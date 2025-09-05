Los 300 Líderes Más influyentes de México 2025, Querétaro estuvo presente

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (SECTUR), a través del director de Promoción Turística, Rodrigo Ibarra Lozano, participó en la ceremonia de reconocimiento a Los 300 Líderes más Influyentes de México 2025, organizada por la revista Líderes Mexicanos.

El funcionario de la SECTUR estuvo acompañado por empresarios vitivinícolas y turísticos de la entidad queretana.

Este evento, considerado uno de los foros más relevantes para el liderazgo y el reconocimiento nacional, reunió a empresarios, gobernadores, representantes de la política, la cultura y el espectáculo.

Rodrigo Ibarra informó que como parte de su participación, Querétaro presentó un stand que mostró lo mejor de la oferta turística y gastronómica estatal, con un espacio dedicado a Tequisquiapan.

En ese espacio se expusieron piezas de artesanía local, la calidad vitivinícola de Viñedos San Juanito, bodega queretana con cerca de 150 medallas de concursos nacionales e internacionales, así como la excelencia de Quesos La Fromelier, empresa artesanal que representa la tradición y el prestigio quesero del municipio tequisquiapense.

“Estos encuentros son una oportunidad para proyectar a Querétaro como un destino integral, en donde además de nuestras rutas tradicionales como la Ruta Arte, Queso y Vino, se impulsa el turismo de negocios y convenciones, el turismo de romance y el turismo médico y wellness, segmentos que hoy nos consolidan como un destino competitivo y diverso”, afirmó Ibarra Lozano.

La entidad se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo de reuniones en México gracias a su conectividad, ya que se localiza en el corazón del país, con una red carretera que lo conecta en menos de dos horas y media con la Ciudad de México y un aeropuerto internacional con vuelos directos a destinos nacionales e internacionales.

Además, cuenta con infraestructura especializada, recintos de gran capacidad, hoteles de primer nivel y servicios profesionales para la organización de congresos, convenciones y exposiciones.

Otro factor clave es la seguridad y calidad de vida, pues Querétaro es reconocido como uno de los estados más seguros del país, lo que brinda confianza a organizadores y participantes de eventos nacionales e internacionales.

Finalmente, su ubicación estratégica lo convierte en la primera opción para viajeros de negocios que buscan combinar productividad con experiencias culturales, gastronómicas y de esparcimiento.

La presencia de Querétaro en Los 300 Líderes fortalece el posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional, promoviendo la riqueza cultural, gastronómica y turística del estado, así como su capacidad para recibir visitantes en distintas modalidades de viaje.