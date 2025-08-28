Querétaro participa en encuentro económico y de atracción de inversiones

El estado de Querétaro estuvo presente en el encuentro de Promoción Económica y de Atracción de Inversiones, que fue organizado por la Secretaría de Economía (SE).

El objetivo del encuetro fue impulsar la inversión y la cooperación institucional mediante mesas redondas de políticas públicas, sesiones B2B y acuerdos de colaboración.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Marco Antonio Del Prete Tercero, participó en el foro.

Para esta edición, mencionó el funcionario, se espera que las secretarías de Desarrollo Económico promuevan sus ventajas competitivas, vocaciones productivas y oportunidades de inversión, al proyectar su potencial industrial ante inversionistas, empresas y actores clave del sector privado, para generar vinculación empresarial y desarrollo regional.

De igual manera, Del Prete comentó que en el mundo se están redibujando las cadenas de valor, por lo cual México está en el mapa de las grandes oportunidades, la relocalización de inversiones, la transformación tecnológica y la necesidad de mercados más confiables colocan al país como un actor estratégico.

“No se trata solo de atraer capital, sino de construir un ecosistema donde cada proyecto sume valor a las comunidades y genere impacto positivo. Hoy tenemos la oportunidad de consolidar un frente común. México no compite estado contra estado; competimos como nación frente a otros mercados. Y si jugamos unidos, nadie nos gana”, concluyó.

Finalmente, cabe señalar que Marco Del Prete indicó que, al segundo trimestre de este año, con 970 millones de dólares, la IED en Querétaro presentó un crecimiento del 10.5 por ciento en comparación al mismo periodo de 2024; cifra que coloca al estado en el top 5 de entidades que captaron mayor inversión.

Durante el encuentro se contó con la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que refrenda el compromiso conjunto entre el sector público y privado para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo productivo en todo el país.