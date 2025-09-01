El mejor menudo de la CDMX: lugares imperdibles para probar

Si buscas dónde probar el mejor menudo (o pancita) en la Ciudad de México, hay varios lugares emblemáticos que son una apuesta segura. Estos lugares ofrecen el tradicional caldo de panza de res en chile guajillo, perfecto para un desayuno de fin de semana o para curar la resaca.

El Caldo que Divide Opiniones y Cura Resacas

Hay platillos que son mucho más que comida; son un ritual. Y el menudo, o pancita, como se le conoce cariñosamente en el centro del país, es uno de ellos. Es el desayuno obligado del fin de semana, el remedio infalible para “levantar muertos” después de una noche de fiesta y un plato que, con su sabor profundo y su textura única, ha alimentado a generaciones de mexicanos.

Seamos honestos, la pancita no es para todos. Su ingrediente principal, el estómago de res, genera un debate apasionado entre quienes la aman con devoción y quienes la miran con recelo. Pero para los que hemos caído bajo su encanto, no hay nada como un plato humeante de menudo, con su caldo rojo de chile guajillo, aderezado con cebolla cruda picada, orégano, unas gotas de limón y un toque de chile de árbol.

Aunque su origen exacto es un misterio —algunos lo sitúan en el norte, otros en el Bajío—, lo cierto es que la Ciudad de México se ha convertido en uno de los mejores lugares para disfrutarlo. Aquí te presentamos una guía con 10 templos del menudo donde podrás probar desde la receta más tradicional hasta versiones con un toque especial.

El ABC del Menudo: ¿Qué es y Cómo se Come?

El menudo es, en esencia, una sopa o caldo hecho con panza de res. El estómago del animal se limpia a conciencia y se cuece durante horas hasta que queda increíblemente tierno. Luego, se corta en pequeños cubos y se incorpora a un caldo preparado a base de chile guajillo, ajo y cebolla, lo que le da su característico color rojo y su sabor profundo.

La magia, como en muchos platillos mexicanos, ocurre en la mesa. Un buen plato de menudo se sirve “desnudo”, y es el comensal quien lo “viste” a su gusto. Los acompañamientos indispensables son:

Cebolla blanca cruda y cilantro picado.

Orégano seco , que se desmorona con los dedos sobre el caldo.

Limón al gusto.

Chile de árbol seco (molido o en trocitos) para los valientes.

Y, por supuesto, no pueden faltar las tortillas de maíz calientitas, hechas a mano si es posible, para sopear o para hacerte un taco.

La Ruta de la Pancita: Lugares para Probar el Mejor Menudo de la CDMX

1. Pancita Huipulco (Tlalpan)

La Leyenda: Un verdadero clásico del sur de la ciudad. Desde 1968, este lugar se ha dedicado a perfeccionar el arte de la pancita. Es un negocio familiar que ha pasado de generación en generación.

El Plus: No solo la pancita es espectacular Puedes acompañarla con un taco de cecina, un huarache recién hecho o unos sopes.

Ubicación: San Juan Bosco 32, Tlalpan.

2. Pancita ‘Las Comadres’ (Clavería, Azcapotzalco)

La Tradición: Con más de 70 años de historia , “Las Comadres” es una institución en la zona de Clavería. Es el típico lugar de barrio con un sazón casero que te transporta a la cocina de la abuela.

El Plus: La oferta de antojitos para acompañar es enorme, desde tacos de bistec hasta gorditas.

Ubicación: Calle Heliópolis 13, Clavería.

3. Fonda Margarita (Colonia Del Valle)

El Templo de los Madrugadores: Este lugar es una leyenda. Abre sus puertas a las 5:30 de la mañana y es el refugio perfecto para los que salen de fiesta y necesitan “el bajón”, o para los que simplemente se levantan temprano con antojo de comida casera.

El Plus: Aunque la pancita es una de sus estrellas, su barra de guisados es famosa en toda la ciudad. Aquí encontrarás desde chicharrón en salsa verde hasta espinazo con verdolagas. Ojo, ve temprano porque todo se acaba.

Ubicación: Adolfo Prieto 1364, Tlacoquemécatl del Valle.

4. La Pancita Roma (Colonia Roma)

La Opción Hipster: Si andas por la Roma y te entra el antojo , este es tu lugar. Ofrece una versión del platillo que respeta la tradición, pero en el corazón de una de las colonias más cosmopolitas.

El Plus: Es un lugar ideal si vas con gente que no es tan fan del menudo, ya que también tienen enchiladas, tacos y quesadillas excelentes.

Ubicación: Puebla 394, Colonia Roma Norte

5. Pancita ‘La Güerita’ (Iztacalco)

El Sazón de Barrio: Este es uno de esos tesoros escondidos que solo los verdaderos conocedores frecuentan. Un plato de pancita aquí, con sus tortillas hechas a mano y una cerveza fría , es la definición de un domingo perfecto.

El Plus: Abre todos los días, no solo los fines de semana.

Ubicación: Sur 117-8, Juventino Rosas, Iztacalco.

6. Menudería Lindo Michoacán (Colonia Independencia)

El Toque Michoacano: Como su nombre lo indica, aquí se preparan las carnitas y el menudo al más puro estilo de Michoacán, el estado que muchos consideran la cuna de este platillo.

Ubicación: Calle Zempoala 564, Colonia Independencia.

7. Rica Pancita Anita (Centro Histórico)

Para los que Andan en el Centro: Si estás turisteando o trabajando por el Centro, este es un pequeño local que ofrece una pancita sabrosa y a buen precio.

Ubicación: Calle Buen Tono 26, Colonia Centro.

8. Pancita Don Miguel (Venustiano Carranza)

Un Clásico de la Valbuena: En la colonia Valentín Gómez Farías, este lugar es famoso entre los vecinos por su menudo bien servido y su sazón casero.

Ubicación: Calle 33, número 47, Valentín Gómez Farías.

9. Pancita Rebe (Tacuba)

Sabor con Historia: Tacuba es un barrio de gran tradición, y la “Pancita Rebe” es parte de ella. Un lugar sin pretensiones pero con un sabor que ha conquistado a generaciones.

Ubicación: Calle Golfo de Adén 41, Tacuba.

10. La Pancita D’ Mundo (Peralvillo)

En la Calzada de los Misterios: Cerca de la Basílica de Guadalupe , este lugar es una parada obligada para los peregrinos (de la fe y del buen comer) que buscan un plato reconfortante.

Ubicación: Calzada de los Misterios 86, Peralvillo.

Un Platillo que es Puro Corazón

El menudo es mucho más que una sopa. Es un símbolo de la convivencia familiar, un remedio para el cuerpo y el alma, y un platillo que, a pesar de su sencillez, encierra la complejidad y la riqueza de la cocina mexicana.

Ya sea que lo ames o lo odies, no se puede negar su importancia en nuestra cultura gastronómica. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad, atrévete a probar un buen plato de pancita en alguno de estos templos del sabor. Quizás descubras que, después de todo, tú también eres del #TeamPancita. ¡Provecho!

