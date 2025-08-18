Mixcoac, el corazón antiguo que sigue latiendo en la ciudad moderna

En un rincón del suroeste de la Ciudad de México, donde hoy circulan avenidas y crecen edificios, aún resiste un barrio que parece detenido en el tiempo: Mixcoac.

Video: Canal Once

En náhuatl significa “lugar donde se venera a la serpiente de nubes” y fue en la época colonial, uno de los primeros puntos donde la piedra volcánica se convirtió en templo, en casa, en historia.

Hoy, al caminar por sus callejones empedrados, en Mixcoac se percibe algo que no tienen otros sitios de la ciudad: un susurro de siglos.

Las primeras piedras de un nuevo mundo

Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a edificar su nueva sociedad sobre lo que alguna vez fue el esplendor mexica.

Mixcoac, que ya era un asentamiento prehispánico, fue de los primeros lugares en transformarse con arquitectura colonial: casonas con patios centrales, capillas austeras pero llenas de simbolismo, y calles que serpentean con una lógica más indígena que virreinal.

Entre los ejemplos más notables está la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, construida en el siglo XVII. Todavía se erige majestuosa, con su fachada de tezontle y cantera, testigo silente de los cambios de un país que ha vivido imperios, revoluciones y terremotos.

Una comunidad que cuida su herencia

Para los vecinos de Mixcoac, el barrio no es sólo un lugar donde viven: es un legado. Mariana, profesora de historia y vecina desde hace 30 años, cuenta que “vivir aquí es como tener un museo al lado de tu casa. No todos los días te despiertas con una campana colonial sonando a lo lejos”.

Las casonas que aún sobreviven son celosamente preservadas por familias que han heredado no sólo paredes, sino relatos. “Mi abuela me contaba que aquí venían los frailes dominicos a dar misa cuando todavía no había calles pavimentadas”, recuerda don Ernesto, otro vecino.

El peligro de olvidar

Sin embargo, no todo es nostalgia. La modernización ha traído consigo retos: desarrollos inmobiliarios, ruido, olvido institucional. Muchos temen que el valor histórico de Mixcoac se diluya en medio del concreto.

Grupos ciudadanos han comenzado a organizar caminatas históricas, talleres y jornadas de restauración, buscando proteger no solo los edificios, sino también la identidad colectiva que ha sobrevivido por más de 400 años.

Un barrio con memoria viva

Mixcoac no es un museo congelado. Es un barrio vivo. En sus esquinas aún se venden tamales al amanecer, los niños corren entre jacarandas, y las paredes hablan —si uno sabe escuchar.

Quizá por eso, quienes lo conocen de verdad no lo olvidan. Porque Mixcoac no es sólo una parte de la Ciudad de México: es uno de sus corazones más antiguos. Uno que, a pesar del paso del tiempo, sigue latiendo.