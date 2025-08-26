La nueva función de Netflix: series y películas por tu signo zodiacal

Netflix ha lanzado una nueva función llamada “Tu lista según el zodiaco“, que ofrece recomendaciones de series y películas basadas en las características de cada signo zodiacal. Esta nueva sección, que se actualiza mensualmente, no reemplaza el algoritmo principal, sino que funciona como una colección temática para descubrir contenido nuevo. Por ejemplo, a Virgo, conocido por su atención al detalle, le recomiendan thrillers de planeación como “Gambito de Dama”. La idea es ofrecer una forma divertida y diferente de explorar el catálogo.

Dime qué Signo Eres y te Diré qué Ver: Netflix se Pone Astral

En la interminable búsqueda de “qué ver esta noche”, todos hemos recurrido a diferentes métodos: las recomendaciones de amigos, las listas de “lo más visto”, las críticas en internet… Pero, ¿alguna vez has pensado en dejar que los astros decidan tu próximo maratón?

Pues parece que en Netflix sí lo han hecho.

En un giro tan inesperado como fascinante, el gigante del streaming ha decidido ir más allá de su famoso y a veces misterioso algoritmo. Su nueva apuesta se llama “Tu lista según el zodiaco”, una función que, como su nombre lo indica, utiliza las características de tu signo zodiacal para recomendarte series y películas. ¿Eres un Aries competitivo? ¿Un Piscis soñador? ¿Un Escorpio misterioso? Netflix cree que sabe exactamente lo que te va a gustar.

¿Cómo funciona “Tu Lista según el Zodiaco”?

Esta nueva función no es un cambio en el algoritmo principal que ya conoces y amas (u odias). No va a reemplazar tus recomendaciones personalizadas basadas en lo que ya has visto. Piénsalo más bien como una colección temática, una especie de “curaduría astral” que se actualiza cada mes, coincidiendo con la temporada del signo zodiacal en curso.

La idea es simple: el equipo de Netflix, probablemente con la ayuda de algún astrólogo, ha analizado los rasgos de personalidad asociados a cada signo y ha seleccionado un puñado de títulos que, en teoría, deberían resonar con esa energía.

Por ejemplo, ahora que estamos en la temporada de Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre), un signo conocido por su mente analítica, su atención al detalle y su amor por la planeación, Netflix ha creado una colección de películas y series que giran en torno a robos meticulosos y personajes brillantes y calculadores.

¿Una Genialidad o una Locura? La Estrategia Detrás de la Astrología

A primera vista, puede sonar a una ocurrencia divertida. Pero detrás de esta función hay una estrategia muy inteligente.

Romper la “Burbuja” del Algoritmo: A todos nos ha pasado. El algoritmo se obsesiona con un género o un actor y no deja de recomendarnos lo mismo una y otra vez. Las listas zodiacales son una forma de romper ese ciclo y exponernos a contenido que, de otra manera, quizás nunca hubiéramos descubierto. Generar Conversación y Viralidad: La astrología es un tema que genera pasiones, debates y, sobre todo, mucho engagement en redes sociales . Al lanzar estas listas, Netflix no solo recomienda contenido, sino que también crea una conversación. La gente compartirá las recomendaciones de su signo, discutirá si son acertadas y se etiquetarán entre amigos. Apelar a un Interés Masivo: Nos guste o no, millones de personas consultan su horóscopo y se identifican con los rasgos de su signo. Netflix simplemente está aprovechando un interés cultural masivo para conectar con su audiencia de una forma más personal y lúdica.

La Guía Astral de Netflix: ¿Qué Deberías Ver según tu Signo?

Aquí te dejamos un desglose de las recomendaciones de Netflix para cada signo del zodiaco, para que vayas preparando las palomitas.

Virgo (23 de ago – 22 de sep): Los Maestros del Plan

Rasgos: Meticulosos, analíticos, perfeccionistas.

Género recomendado: Thrillers de robos y dramas de estrategia.

Recomendaciones: Gambito de Dama, Bronca, El Robo del Siglo, Celda 211, Secuestro del Vuelo 601, Yo no soy Mendoza, Baby Bandito.

Libra (23 de sep – 22 de oct): El Equilibrio entre el Amor y el Peligro

Rasgos: Diplomáticos, justos, amantes de la belleza y el equilibrio.

Género recomendado: Thrillers románticos y dramas políticos.

