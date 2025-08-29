Quienes suscribimos la presente orgullosamente egresados de la Universidad

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, manifestamos nuestro reconocimiento a la trayectoria y contundente triunfo que en la pasada jornada electoral obtuvo el Maestro Hugo Aguilar Ortiz como Ministro y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AL PUEBLO DE MÉXICO

De origen humilde y raíz mixteca el Licenciado y Maestro por la Universidad Autónoma

“Benito Juárez” de Oaxaca, ha desempeñado diversos cargos que le han permitido consolidar sus esfuerzos como abogado postulante y particularmente en la defensa de los derechos de las comunidades originarias.

Su vida misma es evidencia diáfana de un esfuerzo constante teniendo como aliados

la convicción por su pueblo, la humildad del conocimiento y la lucha contra la desigualdad,

hoy esta trayectoria enfrenta el gran reto de dar rumbo a la justicia de una nueva época, sin visiones recalcitrantes y si con la fuerza del derecho comunitario, social y demócrata que vive el Estado Mexicano.

Ante estos retos, expresamos con convicción nuestro apoyo y solidaridad absoluta al

Maestro Hugo Aguilar Ortiz, vemos en él un Juzgador de mente lucida y sensibilidad social,

que sabrá en todo momento imprimir a los Órganos de Gobierno Judicial, una función de

territorio, brindar y procurar una impartición de justicia con enfoque intercultural y fomentar en todo momento el pluralismo jurídico, vemos con esperanza que tendremos una Corte cercana al pueblo y que se gane la confianza del mismo, en la que no tenga cabida la

corrupción y la deshonestidad.

¡Orgullo nacional!

Levantamos la voz y expresamos con orgullo que la justicia en el estado mexicano, será

dirigida por un mixteco – oaxaqueño y mexicano, y estamos seguros sabrá seguir

construyendo el camino de la legalidad, justicia y democracia, por eso nos unimos a su

llamado a construir, a fortalecer y a trabajar en beneficio del pueblo de México:

¡SOMOS HIJOS DE UN MISMO PUEBLO! ¡Y AQUÍ ESTAMOS TODOS !

Bertha Arreola Ruíz Cielo Reyes Cuellar

Hector Martínez Ruiz Felipe Melitón López San Germán

Jose Luís Nazario Pérez Ana Mireya Santos López

Ezequiel Hernández Alavez René Hernández Reyes

Miguel Ángel Hernández Ramírez Eduardo Martínez Helmes.

Raul Santos García Wililiam Bautista López

Francisco Martínez Neri Leonel Bautista Martinez

Narciso San Juan Velasco Luis Miguel Urbiña Calvo

Israel Contreras García Alejo Pedro Hernández Rendón

Andres Salinas Valdivieso Ivan Faustino Cortés Gabriel

Helios Zárate Rosales Hector Francisco Torres Razo.

Gema Hernández Bernardino José Gaudencio Castañeda Ibáñez

Roberto Vásquez Peralta Víctor Manuel Cortés

Kelvin Ordaz Jarquín Araminta Calvo Cruz

Uriel Zárate Ramírez Sergio Martínez Antonio

Yanira Jacqueline Ramírez Castro Tayde Morales Estevez

Efraín Merino Marcelo Araceli Cruz Oropeza

Amanda Idania Baños Castañeda Said González Calvo

Jorge Jiménez Rodríguez Abraham Altamirano

Gloria Camacho Meza Pedro Perez Sosa

Veremundo Jiménez Jiménez Itzel Jarquin Fuentes

Uriel Díaz Caballero Carlos Benítez Chagoya

Emilio de los Santos López Angel Donato Ramírez Cabrera

José Antonio López Martínez Porfirio Santos Matías

Armando Rodriguez y Rodriguez Macario Fernando Montaño Hernández

José Eduardo Molina Aquino Alicia del Carmen Sánchez Ocampo

Johanan Domínguez Domínguez Bernardino Molina Reyes

Rey Cuevas Luis Genaro Gutiérrez Benítez

Albino Flores Cardoza José Antonio López

Divina Urbiña Calvo Turing Vasquez Paz

Rita Pérez Salazar