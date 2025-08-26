Disney Store en México: Guía completa de la primera tienda oficial

La primera Disney Store oficial de México y de toda Latinoamérica ya está abierta. La encuentras en el centro comercial Perisur, en la CDMX. Es una locura, tienen de todo: Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Juguetes, ropa, peluches… lo que se te ocurra. La apertura es el resultado de una colaboración con Liverpool, su socio estratégico en el país y abren todos los días, de 11 de la mañana a 9 de la noche.

El Día que la Magia de Disney Llegó a México

La espera ha durado décadas. Para generaciones de fans mexicanos, las Disney Store eran un sueño lejano, un lugar mágico que solo se podía visitar en viajes al extranjero. Eran el paraíso de los peluches de Mickey, los vestidos de princesa y los sables de luz de Star Wars. Durante años, nos preguntamos: ¿por qué no hay una en México?

Esa larga espera ha terminado. En un movimiento que ha desatado la euforia de miles de seguidores, The Walt Disney Company ha inaugurado oficialmente la primera Disney Store stand alone (independiente) de toda Latinoamérica. Y el lugar elegido para este hito histórico no podría ser más emblemático: el centro comercial Perisur, en el sur de la Ciudad de México.

Un Pedacito de los Parques en la CDMX

La apertura de esta tienda, celebrada el pasado 22 de agosto, no es solo la inauguración de un local más. Es un cambio de estrategia fundamental para Disney en la región. Según Luis Lomelí, vicepresidente y director general de Productos de Consumo, Juegos y Publicaciones de Disney, el objetivo es claro: acercar un fragmento de la magia de los parques temáticos a quienes no pueden viajar.

La tienda no está diseñada solo para vender, sino para ser una experiencia inmersiva. Desde el momento en que cruzas la entrada, te sumerges en el universo de Disney.

El Diseño: La fachada, con sus característicos colores azul y morado, y una imponente estatua de Mickey y Minnie Mouse, es una invitación a la nostalgia y a la fantasía.

Spots para Fotos: El interior está lleno de oportunidades para la foto de Instagram perfecta. Puedes tomarte una selfie junto a la icónica pelota de Pixar, posar con estatuas de tus personajes favoritos o subirte a un carrito en la zona dedicada a Toy Story .

Interacción y Juego: No es un museo. Es un espacio diseñado para que los niños (y los adultos) puedan tocar, jugar e interactuar con los productos.

¿Qué Puedo Encontrar en la Disney Store de México?

Prepárate para abrir la cartera, porque el catálogo de productos es un sueño hecho realidad para cualquier fan. La tienda reúne bajo un mismo techo a las cuatro grandes marcas de la compañía:

Disney:

Desde los clásicos como Mickey, Minnie y Goofy, hasta las princesas más queridas como Cenicienta, Ariel y Elsa. Encontrarás vestidos, diademas, peluches y todo lo necesario para sentirte parte de un cuento de hadas. Pixar:

El universo de Toy Story , Cars , Monsters, Inc. e Intensamente cobra vida. Podrás encontrar figuras de acción de Buzz Lightyear, peluches de Sulley y, por supuesto, réplicas del Rayo McQueen. Marvel:

La sección de los superhéroes es una de las más populares. Desde Spider-Man y Capitán América hasta Thor y los Guardianes de la Galaxia. Hay camisetas, mochilas, figuras coleccionables y los últimos lanzamientos de juguetes inspirados en las nuevas películas del MCU. Star Wars:

La galaxia muy, muy lejana está más cerca que nunca. Sables de luz, cascos de Stormtroopers, figuras de The Mandalorian y Grogu (“Baby Yoda”), y una gran variedad de ropa y accesorios para los fans de la saga.

Lista de Productos Destacados:

Peluches de todos los tamaños.

Ropa: Camisetas, sudaderas, pijamas y disfraces.

Accesorios: Mochilas, loncheras, gorras y llaveros.

Hogar y Coleccionables: Termos, tazas, vasos y figuras de edición especial

La Alianza con Liverpool: Una Estrategia Complementaria

Muchos se preguntaron si esta nueva tienda reemplazaría los espacios de Disney que ya existen dentro de las tiendas departamentales Liverpool. La respuesta es no.

Esta apertura es una colaboración con Liverpool, que ha sido el socio estratégico de Disney en México durante más de una década. De hecho, Liverpool es quien opera esta nueva tienda. La idea no es competir, sino complementar y fortalecer la presencia de la marca en el país. Actualmente, Disney ya cuenta con espacios en 125 tiendas Liverpool y 70 corners, y esta nueva tienda stand alone funcionará como el buque insignia de esa alianza.

¿Por Qué Perisur y qué Sigue? El Plan de Expansión

La elección de Perisur no fue al azar. “Se eligió por su afluencia y sus características estratégicas”, explicó Lomelí. Es uno de los centros comerciales con mayor tráfico del país y con un perfil de consumidor ideal para la marca.

Pero esto es solo el principio. El plan de expansión ya tiene su siguiente parada confirmada:

Galerías Metepec: La segunda Disney Store abrirá sus puertas el 5 de septiembre .

Y la mirada ya está puesta en 2026. Según Lomelí, este formato de tiendas propias les permitirá medir la respuesta del público, ajustar la oferta de productos y definir con precisión las mejores ubicaciones para futuras expansiones.

Guía Práctica para tu Visita

Ubicación: Centro Comercial Perisur, Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Alcaldía Coyoacán, CDMX.

Horario: Lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas.

¿Precios? Son parecidos a los de las tiendas de Estados Unidos , pero a veces sacan cosas exclusivas para México que no encuentras en otro lado.

Un Sueño Hecho Realidad

La llegada de la primera Disney Store a México es mucho más que una simple apertura comercial. Es como un sueño cumplido para miles de fans que llevábamos años pidiéndola. Es la prueba de que por fin se dieron cuenta de lo importante que es el mercado latino.

No importa si eres un coleccionista de hueso colorado, un papá buscando el regalo perfecto o simplemente un adulto queriendo revivir su infancia, tienes que darte una vuelta. Prepárate para entrar a un mundo de fantasía y nostalgia, porque el lugar más feliz del mundo, por fin, tiene una sucursal en la CDMX.

