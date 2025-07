Conoce a los hijos de Laura Zapata y su entorno familiar

Hijos de Laura Zapata, nuestra villana de telenovelas favorita, ha mantenido la vida de sus hijos como uno de los secretos mejor guardados del espectáculo. Pero, ¿quiénes son ellos y quién es su padre? La actriz es mamá de dos talentosos hombres, Claudio y Patricio Sodi Zapata, fruto de su matrimonio con Juan Eduardo Sodi de la Tijera, quien curiosamente es primo de sus hermanas, incluida Thalía. En este chismecito te contamos todo:hijos desde el misterioso papá, la verdadera relación con Thalía, y hasta aclaramos la confusión con el cantante Beto Zapata, todo con el toque de discreción que la propia Laura ha manejado por años.

Origen familiar: padre y pareja

Vamos al lío. El hombre que conquistó a la gran Laura Zapata y padre de sus hijos es Juan Eduardo Sodi de la Tijera. Su apellido no es coincidencia: es primo de las famosas hermanas Sodi, lo que lo convierte en primo político de la propia Laura. Aunque su matrimonio llegó a su fin y hoy es su exesposo, ambos mantienen una relación cordial y centrada en el bienestar de Claudio y Patricio. Después de su divorcio, Laura ha sido un libro cerrado en cuanto a su vida amorosa; no se le conoce públicamente una pareja formal, demostrando que su prioridad siempre han sido sus hijos y su carrera.

Los hijos: Claudio y Patricio Sodi Zapata

Laura Zapata tiene dos hijos que, aunque alejados de los reflectores, han heredado la vena artística y emprendedora de la familia. ¡Conócelos!

Claudio Sodi Zapata

Nacido el 10 de abril de 1986, Claudio es el mayor y un apasionado del arte. Se ha forjado una carrera como director de cine y productor de teatro, llegando incluso a colaborar profesionalmente con su famosa madre. En enero de 2022, se casó con la arquitecta Aranza de Arino en una boda de ensueño en Oaxaca. Actualmente reside en Madrid, pero mantiene un lazo súper cercano y amoroso con Laura.

Patricio Sodi Zapata

El menor de la familia, nacido el 22 de noviembre de 1988, es un alma aventurera. A Patricio le encantan los deportes extremos como el surf y el patinaje, pero también tiene un ojo increíble para la fotografía y los viajes. Profesionalmente, se mueve en el mundo de los bienes raíces y la arquitectura. Cada año, su mamá le dedica emotivos mensajes de cumpleaños que nos dejan ver el gran amor que se tienen.

Laura Zapata hijos y su relación con Thalía

Aquí viene la confusión que muchos tienen. Es común escuchar por ahí el término “Thalía hija de Laura Zapata”, pero ¡nada más lejos de la realidad! En el árbol genealógico, Laura es media hermana de Thalía (comparten la misma madre, Yolanda Miranda Mange). El lazo es de hermanas, con sus altibajos públicos, pero definitivamente no de madre e hija. Es un error de fans que se ha hecho popular con el tiempo.

¿Cuántos hijos tiene Beto Zapata?

¡Momento de aclarar un enredo! Si has escuchado hablar de los “hijos de Zapata” y pensaste en Laura, podrías estar mezclando las cosas. Beto Zapata, el famoso cantante del grupo Pesado, no tiene ningún parentesco con Laura. Él sí es padre de unos preciosos trillizos que nacieron en 2014 y a menudo acaparan la atención mediática, pero su familia no está conectada con el clan Sodi-Zapata. ¡Misterio resuelto!

La privacidad en torno a la familia Sodi-Zapata

Una de las cosas más admirables de Laura es cómo ha construido un escudo protector alrededor de sus hijos. A pesar de ser una figura pública monumental, ha logrado que Claudio y Patricio crezcan y desarrollen sus propias vidas lejos del circo mediático. Aunque de vez en cuando aparecen en sus redes sociales, siempre es de una forma sutil y respetuosa, demostrando que para ella, ser madre está por encima de ser una estrella.

Resumen de vínculos clave Ex esposo de Laura Zapata: Juan Eduardo Sodi de la Tijera, el padre de sus dos hijos.

Juan Eduardo Sodi de la Tijera, el padre de sus dos hijos. Papá de los hijos de Laura Zapata: Juan Eduardo, primo de sus medias hermanas Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela.

Juan Eduardo, primo de sus medias hermanas Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela. Laura Zapata hijos: Claudio (director de cine) y Patricio (empresario y aventurero).

Claudio (director de cine) y Patricio (empresario y aventurero). Thalía hija de Laura Zapata: ¡Falso! Thalía es su media hermana menor.

¡Falso! Thalía es su media hermana menor. Cuantos hijos tiene Beto Zapata: Cero relación. Beto, el cantante, es padre de trillizos.

Una historia familiar ligada al talento y la discreción

La saga de los Zapata-Sodi es una fascinante mezcla de glamour, talento y, sobre todo, un profundo amor familiar. Mientras Laura nos sigue cautivando con sus papeles de villana inolvidable, sus hijos, Claudio y Patricio, han construido sus propios caminos de éxito, siempre bajo el ala protectora de una madre que supo separar el escenario de la vida real. Una familia que demuestra que el mayor tesoro, a veces, es la privacidad.

Pero Laura Zapata es mucho más que una madre protectora; es, y siempre será, la reina indiscutible de las villanas de telenovela. Su carrera está marcada por personajes que se convirtieron en íconos de la maldad televisiva, como la inolvidable Malvina del Olmo en María Mercedes o la despiadada Dulcina Linares en Rosa Salvaje. Con su ceja perfectamente arqueada, su elegancia imponente y una capacidad única para lanzar frases venenosas, Laura no solo actuaba; creaba arte. Transformó el arquetipo de la antagonista en el personaje que todos amaban odiar, ganándose un lugar eterno en la cultura popular de México y toda Latinoamérica.

Su vida, sin embargo, también ha tenido guiones más oscuros que cualquier ficción. En septiembre de 2002, vivió uno de los capítulos más aterradores que una persona puede enfrentar: fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi. Este evento traumático no solo la puso a prueba física y emocionalmente, sino que también desató una tormenta familiar que acaparó titulares por años. Las disputas sobre el pago del rescate y las diferentes versiones de los hechos fracturaron su relación con algunas de sus hermanas, demostrando que a veces, la realidad supera con creces el drama de las telenovelas. Laura emergió de esa pesadilla como una sobreviviente, con una fortaleza que define su carácter hasta hoy.

Lejos de los sets de grabación, Laura se ha consolidado como una figura pública con una voz poderosa y sin filtros. En la era digital, se convirtió en una usuaria muy activa de redes sociales como Twitter, donde no duda en compartir sus opiniones sobre política y sociedad, generando tanto aplausos como polémicas. Además, ha mostrado otras facetas de su personalidad en reality shows como MasterChef Celebrity, donde dejó ver su lado competitivo, su pasión por la cocina y, por supuesto, su carácter fuerte. Laura Zapata es, en definitiva, una mujer multifacética: actriz legendaria, madre leona, sobreviviente y una voz que, te guste o no, nunca pasa desapercibida.