iOS 26 ya está disponible: cómo actualizar y iPhones compatibles

La versión final de iOS 26 ya se puede descargar gratis. Para actualizar tu iPhone, solo tienes que ir a Configuración > General > Actualización de software. Esta nueva versión es compatible con el iPhone 11 y todos los modelos posteriores.
La Espera ha Terminado: El Futuro de iOS ya está en tu iPhone
El día que todos los usuarios de Apple estábamos esperando ha llegado. Después de meses de betas, rumores y una presentación espectacular en la WWDC, la versión final y estable de iOS 26 por fin está disponible para descargar en México y en todo el mundo.
Esta no es una simple actualización con un par de emojis nuevos y correcciones de errores. Estamos ante el rediseño de software más importante de Apple en los últimos 13 años. Es una reinvención total de la experiencia del iPhone, con un nuevo y elegante lenguaje de diseño llamado “Liquid Glass”, una inteligencia artificial más potente que nunca y un montón de nuevas funciones que cambiarán la forma en que usamos nuestro dispositivo.
Si quieres saber cómo instalarlo, si tu iPhone es compatible y cuáles son todas las novedades que trae, esta es tu guía definitiva.
¿Mi iPhone es Compatible? La Lista Completa
Antes de emocionarte, lo primero es lo primero: ¿podrá tu iPhone correr iOS 26? La buena noticia es que Apple continúa con su increíble política de soporte a largo plazo.
iOS 26 está disponible para el iPhone 11 (lanzado en 2019) y todos los modelos posteriores.
Esto significa que Apple está dando soporte a dispositivos de hasta seis años de antigüedad, algo que es simplemente inaudito en el mundo de los smartphones.
La lista completa de iPhones compatibles es la siguiente:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª y 3ª generación)
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- Y, por supuesto, los nuevos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max, que vendrán con iOS 26 de fábrica.
Los que se quedan fuera: Lamentablemente, el ciclo de vida del iPhone XR, XS y XS Max llega a su fin. Estos modelos no recibirán la actualización a iOS 26.
Cómo Actualizar a iOS 26: Guía Paso a Paso
El proceso de actualización es muy sencillo y se hace directamente desde tu iPhone, sin necesidad de una computadora.
Antes de Empezar (Recomendaciones Cruciales):
- Haz una Copia de Seguridad: Es la regla de oro. Antes de cualquier actualización mayor, haz un respaldo de tu información, ya sea en iCloud o en tu computadora. Más vale prevenir.
- Conéctate a una Red Wi-Fi: El archivo de actualización de iOS 26 es grande. Descargarlo con tus datos móviles podría acabar con tu plan en un abrir y cerrar de ojos.
- Ten Batería Suficiente: Asegúrate de que tu iPhone tenga al menos un 50% de batería, o mejor aún, conéctalo al cargador durante el proceso.
Ahora sí, los Pasos:
- Abre la aplicación de “Configuración” en tu iPhone.
- Ve a la sección “General”.
- Toca en “Actualización de software”.
- Tu iPhone buscará automáticamente la nueva versión. En unos segundos, debería aparecer la actualización a iOS 26.
- Toca el botón “Descargar e Instalar”<span style=”font-weight: 400;”>.
- Ingresa tu código de desbloqueo y acepta los términos y condiciones.
- El iPhone comenzará a descargar el archivo. Una vez descargado, te dará la opción de instalarlo en ese momento o más tarde.
- La instalación tardará varios minutos, y tu iPhone se reiniciará. ¡No te asustes, es normal!
Una vez que se reinicie, serás recibido por la nueva y flamante pantalla de bienvenida de iOS 26. ¡Felicidades, ya estás en el futuro!
Las Novedades que te Volarán la Cabeza: “Liquid Glass” y la IA más Inteligente
- El Nuevo Diseño “Liquid Glass”:
Es lo primero que notarás. Inspirado en la interfaz de visionOS (el sistema del Apple Vision Pro), “Liquid Glass” es un lenguaje de diseño universal que se extiende a todos los sistemas operativos de Apple (iPadOS, macOS, watchOS).
- Transparencias y Efectos de Cristal: Los botones, los menús, las notificaciones… todo tiene un nuevo efecto de transparencia y brillo que le da una sensación de profundidad y modernidad al sistema.
- Adaptativo y Fluido: El diseño se adapta al contenido, al contexto y al movimiento, y funciona a la perfección tanto en el modo claro como en el oscuro.
- Rediseño de Apps Clave: La Cámara tiene una interfaz mucho más limpia, con controles superpuestos. En Safari, las páginas web ahora ocupan toda la pantalla, con la barra de direcciones flotando de forma elegante.
- Más Personalización que Nunca:
- Pantalla de Bloqueo Dinámica: La hora y los widgets ahora se adaptan de forma inteligente al espacio disponible en tu fondo de pantalla, y las imágenes tienen un nuevo efecto 3D que reacciona al movimiento de tu iPhone.
- La Inteligencia Artificial se Pone Seria (Visual Intelligence y Siri Mejorado):
- Visual Intelligence: La IA de Apple ahora puede “ver” y entender lo que hay en tu pantalla. Puedes hacerle preguntas sobre una foto, un texto o un video, y la IA te dará respuestas contextuales.
- Traducción en Tiempo Real: Integrada en todo el sistema. Puedes traducir una conversación, un texto en una foto o una página web al instante.
- Siri por fin es un Asistente de Verdad:
- Responde Llamadas por Ti: Siri puede contestar una llamada, preguntarle a la persona quién es y qué necesita, y transcribir la conversación en tiempo real en tu pantalla para que decidas si quieres tomar la llamada o no.
- Espera en la Línea por Ti: Si te ponen en espera en una llamada de servicio al cliente, puedes pedirle a Siri que espere por ti. Cuando una persona real vuelva a la línea, Siri te avisará.
Una Actualización que se Siente como un iPhone Nuevo
iOS 26 no es una simple actualización; es una declaración de intenciones. Apple ha demostrado que, incluso después de tantos años, todavía puede reinventar la experiencia del smartphone y sorprendernos.
La combinación de un diseño visualmente espectacular como “Liquid Glass” con avances en inteligencia artificial que son genuinamente útiles, hace que esta sea, sin duda, una de las mejores y más emocionantes actualizaciones de software que hemos visto en mucho tiempo.
Así que no lo pienses más. Si tienes un iPhone compatible, haz tu copia de seguridad y lánzate a actualizar. Te prometemos que, una vez que pruebes iOS 26, tu viejo iPhone se sentirá como nuevo.
Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.
Mitos del día de muertos: calaveritas, flor de cempasúchil y más
Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.