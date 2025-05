My Chemical Romance en México 2026: Precios, venta de entradas y más

La espera ha terminado para miles de seguidores mexicanos. My Chemical Romance, la icónica banda de rock alternativo y estandarte de la ola emo, ha confirmado su tan ansiado regreso a México con un concierto en solitario que promete revivir la nostalgia y la energía de una generación. Tras su memorable participación en el Corona Capital 2022, la agrupación liderada por Gerard Way se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 13 de febrero de 2026, como parte de su gira “The Black Parade North American Tour” o “Long Live: The Black Parade”, según distintas fuentes. Esta noticia va en base a los anuncios realizados el 19 de mayo de 2025.

My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

La noticia del concierto de My Chemical Romance en México ha causado un verdadero revuelo en redes sociales. Ocesa, la promotora del evento, confirmó que la banda estadounidense deleitará a sus fans mexicanos el jueves 13 de febrero de 2026 en el imponente Estadio GNP Seguros (anteriormente Foro Sol), ubicado en la Ciudad de México. Esta fecha, estratégicamente elegida un día antes del Día del Amor y la Amistad, se perfila como una cita imperdible para los amantes del rock y el emo revival. Este show marcará el retorno de MCR a México en un concierto en solitario después de más de una década, recordando que su última presentación individual en el país fue en 2008 durante el extinto Coca-Cola Zero Fest. Su participación en el Corona Capital 2022 fue un reencuentro masivo, pero la expectativa por un show propio era inmensa.

“The Black Parade Alive!”: Una gira para celebrar un álbum legendario

La gira que traerá de vuelta a My Chemical Romance a tierras mexicanas está intrínsecamente ligada a su aclamado álbum “The Black Parade”, lanzado en 2006. Este disco, incluido en la lista de los “500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos” por la revista Rolling Stone, es una obra conceptual que catapultó a la banda a la fama mundial. Se espera que durante esta gira, denominada por algunas fuentes como “The Black Parade – Alive!” o “Long Live: The Black Parade”, la banda interprete el álbum completo, tal como lo hicieron con gran éxito en el festival When We Were Young de 2024. El sencillo principal del álbum, “Welcome to the Black Parade”, cuenta con certificación de 5 veces Platino, y el disco en sí ha alcanzado 4 certificaciones de Platino, subrayando su impacto cultural.

Invitados de lujo: The Hives se suman a la noche épica

Para hacer la noche aún más explosiva, My Chemical Romance contará con la participación especial de la enérgica banda sueca The Hives como invitados. Esta combinación promete una velada inolvidable, fusionando el post-hardcore y rock gótico de MCR con el garage rock y punk de The Hives, asegurando una experiencia musical diversa y de alta intensidad para todos los asistentes al concierto en el Estadio GNP Seguros.

Preventa y venta de boletos: Asegura tu lugar para ver a My Chemical Romance

La venta de boletos para el concierto de My Chemical Romance en México se realizará a través del sistema Ticketmaster y contará con varias fases:

Gran Venta HSBC (Tarjetas de Crédito): Jueves 22 de mayo de 2025, a partir de las 2:00 PM. Se ofrecerán opciones de 3 y 5 meses sin intereses.

Jueves 22 de mayo de 2025, a partir de las 2:00 PM. Se ofrecerán opciones de 3 y 5 meses sin intereses. Gran Venta HSBC (Tarjetas de Crédito y Débito): Viernes 23 de mayo de 2025, a partir de las 2:00 PM.

Viernes 23 de mayo de 2025, a partir de las 2:00 PM. Venta General: Sábado 24 de mayo de 2025, a partir de las 2:00 PM. Abierta para cualquier tarjeta.

Aunque los precios oficiales de los boletos para My Chemical Romance en México aún no se han revelado al momento del anuncio, se espera que se den a conocer al inicio de las preventas. Basándose en presentaciones en otras ciudades, se estima que los costos podrían rondar entre los $2,300 y $12,300 pesos mexicanos, dependiendo de la zona y si incluyen paquetes especiales. Dada la enorme base de fans y la larga espera, se anticipa una alta demanda, por lo que se recomienda estar preparado para adquirir las entradas.

La conexión de MCR con sus fans Mexicanos

El regreso de My Chemical Romance a México no es solo un concierto más; es la reafirmación de un lazo especial con una de sus fanaticadas más leales y apasionadas. Desde sus inicios con su álbum debut independiente (certificado 3 veces Platino) hasta el estrellato con “The Black Parade”, la banda ha dejado una huella imborrable en la escena musical. Este concierto en el Estadio GNP Seguros en 2026 se perfila como uno de los eventos de rock más importantes de los próximos años en el país, una oportunidad para que miles de “soldiers” revivan su adolescencia y celebren la música de una banda que definió a toda una generación.