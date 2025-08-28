Netflix elimina el plan básico en México: Qué pasará con tu cuenta

Netflix ha confirmado oficialmente la eliminación de su Plan Básico en México. A partir del 12 de octubre de 2025, los usuarios que aún conservaban este plan serán migrados automáticamente al Plan Estándar con anuncios, que tiene un costo de 119 pesos al mes. Aunque este nuevo plan es más barato que el Básico (169), incluye anuncios y tiene algunas limitaciones en el catálogo. Los usuarios que no deseen este cambio pueden optar por cancelar su suscripción o cambiarse a los planes Estándar sin anuncios (249) o Premium (329).

El Adiós a un Histórico: Netflix Entierra su Plan Básico

¿Te acuerdas cuando Netflix llegó a México en 2011? Por 99 pesitos al mes, tenías todo un mundo de series y pelis. Era una locura, el plan perfecto. Pues ese plan, el Básico, el que lo empezó todo, ya tiene los días contados.

Netflix ya empezó a mandar correos a los que todavía lo teníamos, avisando que lo van a eliminar. Es el fin de una era. Este movimiento, que ya habían hecho en otros países, nos empuja a la nueva realidad de la plataforma: o te chutas los anuncios, o pagas más.

¿Por qué Netflix elimina el plan básico?

La decisión de Netflix no es sorpresiva. Desde 2023, la compañía ya había dejado de ofrecer el Plan Básico a los nuevos suscriptores, manteniéndolo únicamente como una cortesía para los usuarios leales que nunca habían cambiado de plan.

Las razones detrás de esta “jubilación” son varias:

Impulsar el Plan con Anuncios: El modelo de negocio de Netflix ha virado hacia la publicidad. El Plan Estándar con anuncios, al ser más económico , es la puerta de entrada para millones de nuevos suscriptores y una fuente de ingresos publicitarios crucial para la compañía. Eliminar el plan sin anuncios más barato es una forma de “invitar” a los usuarios a adoptar este nuevo modelo. Tecnología Obsoleta: Seamos honestos, el Plan Básico ya no estaba a la altura de los estándares de 2025. Ofrecía una resolución máxima de 720p (HD) , en un mundo donde el 1080p (Full HD) es el mínimo aceptable y el 4K es cada vez más común. Además, solo permitía ver contenido en una pantalla a la vez. Era un plan anacrónico. Simplificar la Oferta: Reducir el número de planes simplifica la comunicación y la gestión para la empresa, enfocando a los usuarios en las tres opciones principales que definen su estrategia actual.

¿Qué Pasará con mi Cuenta? El Cambio Automático

Si eres uno de los usuarios que aún conserva el Plan Básico, esto es lo que sucederá, según el correo enviado por Netflix:

Fecha del Cambio: Tu plan cambiará automáticamente en tu primera fecha de facturación después del 12 de octubre de 2025 .

El Nuevo Plan: Serás migrado automáticamente al Plan Estándar con anuncios .

El Nuevo Precio: Pagarás $119 pesos al mes, en lugar de los $169 que costaba el Plan Básico.

¿Qué Ganas y qué Pierdes con este Cambio?

Netflix lo presenta como una mejora, y en algunos aspectos, lo es.

Ganas: Mejor Calidad de Video: Pasarás de 720p a 1080p (Full HD) . Dos Pantallas Simultáneas: Podrás ver contenido en dos dispositivos a la vez, en lugar de uno. Ahorro Mensual: Pagarás $50 pesos menos al mes.

Pierdes: Una Experiencia sin Anuncios: Verás pausas publicitarias durante las series y películas Catálogo Limitado: El plan con anuncios no incluye el catálogo completo de Netflix. Algunas series y películas no están disponibles debido a restricciones de licencia. Descargas Limitadas: Solo podrás descargar contenido en 2 dispositivos.



¿No te gusta el cambio? Estas son tus Opciones

Si la idea de ver anuncios no te convence, no estás obligado a quedarte en el nuevo plan. Tienes dos alternativas:

Opción 1: Subir a un Plan Superior sin Anuncios

Si quieres mantener una experiencia sin interrupciones y con el catálogo completo, tendrás que pagar más.

Plan Estándar (Sin Anuncios): Precio: $249 pesos al mes. Beneficios: 1080p, 2 pantallas, catálogo completo, descargas en 2 dispositivos y la opción de agregar 1 miembro extra que no viva contigo.

Plan Premium: Precio: $329 pesos al mes. Beneficios: 4K (Ultra HD) + HDR , 4 pantallas, catálogo completo, descargas en 6 dispositivos, audio espacial y la opción de agregar hasta 2 miembros extra.



Opción 2: Cancelar tu Suscripción

Si ninguna de las opciones te convence, siempre puedes cancelar tu cuenta. Asegúrate de hacerlo antes de tu fecha de facturación de octubre para evitar el cambio y el nuevo cobro. Puedes volver a suscribirte en cualquier momento o explorar otras plataformas de streaming.

Tabla Comparativa de los Planes de Netflix en México (Actualizada a Octubre 2025)

Característica Estándar con Anuncios Estándar Premium Precio Mensual $119 $249 $329 Calidad de Video 1080p (Full HD) 1080p (Full HD) 4K + HDR Anuncios Sí No No Dispositivos Simultáneos 2 2 4 Catálogo Completo No Sí Sí Descargas 2 dispositivos 2 dispositivos 6 dispositivos Miembros Extra No 1 (con costo adicional) 2 (con costo adicional) Audio Espacial No No Sí

El Fin de una Era y la Adaptación a un Nuevo Mercado

La eliminación del Plan Básico de Netflix en México es mucho más que un simple ajuste de precios. Es el punto final a la primera era del streaming y la consolidación de una nueva estrategia donde la publicidad juega un papel central.

Para los que llevamos años con Netflix, es un adiós a la simplicidad con la que empezó todo. Y para Netflix, pues es un negocio. Necesitan seguir creciendo y compitiendo.

Al final, la decisión está en tus manos: te aguantas los anuncios, le metes más lana para un plan mejor o de plano te vas a buscar otras opciones. La guerra del streaming se puso buena.

