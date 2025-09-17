iOS 26 ya está disponible: cómo actualizar y iPhones compatibles

La versión final de iOS 26 ya se puede descargar gratis. Para actualizar tu iPhone, solo tienes que ir a Configuración > General > Actualización de software. Esta nueva versión es compatible con el iPhone 11 y todos los modelos posteriores.

La Espera ha Terminado: El Futuro de iOS ya está en tu iPhone

El día que todos los usuarios de Apple estábamos esperando ha llegado. Después de meses de betas, rumores y una presentación espectacular en la WWDC, la versión final y estable de iOS 26 por fin está disponible para descargar en México y en todo el mundo.

Esta no es una simple actualización con un par de emojis nuevos y correcciones de errores. Estamos ante el rediseño de software más importante de Apple en los últimos 13 años. Es una reinvención total de la experiencia del iPhone, con un nuevo y elegante lenguaje de diseño llamado “Liquid Glass”, una inteligencia artificial más potente que nunca y un montón de nuevas funciones que cambiarán la forma en que usamos nuestro dispositivo.

Si quieres saber cómo instalarlo, si tu iPhone es compatible y cuáles son todas las novedades que trae, esta es tu guía definitiva.

¿Mi iPhone es Compatible? La Lista Completa

Antes de emocionarte, lo primero es lo primero: ¿podrá tu iPhone correr iOS 26? La buena noticia es que Apple continúa con su increíble política de soporte a largo plazo.

iOS 26 está disponible para el iPhone 11 (lanzado en 2019) y todos los modelos posteriores.

Esto significa que Apple está dando soporte a dispositivos de hasta seis años de antigüedad, algo que es simplemente inaudito en el mundo de los smartphones.

La lista completa de iPhones compatibles es la siguiente:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e , 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Y, por supuesto, los nuevos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max, que vendrán con iOS 26 de fábrica.

Los que se quedan fuera: Lamentablemente, el ciclo de vida del iPhone XR, XS y XS Max llega a su fin. Estos modelos no recibirán la actualización a iOS 26.

Cómo Actualizar a iOS 26: Guía Paso a Paso

El proceso de actualización es muy sencillo y se hace directamente desde tu iPhone, sin necesidad de una computadora.

Antes de Empezar (Recomendaciones Cruciales):

Haz una Copia de Seguridad: Es la regla de oro . Antes de cualquier actualización mayor, haz un respaldo de tu información , ya sea en iCloud o en tu computadora. Más vale prevenir. Conéctate a una Red Wi-Fi: El archivo de actualización de iOS 26 es grande. Descargarlo con tus datos móviles podría acabar con tu plan en un abrir y cerrar de ojos. Ten Batería Suficiente: Asegúrate de que tu iPhone tenga al menos un 50% de batería, o mejor aún, conéctalo al cargador durante el proceso.

Ahora sí, los Pasos:

Abre la aplicación de “Configuración” en tu iPhone. Ve a la sección “General” . Toca en “Actualización de software” . Tu iPhone buscará automáticamente la nueva versión. En unos segundos, debería aparecer la actualización a iOS 26 . Toca el botón “Descargar e Instalar”<span style=”font-weight: 400;”>. Ingresa tu código de desbloqueo y acepta los términos y condiciones El iPhone comenzará a descargar el archivo. Una vez descargado, te dará la opción de instalarlo en ese momento o más tarde. La instalación tardará varios minutos, y tu iPhone se reiniciará. ¡No te asustes, es normal!

Una vez que se reinicie, serás recibido por la nueva y flamante pantalla de bienvenida de iOS 26. ¡Felicidades, ya estás en el futuro!

Las Novedades que te Volarán la Cabeza: “Liquid Glass” y la IA más Inteligente

El Nuevo Diseño “Liquid Glass”:

Es lo primero que notarás. Inspirado en la interfaz de visionOS (el sistema del Apple Vision Pro), “Liquid Glass” es un lenguaje de diseño universal que se extiende a todos los sistemas operativos de Apple (iPadOS, macOS, watchOS).

Transparencias y Efectos de Cristal: Los botones, los menús, las notificaciones… todo tiene un nuevo efecto de transparencia y brillo que le da una sensación de profundidad y modernidad al sistema.

Adaptativo y Fluido: El diseño se adapta al contenido, al contexto y al movimiento, y funciona a la perfección tanto en el modo claro como en el oscuro.

Rediseño de Apps Clave: La Cámara tiene una interfaz mucho más limpia, con controles superpuestos. En Safari , las páginas web ahora ocupan toda la pantalla, con la barra de direcciones flotando de forma elegante.

Más Personalización que Nunca:

Pantalla de Bloqueo Dinámica: La hora y los widgets ahora se adaptan de forma inteligente al espacio disponible en tu fondo de pantalla, y las imágenes tienen un nuevo efecto 3D que reacciona al movimiento de tu iPhone.

La Inteligencia Artificial se Pone Seria (Visual Intelligence y Siri Mejorado):

Visual Intelligence: La IA de Apple ahora puede “ver” y entender lo que hay en tu pantalla. Puedes hacerle preguntas sobre una foto, un texto o un video, y la IA te dará respuestas contextuales.

Traducción en Tiempo Real: Integrada en todo el sistema . Puedes traducir una conversación, un texto en una foto o una página web al instante.

Siri por fin es un Asistente de Verdad: Responde Llamadas por Ti: Siri puede contestar una llamada, preguntarle a la persona quién es y qué necesita, y transcribir la conversación en tiempo real en tu pantalla para que decidas si quieres tomar la llamada o no. Espera en la Línea por Ti: Si te ponen en espera en una llamada de servicio al cliente , puedes pedirle a Siri que espere por ti. Cuando una persona real vuelva a la línea, Siri te avisará.



Una Actualización que se Siente como un iPhone Nuevo

iOS 26 no es una simple actualización; es una declaración de intenciones. Apple ha demostrado que, incluso después de tantos años, todavía puede reinventar la experiencia del smartphone y sorprendernos.

La combinación de un diseño visualmente espectacular como “Liquid Glass” con avances en inteligencia artificial que son genuinamente útiles, hace que esta sea, sin duda, una de las mejores y más emocionantes actualizaciones de software que hemos visto en mucho tiempo.

Así que no lo pienses más. Si tienes un iPhone compatible, haz tu copia de seguridad y lánzate a actualizar. Te prometemos que, una vez que pruebes iOS 26, tu viejo iPhone se sentirá como nuevo.

