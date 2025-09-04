Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, muere en Milán a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani, considerado el rey de la moda italiana, murió hoy en Milán a los 91 años por causas propias de su edad.

El grupo empresarial Armani informó que el reconocido diseñador dio su último aliento en compañía de sus familiares más cercanos.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar obligó a Giorgio Armani hospitalizarse y convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán.

Esa situación obligó al diseñador a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

El legado de Armani

Nacido en Piacenza, Italia, en 1934, Armani no creció entre telas y costuras, sino con una mirada atenta a los detalles y una sensibilidad artística que lo llevó primero al mundo de la medicina, y luego al escaparate de una tienda por departamentos.

Fue allí, observando cómo se comportaban las personas frente a la ropa, donde comenzó a gestarse su verdadera vocación: entender al cuerpo humano no solo como estructura, sino como lienzo para la expresión.

En 1975, con más intuición que estrategia, fundó su propia marca. Apenas un año después, cambiaría las reglas del juego con algo aparentemente simple: quitarle las hombreras a los trajes masculinos.

Así, Giorgio eliminó la rigidez y permitió que la ropa acompañara el movimiento del cuerpo, en vez de dominarlo. La chaqueta desestructurada nació y con ella, una nueva era en la moda.

El lenguaje del poder suave

Armani entendió que la verdadera elegancia no es ostentosa, sino sutil. En los años 80, mientras el mundo corporativo se cubría de trajes oscuros y líneas marcadas, él ofrecía otra alternativa: siluetas suaves, tonos neutros, tejidos ligeros. Su ropa hablaba de poder, pero sin agresividad. Vestía tanto a Richard Gere en American Gigolo como a las mujeres que comenzaban a ocupar cargos ejecutivos, dándoles una armadura que no perdía feminidad.

Más que diseñar ropa, Giorgio Armani ofrecía una forma de estar en el mundo. En cada colección se lee su mensaje: ser elegante es sentirse cómodo con uno mismo.

Una marca que es un imperio, pero también un legado

Armani construyó algo más grande que una casa de moda: un universo. Desde sus líneas de alta costura (Giorgio Armani Privé) hasta las más accesibles como Emporio Armani o Armani Exchange, pasando por hoteles, perfumes y hasta muebles, su sello ha cruzado fronteras y generaciones. Sin embargo, el diseñador nunca ha dejado que el éxito lo aleje de la esencia.

Hasta hoy, supervisa personalmente cada detalle de su empresa, que sigue siendo una de las pocas casas de moda independientes y de propiedad privada. Esa autonomía le ha permitido mantener una coherencia estética inquebrantable: sobriedad, precisión, y un respeto profundo por quien usará sus prendas.

Más allá de la moda: el hombre detrás del nombre

Giorgio Armani no es solo un genio creativo; también es un hombre profundamente reservado, marcado por la guerra, la pérdida de su compañero de vida y negocios (Sergio Galeotti), y una ética de trabajo casi obsesiva. En entrevistas rara vez habla de sí mismo, pero sus diseños son una confesión íntima: cada línea, cada pliegue, cada sombra, cuenta una historia de búsqueda personal por la armonía.

En un mundo que celebra lo inmediato, Armani celebra lo eterno.

El legado de un visionario

Decir que Giorgio Armani cambió la moda sería quedarse corto. Cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos, cómo nos movemos por el mundo y cómo deseamos ser percibidos. Hizo del minimalismo una declaración de poder, de la sencillez un lujo y del vestir, un acto de libertad.

Mientras otros diseñadores apuestan por la provocación, él sigue fiel a su estilo, demostrando que en la sobriedad hay una forma profunda de rebeldía. Y quizás ahí reside su mayor aportación: haber demostrado que lo clásico nunca pasa de moda, porque en realidad, nunca dejó de ser moderno.

Amante del cine diseñó el vestuario de varías películas de éxito como American Gigolo, Los Intocables, Goodfellas, The Dark Knight, The Wolf of Wall Street, entre otras.