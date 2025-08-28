Tarjeta IAVE: Guía completa de dónde comprar y cuánto cuesta

Para saber dónde comprar la tarjeta IAVE, el TAG oficial de Capufe, la forma más directa es a través de su página web oficial. El proceso es en línea, el TAG tiene un costo de 90 pesos y puedes recogerlo en plazas de cobro designadas. Además del IAVE, las casetas de Capufe también aceptan otros TAGs compatibles como PASE y TeleVía, los cuales puedes comprar en tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven, y en supermercados como Walmart y Soriana. Esta guía te explica todo sobre el nuevo sistema de pago “Cero Efectivo”.

El Adiós al Efectivo en las Casetas: La Era del TAG ha Llegado

Se acabó el drama de buscar monedas en la guantera, de las largas filas en los puentes vacacionales y del riesgo de manejar con grandes cantidades de efectivo. Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha puesto en marcha una de las modernizaciones más importantes de su historia: el programa “Cero Efectivo”.

Esta iniciativa busca eliminar gradualmente el pago en efectivo en las casetas de las autopistas a su cargo, migrando a un sistema de cobro 100% electrónico a través de dispositivos de telepeaje, mejor conocidos como TAGs. ¿El objetivo? Agilizar el tránsito, aumentar la seguridad y hacer que nuestros viajes por carretera sean más eficientes.

Si eres de los que viaja con frecuencia, tener un TAG ya no es un lujo, es una necesidad. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿dónde comprar la tarjeta IAVE o alguna de sus alternativas? Aquí te lo explicamos todo, paso a paso.

¿Qué es el TAG IAVE y Cómo Funciona?

IAVE son las siglas de Identificación Automática Vehicular, y es el dispositivo electrónico (transponder) oficial de Capufe. Es una pequeña calcomanía o tarjeta de plástico que se adhiere al parabrisas de tu vehículo.

¿Cómo funciona la magia?

El sistema de telepeaje es una coreografía tecnológica:

El TAG: Contiene un chip con tu información y saldo. La Antena: En el carril de la caseta, una antena lectora emite una señal. La Comunicación: Al pasar por debajo, tu TAG responde a la señal, se identifica y autoriza el cobro del peaje. La Transacción: El monto se descuenta de tu saldo (prepago) o se carga a tu tarjeta de crédito (pospago). La Barrera se Levanta: Todo esto ocurre en una fracción de segundo, sin que necesites detenerte por completo.

La principal ventaja es obvia: ahorras tiempo. Pero también aumenta tu seguridad, ya que no necesitas manejar con efectivo.

Dónde Comprar la Tarjeta IAVE: La Vía Oficial

Si quieres el TAG oficial de Capufe, el proceso de compra es principalmente en línea.

Ingresa al Portal de IAVE

Ve a la página oficial: iave.capufe.gob.mx .

2. Realiza tu Pedido

Elige la cantidad de TAGs que necesitas. El costo de cada uno es de 90 pesos (IVA incluido) .

Llena un formulario con tus datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico.

3. Elige un Punto de Entrega

Aquí es importante que sepas que no hay envío a domicilio. Deberás recoger tu TAG en persona en uno de los puntos designados por Capufe, que pueden ser:

Oficinas Centrales.

Unidades Regionales.

Plazas de Cobro específicas (como la de la autopista México-Cuernavaca).

Paso 4: Confirma tu Compra y Recoge tu TAG

Realiza el pago y guarda tu orden de compra.

La entrega se realiza dos días hábiles después de la compra, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Para recogerlo, necesitarás presentar tu identificación oficial y la orden de compra impresa .

¿No quieres el IAVE? Estas son las Alternativas Compatibles

Afortunadamente, el sistema de telepeaje en México es interoperable. Esto significa que no estás obligado a usar el IAVE. Las casetas de Capufe también aceptan otros TAGs muy populares que quizás sean más fáciles de conseguir para ti.

Los más conocidos son PASE y TeleVía. Estos dispositivos son totalmente compatibles y los puedes comprar en una gran variedad de establecimientos comerciales:

Tiendas de conveniencia: OXXO , 7-Eleven.

Supermercados: Walmart, Soriana, City Market, La Comer

Tiendas departamentales y de oficina: Radio Shack, Office Depot.

¿Cuál es la diferencia?

La principal diferencia radica en las modalidades de pago y las promociones que cada empresa ofrece.

Prepago: Cargas saldo a tu TAG (como en un celular de prepago) y se va descontando con cada cruce.

Pospago: Vinculas el TAG a una tarjeta de crédito y los cobros se domicilian automáticamente.

Investiga cuál de las marcas (IAVE, PASE, TeleVía) se adapta mejor a tus necesidades y a tu método de pago preferido.

¿Cómo Recargar mi TAG?

Si optas por la modalidad de prepago, mantener tu TAG con saldo es muy sencillo.

En Línea: A través de la página web o la app de la compañía de tu TAG, usando una tarjeta de débito o crédito.

En Tiendas de Conveniencia: Muchos de los lugares donde los venden también ofrecen el servicio de recarga en caja.

Transferencia Bancaria: Algunas compañías te permiten hacer una transferencia SPEI a una cuenta de referencia.

Consejo de Capufe: Antes de salir a carretera, asegúrate de tener saldo suficiente para cubrir todos los peajes de tu ruta. Quedarse sin saldo en medio de un carril de telepeaje es una situación muy incómoda.

El Futuro es “Cero Efectivo”

La implementación de este programa es gradual, pero la tendencia es clara. Capufe ya ha anunciado que, próximamente, la mayoría de sus carriles de cobro serán exclusivamente para pago con TAG. Los carriles de pago en efectivo serán cada vez más escasos, lo que probablemente generará filas aún más largas para quienes no tengan el dispositivo.

Anticiparse a este cambio no solo te ahorrará tiempo, sino que también te preparará para el futuro de la movilidad en las carreteras de México.

El Pequeño Dispositivo que te Ahorra Grandes Dolores de Cabeza

Saber dónde comprar la tarjeta IAVE o una de sus alternativas es el primer paso para modernizar tu forma de viajar. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, quedarse atorado en una caseta de cobro por no tener cambio es cosa del pasado.

El programa “Cero Efectivo” de Capufe es una realidad. Tener un TAG en tu parabrisas ya no es una opción, es una necesidad para cualquier conductor que valore su tiempo y su seguridad. Con un costo inicial muy bajo y múltiples opciones de compra y recarga, ya no hay pretextos para no dar el salto a la era del telepeaje. Tu próximo viaje por carretera te lo agradecerá.

