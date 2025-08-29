Quienes suscribimos la presente orgullosamente egresados de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, manifestamos nuestro reconocimiento a la trayectoria y contundente triunfo que en la pasada jornada electoral obtuvo el Maestro Hugo Aguilar Ortiz como Ministro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
AL PUEBLO DE MÉXICO
De origen humilde y raíz mixteca el Licenciado y Maestro por la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, ha desempeñado diversos cargos que le han permitido consolidar sus esfuerzos como abogado postulante y particularmente en la defensa de los derechos de las comunidades originarias.
Su vida misma es evidencia diáfana de un esfuerzo constante teniendo como aliados
la convicción por su pueblo, la humildad del conocimiento y la lucha contra la desigualdad,
hoy esta trayectoria enfrenta el gran reto de dar rumbo a la justicia de una nueva época, sin visiones recalcitrantes y si con la fuerza del derecho comunitario, social y demócrata que vive el Estado Mexicano.
Ante estos retos, expresamos con convicción nuestro apoyo y solidaridad absoluta al
Maestro Hugo Aguilar Ortiz, vemos en él un Juzgador de mente lucida y sensibilidad social,
que sabrá en todo momento imprimir a los Órganos de Gobierno Judicial, una función de
territorio, brindar y procurar una impartición de justicia con enfoque intercultural y fomentar en todo momento el pluralismo jurídico, vemos con esperanza que tendremos una Corte cercana al pueblo y que se gane la confianza del mismo, en la que no tenga cabida la
corrupción y la deshonestidad.
¡Orgullo nacional!
Levantamos la voz y expresamos con orgullo que la justicia en el estado mexicano, será
dirigida por un mixteco – oaxaqueño y mexicano, y estamos seguros sabrá seguir
construyendo el camino de la legalidad, justicia y democracia, por eso nos unimos a su
llamado a construir, a fortalecer y a trabajar en beneficio del pueblo de México:
¡SOMOS HIJOS DE UN MISMO PUEBLO! ¡Y AQUÍ ESTAMOS TODOS !
Bertha Arreola Ruíz Cielo Reyes Cuellar
Hector Martínez Ruiz Felipe Melitón López San Germán
Jose Luís Nazario Pérez Ana Mireya Santos López
Ezequiel Hernández Alavez René Hernández Reyes
Miguel Ángel Hernández Ramírez Eduardo Martínez Helmes.
Raul Santos García Wililiam Bautista López
Francisco Martínez Neri Leonel Bautista Martinez
Narciso San Juan Velasco Luis Miguel Urbiña Calvo
Israel Contreras García Alejo Pedro Hernández Rendón
Andres Salinas Valdivieso Ivan Faustino Cortés Gabriel
Helios Zárate Rosales Hector Francisco Torres Razo.
Gema Hernández Bernardino José Gaudencio Castañeda Ibáñez
Roberto Vásquez Peralta Víctor Manuel Cortés
Kelvin Ordaz Jarquín Araminta Calvo Cruz
Uriel Zárate Ramírez Sergio Martínez Antonio
Yanira Jacqueline Ramírez Castro Tayde Morales Estevez
Efraín Merino Marcelo Araceli Cruz Oropeza
Amanda Idania Baños Castañeda Said González Calvo
Jorge Jiménez Rodríguez Abraham Altamirano
Gloria Camacho Meza Pedro Perez Sosa
Veremundo Jiménez Jiménez Itzel Jarquin Fuentes
Uriel Díaz Caballero Carlos Benítez Chagoya
Emilio de los Santos López Angel Donato Ramírez Cabrera
José Antonio López Martínez Porfirio Santos Matías
Armando Rodriguez y Rodriguez Macario Fernando Montaño Hernández
José Eduardo Molina Aquino Alicia del Carmen Sánchez Ocampo
Johanan Domínguez Domínguez Bernardino Molina Reyes
Rey Cuevas Luis Genaro Gutiérrez Benítez
Albino Flores Cardoza José Antonio López
Divina Urbiña Calvo Turing Vasquez Paz
Rita Pérez Salazar