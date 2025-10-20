Aguinaldo doble en 2025, una realidad o solo una ilusión

El 20 de marzo de 2025, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo presentó una iniciativa para reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de a umentar el aguinaldo mínimo de 15 a 30 días de salario para los trabajadores del sector privado.

¿Cuál es el estado actual de la propuesta?

Hasta la fecha, la propuesta no ha sido aprobada. Aunque fue bien recibida por la clase trabajadora, el sector empresarial mostró reservas y no ha encontrado un respaldo sólido en el Congreso de la Unión.

Actualmente, ni la Cámara de Diputados ni el Senado han incluido este tema en su agenda legislativa para el año 2025.

¿Qué cambios se han implementado en 2025?

Desde el 1 de enero de 2025, el salario mínimo general en México aumentó de $248.93 a $278.80 pesos diarios. Este ajuste impacta directamente en el cálculo del aguinaldo, ya que la Ley Federal del Trabajo establece que debe pagarse al menos 15 días de salario.

Así, si un trabajador percibe el salario mínimo, su aguinaldo mínimo sería de $4,182 pesos.

¿Cuáles son las perspectivas para el aguinaldo doble en 2025?

Aunque la propuesta de duplicar el aguinaldo ha generado expectativas entre los trabajadores, su aprobación en el corto plazo parece incierta debido a la falta de consenso político y a que no forma parte de la agenda legislativa actual.

Por lo tanto, es probable que el aguinaldo en 2025 se mantenga en 15 días de salario, a menos que se logren avances significativos en su discusión y aprobación en el Congreso.

¿Qué dice la ley actual?

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo de México establece en su artículo 87 que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a al menos 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

Este pago es obligatorio para todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o modalidad de trabajo.