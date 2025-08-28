Monterrey en alerta por hospedaje rumbo al Mundial 2026

Monterrey enfrenta un serio desafío de capacidad hotelera de cara al Mundial 2026. Se estima que la ciudad recibirá alrededor de 400,000 visitantes, pero actualmente solo cuenta con unas 17,500 habitaciones de hotel, una cifra que, incluso con las nuevas aperturas, será insuficiente para cubrir la demanda. Ante esta situación, las alternativas de hospedaje para los aficionados serán cruciales, incluyendo el uso masivo de plataformas como Airbnb, la renta informal de habitaciones y la posibilidad de alojarse en ciudades cercanas como Saltillo o Torreón.

La Fiesta del Mundial Llega a Monterrey, pero… ¿Habrá dónde dormir?

La emoción es palpable. En junio de 2026, Monterrey se vestirá de gala para recibir la fiesta más grande del planeta: la Copa del Mundo de la FIFA. El imponente Estadio BBVA será el escenario de cuatro partidos que atraerán a miles de aficionados de todo el mundo. La “Sultana del Norte” está lista para mostrar su modernidad, su pasión por el fútbol y su cálida hospitalidad.

Falta 1️⃣ año para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y la leyenda de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., les tiene un mensaje muy especial de nuestra sede mundialista, la Ciudad de Monterrey. 🏆⛰️ ¡En Monterrey, el Mundial ya empezó! Seguimos construyendo un legado. ⚽️… pic.twitter.com/Df44dr8HKD — Monterrey World Cup 2026 (@MonterreyFWC26) June 11, 2025

Pero detrás de la euforia se esconde un desafío monumental, una carrera contrarreloj que tiene a las autoridades y al sector turístico con los nervios de punta: el hospedaje.

Según estimaciones basadas en una investigación del medio ABC Noticias, la capital de Nuevo León se prepara para recibir una avalancha de aproximadamente 400,000 visitantes durante los días de partido. Y la cruda realidad es que la infraestructura hotelera tradicional de la ciudad, simplemente, no es suficiente para albergar a tal multitud.

Los Números no Mienten: Un Déficit de Camas Anunciado

Analicemos las cifras.

Capacidad Hotelera Actual: La zona metropolitana de Monterrey (incluyendo municipios clave como Guadalupe, San Pedro y San Nicolás) cuenta con un total de 17,500 habitaciones de hotel .

Proyección para 2026: Se espera que, con las nuevas construcciones, esta cifra aumente a unas 18,500 habitaciones .

El Cálculo Desolador: Incluso en el escenario más optimista, donde cada habitación fuera ocupada por cinco personas (una situación poco realista y cómoda), la capacidad total apenas alcanzaría para 92,500 personas .

Esto significa que la oferta hotelera tradicional no podría cubrir ni al 25% de la demanda estimada.

¿Y los hoteles de lujo? Ya están Ocupados

Para añadir más complejidad al asunto, no todas esas 18,500 habitaciones estarán disponibles para el aficionado común. La FIFA, como es costumbre, ya ha hecho su jugada. Gran parte de los hoteles más lujosos y mejor ubicados de la ciudad han sido reservados en su totalidad para la “familia FIFA”: directivos, patrocinadores, delegaciones de los equipos y la prensa internacional.

Esto deja a los verdaderos protagonistas de la fiesta, los aficionados que viajan miles de kilómetros para apoyar a su selección, como los principales afectados por esta escasez de hospedaje.

Las Alternativas: ¿Dónde se Quedarán los 400,000 Visitantes?

Ante este panorama, la solución tendrá que ser creativa y multifacética. La gente que viaje a Monterrey para el Mundial tendrá que explorar opciones más allá del hotel tradicional.

Airbnb: El Gran Ganador del Mundial

La plataforma de rentas a corto plazo se perfila como la gran salvadora (y la gran beneficiada ) de la situación. Se espera un aumento masivo en la oferta de casas y departamentos por parte de los regiomontanos que busquen obtener un ingreso extra.

Ventajas: Ofrece una experiencia más local y, a menudo, opciones más económicas que un hotel, especialmente para grupos.

Desventajas: Los precios seguramente se dispararán por la alta demanda, y la calidad y seguridad pueden variar.

La Renta Informal (el “Factor Vecino”)

Además de Airbnb, es muy probable que surja un mercado de renta informal , con familias locales ofreciendo habitaciones en sus propias casas. Será una oportunidad de oro para la economía local, pero también un riesgo para los turistas si no se toman las precauciones adecuadas. Ciudades Dormitorio: La Opción del Viajero

Para muchos, la solución será hospedarse en ciudades cercanas y viajar a Monterrey solo los días de partido. Ciudades como:

Saltillo, Coahuila: A poco más de una hora de distancia.

Torreón, Coahuila: A unas tres horas.

Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Aunque implica un mayor costo y tiempo de traslado, podría ser la única opción viable para quienes no encuentren lugar en la Sultana del Norte.

Los Partidos que Albergará el “Gigante de Acero”

El Estadio BBVA, considerado el más moderno de México, será el epicentro de la fiesta. Inaugurado en 2015 y con capacidad para más de 51,000 espectadores, será sede de cuatro emocionantes partidos:

Tres partidos de la fase de grupos: 14 de junio de 2026 20 de junio de 2026 24 de junio de 2026

Un partido de dieciseisavos de final: 29 de junio de 2026



Un Reto que es También una Oportunidad

La escasez de hoteles en Monterrey para el Mundial 2026 es un desafío logístico real, pero también es una enorme oportunidad. Es la oportunidad para que la ciudad demuestre su capacidad de organización y su ingenio. Es la oportunidad para que los ciudadanos se involucren directamente en la fiesta, abriendo sus hogares y mostrando la famosa hospitalidad norteña.

Para los aficionados que planean viajar, el mensaje es claro: empiecen a planificar AHORA. No esperen a que salgan los boletos de los partidos para buscar hospedaje. Exploren todas las opciones, desde hoteles en ciudades cercanas hasta Airbnb y otras plataformas.

Monterrey se prepara para un mes que quedará en su historia. La cancha del Estadio BBVA está lista para recibir a las estrellas del fútbol mundial. Ahora, el reto es asegurarse de que los miles de aficionados que llegarán a la ciudad también tengan un lugar donde descansar y soñar con la gloria de la Copa del Mundo.

