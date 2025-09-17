¿Cuánto gana un presidente municipal en México en 2025? sueldos y responsabilidades

Ocupar el cargo de presidente municipal en México es un gran desafío que implica una enorme responsabilidad cívica y administrativa. Estos líderes locales gestionan los servicios públicos, impulsan el desarrollo económico y cultural, y implementan políticas en áreas clave como seguridad, educación y salud. Pero, ¿te has preguntado cuánto gana un presidente municipal en México en 2025 y cómo se compara su salario con la magnitud de sus tareas? Aquí te presentamos un desglose detallado.

El sueldo promedio de un alcalde en México (2025)

Según los datos más recientes de Data México para el primer trimestre de 2025, el salario promedio mensual de los presidentes y autoridades municipales fue de $9,990 pesos. Esto equivale a aproximadamente $4,995 pesos quincenales, trabajando alrededor de 45.3 horas por semana. Sin embargo, este promedio es solo una referencia, ya que los sueldos varían significativamente entre las diferentes entidades federativas.

Es importante notar que, en términos de género, la fuerza laboral de presidentes y autoridades municipales se distribuye en 45.1% hombres con un salario promedio de $12,400 MXN y 54.9% mujeres con un salario promedio de $7,980 MXN, según el mismo periodo de Data México.

Los estados con los mejores salarios para presidentes municipales

Mientras que el promedio nacional puede parecer modesto para la gran responsabilidad del cargo, algunos estados ofrecen remuneraciones mucho más altas para sus alcaldes. Los datos del primer trimestre de 2025 de Data México muestran que los mejores salarios promedio para cuánto gana un presidente municipal se encontraron en:

Tamaulipas: $80,000 MXN mensuales.

$80,000 MXN mensuales. Yucatán: $50,000 MXN mensuales.

$50,000 MXN mensuales. Aguascalientes: $32,000 MXN mensuales.

Estas cifras contrastan con el promedio nacional, lo que indica que el sueldo de un presidente municipal no es uniforme y depende de factores como el tamaño del municipio, su importancia económica o política, y las decisiones presupuestarias locales. En el Estado de México, por ejemplo, el Presidente Municipal Ricardo Moreno dio a conocer un salario neto quincenal de 52 mil 186 pesos, lo que se traduce en más de 104 mil pesos mensuales, demostrando una transparencia inusual en la política local de Toluca.

Responsabilidades clave y beneficios adicionales

Más allá del sueldo, el cargo de alcalde o presidente municipal conlleva una serie de responsabilidades y, a menudo, beneficios adicionales. Sus funciones incluyen:

Administrar y gestionar servicios públicos esenciales como el agua, el drenaje y el tratamiento de basura.

Impulsar obras de infraestructura y el desarrollo económico mediante la inversión y la creación de empleos.

Preservar el patrimonio cultural e histórico de la comunidad.

Implementar políticas públicas en materia de seguridad, educación, salud y deporte.

Mantener una relación cercana y coordinada con otros municipios, el gobierno estatal y el gobierno federal.

Además del salario base, los presidentes municipales pueden acceder a prestaciones de ley y otros beneficios como bonos y compensaciones por desempeño, gastos de representación, seguridad social, seguro de vida y aportaciones para el retiro. También pueden contar con vehículos oficiales y personal de apoyo para facilitar sus funciones, como lo explica el Diario del Yaqui.

El perfil de estos funcionarios es crucial, ya que deben liderar una de las divisiones territoriales más importantes de México. Para saber más sobre las responsabilidades y el contexto de la gestión municipal, puedes consultar el portal de Data México.