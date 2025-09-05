Los 300 Líderes Más influyentes de México 2025, Querétaro estuvo presente

Por
Humberto Gomez
-
0
9
Los 300 Líderes más Influyentes de México 2025

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (SECTUR), a través del director de Promoción Turística, Rodrigo Ibarra Lozano, participó en la ceremonia de reconocimiento a Los 300 Líderes más Influyentes de México 2025, organizada por la revista Líderes Mexicanos.

Video Milenio

El funcionario de la SECTUR estuvo acompañado por empresarios vitivinícolas y turísticos de la entidad queretana.

Digno representante de Querétaro

Este evento, considerado uno de los foros más relevantes para el liderazgo y el reconocimiento nacional, reunió a empresarios, gobernadores, representantes de la política, la cultura y el espectáculo.

Rodrigo Ibarra informó que como parte de su participación, Querétaro presentó un stand que mostró lo mejor de la oferta turística y gastronómica estatal, con un espacio dedicado a Tequisquiapan.

Los quesos de Tequisquiapan
Oferta gastronómica

En ese espacio se expusieron piezas de artesanía local, la calidad vitivinícola de Viñedos San Juanito, bodega queretana con cerca de 150 medallas de concursos nacionales e internacionales, así como la excelencia de Quesos La Fromelier, empresa artesanal que representa la tradición y el prestigio quesero del municipio tequisquiapense.

“Estos encuentros son una oportunidad para proyectar a Querétaro como un destino integral, en donde además de nuestras rutas tradicionales como la Ruta Arte, Queso y Vino, se impulsa el turismo de negocios y convenciones, el turismo de romance y el turismo médico y wellness, segmentos que hoy nos consolidan como un destino competitivo y diverso”, afirmó Ibarra Lozano.

Te puede interesar:
Sinaloa | Rocha Moya se declara virtual ganador al Senado

La entidad se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo de reuniones en México gracias a su conectividad, ya que se localiza en el corazón del país, con una red carretera que lo conecta en menos de dos horas y media con la Ciudad de México y un aeropuerto internacional con vuelos directos a destinos nacionales e internacionales.

Además, cuenta con infraestructura especializada, recintos de gran capacidad, hoteles de primer nivel y servicios profesionales para la organización de congresos, convenciones y exposiciones.

Otro factor clave es la seguridad y calidad de vida, pues Querétaro es reconocido como uno de los estados más seguros del país, lo que brinda confianza a organizadores y participantes de eventos nacionales e internacionales.

Finalmente, su ubicación estratégica lo convierte en la primera opción para viajeros de negocios que buscan combinar productividad con experiencias culturales, gastronómicas y de esparcimiento.

La presencia de Querétaro en Los 300 Líderes fortalece el posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional, promoviendo la riqueza cultural, gastronómica y turística del estado, así como su capacidad para recibir visitantes en distintas modalidades de viaje.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí