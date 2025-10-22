Beca Rita Cetina: ¡no te quedes fuera del registro para secundaria 2025!

La educación es la llave del futuro, y el Gobierno de México lo sabe. Por ello, la Beca Rita Cetina 2025 se ha consolidado como un apoyo fundamental para miles de familias. Si tienes hijos o dependientes inscritos en secundaria pública, ¡esta es tu oportunidad! El registro para la Beca Rita Cetina en el nivel secundaria inició en septiembre de 2025, y aunque ya estamos en octubre, es crucial estar al tanto del proceso para asegurar que tu familia reciba este importante apoyo. Aquí te detallamos cómo y dónde registrarte, los requisitos esenciales y el valor de esta beca universal.

¿Qué es la beca rita cetina y quién puede acceder a ella?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un Programa Prioritario del Gobierno de México diseñado para fortalecer y garantizar el derecho a la educación, evitando que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Este apoyo está dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria.

Para el ciclo escolar 2025-2026, el registro en línea se ha enfocado en alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria, así como en aquellos de 2º y 3er grado que aún no cuenten con la beca. Es un apoyo universal, lo que significa que todos los alumnos de nivel primaria y preescolar que realicen sus estudios en escuelas públicas de México podrán inscribirse una vez que se abra la etapa de registro para esos niveles.

El monto del apoyo: un impulso bimestral para tu familia

La Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico significativo para las familias beneficiarias:

Monto base: $1,900 pesos bimestrales por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

Esto significa que, por ejemplo, un hogar con dos estudiantes de secundaria podría recibir un total de $2,600 pesos bimestrales ($1,900 + $700). El monto se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, garantizando la transparencia y la entrega directa del apoyo.

Registro en línea y requisitos clave: tu cuenta llave mx

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina se realiza en línea a través de la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Uno de los requisitos más importantes y obligatorios es contar con una cuenta Llave MX, una identidad digital nacional que permite a los ciudadanos acceder a diversos trámites y servicios del gobierno mexicano de forma segura.

Pasos para el registro (para madres, padres o tutores):

Crear o iniciar sesión en Llave MX: Si aún no tienes una cuenta, ingresa a www.llavemx.gob.mx y da clic en “Crear cuenta”. Llena tus datos personales, CURP, código postal, número de celular y correo electrónico para recibir un código de verificación. Registrar datos del tutor: Dentro de la plataforma de la beca, presiona el botón “Registrarme como tutor. Llena los campos requeridos y sube los archivos digitalizados de tu identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) en formato PDF, JPG o PNG (tamaño máximo de 5 MB). Registrar al estudiante: Ingresa la CURP de tu hijo(a) o dependiente, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde está inscrito, el nivel educativo, turno, grado y parentesco. El sistema validará la información automáticamente. Finalizar y seguimiento: Verifica que toda la información sea correcta y finaliza el registro. Si el trámite es aprobado, recibirás una convocatoria para la entrega de la Tarjeta del Bienestar.

Es fundamental asegurarse de que tu CURP y la de tus hijos estén certificadas y que los estudiantes estén inscritos correctamente en el sistema de la SEP para evitar inconvenientes. La plataforma se actualiza periódicamente, por lo que la información de inscripción podría no estar disponible de inmediato.

Rita cetina gutiérrez: el legado de una pionera en la educación

La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), una maestra, escritora y feminista yucateca que fue una verdadera pionera en la educación de las mujeres en México. Comprometida con la igualdad de género, fundó “La Siempreviva”, una escuela en Yucatán que promovía la educación femenina y un proyecto cultural liderado por mujeres. Su legado, que incluye la formación de generaciones de luchadoras sociales como Elvia Carrillo Puerto, la posiciona como una precursora del feminismo en el país. Honrar su nombre con esta beca es un recordatorio de que la educación debe ser para todas y todos, sin importar su género o circunstancias.

Si aún no has realizado el registro para la Beca Rita Cetina 2025 para secundaria, o si tienes hijos en preescolar y primaria que pronto podrán acceder a ella, ¡no pierdas esta oportunidad! La educación es un derecho, y programas como este buscan hacerla una realidad accesible para más familias. Para más información y dudas, puedes comunicarte al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) al 55 1162 0300, o consultar los portales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o Secretaría de Bienestar.