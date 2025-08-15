Países que no piden visa a mexicanos: la lista completa para viajar en 2025

¿Sabías que tu pasaporte mexicano es uno de los más poderosos del mundo? Gracias a su posición en el ranking mundial, te abre las puertas a más de 150 destinos sin necesidad de un trámite de visa convencional. Si estás planeando tu próxima aventura, aquí te presentamos la lista definitiva de países que no piden visa a mexicanos, para que solo te preocupes por hacer las maletas.

Europa: el continente con más facilidades para los mexicanos

El sueño de recorrer el viejo continente es más accesible de lo que piensas. La gran mayoría de los países europeos permiten el ingreso a los ciudadanos mexicanos solo con el pasaporte vigente. Los países que forman parte del Espacio Schengen, como Alemania, España, Francia e Italia, te permiten una estancia de hasta 90 días sin visa. Fuera de este acuerdo, destinos como el Reino Unido e Irlanda también te reciben sin este requisito.

La lista de destinos europeos sin visa es extensa e incluye a:

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Grecia

Italia

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Suecia

Suiza

Importante: Se espera que a mediados de 2025 entre en vigor el permiso ETIAS, una autorización de viaje electrónica que será necesaria para ingresar al Espacio Schengen. Aunque no es una visa, será un requisito indispensable que se tramitará en línea.

América: viaja por tu continente sin complicaciones

Gracias a las buenas relaciones diplomáticas, los mexicanos podemos viajar a casi todo el continente americano sin necesidad de visa. Desde la Patagonia hasta el Caribe, estos son algunos de los destinos que te esperan:

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Panamá, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bahamas, Jamaica y República Dominicana (requiere e-Ticket).

Las estancias permitidas suelen variar entre 30 y 180 días, dependiendo del país.

Asia, África y Oceanía: destinos exóticos a tu alcance

El pasaporte mexicano también te abre las puertas a destinos más lejanos y exóticos. Aunque algunos países requieren una visa a la llegada (visa on arrival) o una visa electrónica (e-Visa), el trámite es mucho más sencillo que el de una visa convencional.

Destinos en Asia

Japón (sin visa por 90 días)

(sin visa por 90 días) Corea del Sur (requiere eTA)

(requiere eTA) Hong Kong (sin visa por 90 días)

(sin visa por 90 días) Singapur (sin visa por 30 días)

(sin visa por 30 días) Emiratos Árabes Unidos (sin visa por 180 días)

(sin visa por 180 días) Malasia (visa a la llegada por 30 días)

Destinos en África

Marruecos (sin visa por 90 días)

(sin visa por 90 días) Botsuana (sin visa por 90 días)

(sin visa por 90 días) Egipto (visa a la llegada o e-Visa por 30 días)

(visa a la llegada o e-Visa por 30 días) Túnez (sin visa por 90 días)

Destinos en Oceanía

Nueva Zelanda (requiere eTA por 90 días)

(requiere eTA por 90 días) Fiyi (sin visa por 120 días)

(sin visa por 120 días) Vanuatu (sin visa por 120 días)

Recomendaciones antes de viajar

Aunque no necesites visa, es fundamental que cumplas con ciertos requisitos que las autoridades migratorias pueden solicitar al momento de tu llegada:

Pasaporte vigente: Asegúrate de que tenga una vigencia mínima de seis meses.

Asegúrate de que tenga una vigencia mínima de seis meses. Boleto de salida: Es común que te soliciten un boleto de avión de regreso o de continuación de tu viaje.

Es común que te soliciten un boleto de avión de regreso o de continuación de tu viaje. Solvencia económica: Debes poder demostrar que cuentas con los recursos suficientes para tu estancia.

Debes poder demostrar que cuentas con los recursos suficientes para tu estancia. Reservas de hospedaje: Ten a la mano los comprobantes de tus hoteles o alojamientos.

Para obtener la información más actualizada, te recomendamos consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) antes de planificar tu viaje. Con tantas opciones disponibles, el mundo está a tu alcance. ¡Solo necesitas tu pasaporte!