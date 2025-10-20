Consumo fantasma, ¿qué aparatos hay que desconectar para ahorrar energía eléctrica?

Muchos dispositivos que dejamos conectados aunque no estén en uso siguen consumiendo energía, lo que se conoce como “consumo fantasma” o “consumo en standby”.

Esta práctica no solo incrementa la factura eléctrica, sino que también genera un gasto energético innecesario que afecta al medio ambiente.

¿Qué aparatos debes desconectar para ahorrar energía?

Televisores y decodificadores: Aunque estén apagados, los televisores y sus equipos asociados consumen electricidad si permanecen enchufados. Desconectarlos o usar regletas con interruptor ayuda a cortar totalmente el flujo de energía.

Cargadores de celulares y laptops: Muchas veces dejamos los cargadores enchufados sin que el dispositivo esté conectado. Estos consumen energía constantemente, aunque sea en pequeña cantidad.

Computadoras y periféricos: Las computadoras de escritorio, impresoras, y otros periféricos pueden seguir consumiendo electricidad en modo de espera. Apagarlos completamente o desconectarlos es lo más recomendable.

Electrodomésticos de cocina: Microondas, cafeteras, y otros pequeños electrodomésticos que tienen reloj o panel digital consumen energía aún apagados.

Consolas de videojuegos: Igual que otros aparatos electrónicos, las consolas en modo standby siguen gastando energía.

Consejos prácticos para reducir el consumo fantasma

Utiliza regletas con interruptor: Así puedes apagar varios aparatos al mismo tiempo y evitar el consumo fantasma. Desconecta cargadores cuando no los uses: Aunque parezca mínimo, ese consumo acumulado puede ser significativo.

Realiza auditorías energéticas en casa: Revisa qué aparatos permanecen enchufados y evalúa su uso. Prefiere electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética: Estos consumen menos electricidad.

Un pequeño cambio que suma

Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usan no solo ayuda a reducir la factura eléctrica, sino que también contribuye a un consumo más responsable y sostenible. Con hábitos sencillos y conscientes, cada hogar puede aportar al cuidado del planeta