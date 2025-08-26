Costo del Mundial de Futbol para los aficionados en México

En 2026, México volverá a ser anfitrión del Mundial de Futbol, el evento deportivo más visto del planeta, pero ¿cuál será el costo por vivir la pasión futbolera en carne viva?

Las emociones estarán a flor de piel ese año, incluso ya comienza a hacerse presente en los aficionados al deporte quizás más popular del mundo.

Entre la ilusión de ver a la Selección en casa y la realidad del bolsillo, aquí desmenuzamos cuál podría ser el cosro mundialista, tomando en cuenta viajes, acceso a los estadios, hospedaje, traslados, alimentación y muchos gastos más.

Boletos: el corazón (y dolor) del gasto

Aunque FIFA aún no libera los precios definitivos para todos los partidos, se espera que los boletos para la fase de grupos en México estén entre los $1,000 y $4,500 pesos mexicanos, dependiendo de la categoría y la ubicación. Si aspiras a asistir a un partido de eliminación directa (como octavos o cuartos de final), el costo podría escalar hasta los $6,000 o más.

¿Quieres ir a más de un partido? Multiplica esa cifra por dos, tres o incluso más, y ya hablamos de una inversión significativa solo en entradas.

Vuelos y traslados: volar dentro del país no será barato

Aunque los partidos serán en tres ciudades, los boletos de avión entre ellas podrían variar entre $1,500 y $3,500 pesos por tramo durante el Mundial, dependiendo del momento en que se compren. A esto hay que sumarle traslados locales (Uber, Metro, taxi), que podrían representar otros $300 a $500 pesos diarios si no se cuenta con hospedaje cercano.

Hospedaje: precios mundialistas para todos

Durante un evento de esta magnitud, los hoteles suelen aumentar sus precios hasta un 40 o 60% más del promedio normal. Un hotel modesto podría rondar los $1,500 a $2,500 pesos por noche, mientras que opciones más cómodas estarán entre $3,000 y $6,000 pesos por noche. Las plataformas como Airbnb podrían ofrecer alternativas un poco más económicas, pero también se verán afectadas por la alta demanda.

Para una estadía de 3 a 5 días en alguna de las sedes, el hospedaje fácilmente podría superar los $10,000 pesos, y eso sin lujos.

Comida, recuerdos y otros gastos invisibles

Comer en zonas turísticas o cerca del estadio puede costar entre $200 y $600 pesos diarios por persona, dependiendo del tipo de comida. Las bebidas, especialmente las alcohólicas, se encarecen dentro y fuera del estadio. A eso hay que agregarle los souvenirs: camisetas oficiales, bufandas, gorras, que pueden costar desde $500 hasta $2,000 pesos cada uno.

¿Y si lo sumamos todo?

Un fanático promedio que asista a un solo partido en su ciudad (sin viajar ni hospedarse) podría gastar alrededor de $2,500 a $6,000 pesos en total, considerando boleto, comida y transporte local.

Pero si decides vivir la experiencia completa, viajando entre sedes, asistiendo a 2 o 3 partidos y quedándote varios días, el costo fácilmente podría superar los $25,000 o incluso $40,000 pesos mexicanos.

¿Vale la pena? El Mundial, más allá del dinero

Para muchos, asistir a un Mundial en su propio país es una experiencia que no tiene precio. Es una oportunidad única, que tal vez no vuelva a repetirse en generaciones. Pero también es cierto que el costo puede ser una barrera real para millones de mexicanos.

Por eso, vivir el Mundial no necesariamente implica estar en el estadio. Las calles, las plazas públicas y hasta las casas se llenarán de emoción, banderas, gritos y esperanza. Y eso, a veces, también es parte del sueño