Recomendaciones: Ozark, Peaky Blinders, De Vuelta a la Acción, Designated Survivor, Perfil Falso.

Escorpio (23 de oct – 22 de nov): Los Amantes del Misterio

Rasgos: Intensos, apasionados, misteriosos, magnéticos.

Género recomendado: Misterios, thrillers psicológicos y dramas oscuros.

Recomendaciones: Merlina, You, El Agente Nocturno, Manifiesto, Glass Onion, Pacto de Silencio.

Sagitario (23 de nov – 21 de dic): El Espíritu Aventurero

Rasgos: Optimistas, curiosos, amantes de la libertad y los viajes

Género recomendado: Grandes aventuras y fantasía épica.

Recomendaciones: One Piece, The Witcher, Alerta Roja, Avatar: La Leyenda de Aang, Bandidos.

Capricornio (22 de dic – 20 de ene): Los Emprendedores Natos

Rasgos: Ambiciosos, disciplinados, trabajadores, prácticos.

Género recomendado: Historias de negocios, dramas legales y series sobre superación profesional.

Recomendaciones: Woo, una abogada extraordinaria, La Diplomática, Club de Cuervos, Ojitos de Huevo.

Acuario (21 de ene – 18 de feb): Los Visionarios y Rebeldes

Rasgos: Originales, excéntricos, humanitarios, independientes.

Género recomendado: Ciencia ficción, historias de extraterrestres y series sobre marginados geniales.

Recomendaciones: Stranger Things, Rebel Moon, Black Mirror, El Problema de los 3 Cuerpos.

Piscis (19 de feb – 20 de mar): Los Soñadores Románticos

Rasgos: Sensibles, empáticos, soñadores, artísticos.

Género recomendado: Romance puro y duro, dramas emotivos y fantasías románticas.

Recomendaciones: Bridgerton, Un Deseo Irlandés, Besos, Kitty, Coisa Mais Linda.

Aries (21 de mar – 20 de abr): Los Competidores Indomables

Rasgos: Valientes, impulsivos, competitivos, líderes natos.

Género recomendado: Realities de competencia extrema y películas de acción.

Recomendaciones: Habilidad Física: 100, El Juego del Calamar : El Desafío, Kaos, FUBAR.

Tauro (21 de abr – 20 de may): Los Amantes del Placer

Rasgos: Leales, pacientes, amantes del lujo, la buena comida y el confort.

Género recomendado: Programas de cocina, dramas de época opulentos y comedias sobre el buen vivir.

Recomendaciones: Chef’s Table, Heeramandi, Nonnas, Comer, Rezar, Amar.

Géminis (21 de may – 20 de jun): Los Reyes de la Conversación

Rasgos: Sociales, curiosos, ingeniosos, comunicativos.

Género recomendado: Especiales de comedia, series con diálogos rápidos y personajes parlanchines.

Recomendaciones: Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Nadie Quiere Esto, Franco Escamilla: Por la Anécdota, Al sur del corazón, Alejandro Riaño: Especial de stand up, Anónima, Busco novio para mi mujer, El niñero, Envidiosa

Cáncer (21 de jun – 22 de jul): El Corazón Sensible

Rasgos: Emocionales, protectores, leales, hogareños.

Género recomendado: Dramas familiares apasionados y series que te hagan llorar.

Recomendaciones: Heartstopper, Ginny y Georgia, Mi Lista de Deseos, Paquita la del Barrio, Los dos hemisferios de Lucca, Meu Sangue Ferve Por Você, Ruido

Leo (23 de jul – 22 de ago): Los Líderes del Escenario

Rasgos: Carismáticos, seguros de sí mismos, generosos, amantes de ser el centro de atención.

Género recomendado: Historias de la realeza, dramas sobre líderes y series con protagonistas espectaculares.

Recomendaciones: The Crown, La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton, Emily en París, El bonaerense.

Un Juego Divertido para Descubrir Nuevos Mundos

Al final del día, la nueva función de signos zodiacales de Netflix no pretende reemplazar a su poderoso algoritmo. Es una invitación a jugar, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir esa joya oculta que quizás nunca nos habría recomendado basándose en nuestros hábitos.

Es una forma divertida de recordarnos que, a veces, la mejor película o serie no es la que se parece a todo lo que ya hemos visto, sino la que nos reta, nos sorprende y nos muestra un universo completamente nuevo. ¿Acertarán los astros con tus gustos? Solo hay una forma de saberlo.

