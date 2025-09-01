Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum rinde cuentas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

El evento presidencial tiene verificativo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con la asistencia de miembros del Gabinete e invitados especiales.

Desde el recinto, Sheinbaum Pardo emite un mensaje a la nación, mismo que es transmitido por redes sociales del Gobierno de México y qué Alternativo.mx comparte a sus seguidores.

Adicionalmente, el Primer Informe de Gobierno es entregado por escrito al Congreso de la Unión, a través de la secretaria de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.