, el centro de la ciudad ofrece una gran variedad de hostales y hoteles económicos. Lugares como Hotel Íkaro Suites Colonial son una excelente opción, con habitaciones a precios accesibles y a menudo con desayuno incluido. Además, el transporte público es eficiente para llegar a la zona hotelera.

Consejos prácticos para tu viaje a Cancún