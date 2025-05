La plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max

Warner Bros. Discovery ha confirmado de forma oficial que su plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max en el verano de 2025. Esta decisión marca un regreso a las raíces tras una apuesta que, a pesar de sus buenas intenciones, no logró conectar del todo con el público.

What is dead may never die. HBO Max coming this summer. Same app, new-ish name. pic.twitter.com/XVQSby8qjE — HBO Max (@hbomax) May 14, 2025

Un cambio que busca reconectar con la audiencia

La noticia fue dada a conocer por David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, quien explicó que la decisión responde a una estrategia para fortalecer el posicionamiento de la plataforma:

“Traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para impulsar aún más ese crecimiento en los próximos años”.

Según la compañía, el nombre “Max” por sí solo no transmitía claramente el valor y la calidad del contenido disponible en la plataforma, lo que podría haber influido negativamente en la percepción de los usuarios y nuevos suscriptores.

¿Por qué se eliminó HBO en primer lugar?

En 2023, Warner Bros. Discovery decidió acortar el nombre de “HBO Max” a simplemente “Max” para mostrar que la plataforma ofrecía más que solo contenido de HBO, incorporando producciones de Discovery, DC, Cartoon Network, entre otros.

Aunque el objetivo era ampliar la identidad de la marca, el resultado fue confuso para muchos usuarios. Quitar “HBO” fue visto por algunos como un error, ya que esta marca es sinónimo de producciones de alto nivel, reconocidas por su calidad y prestigio internacional (como Game of Thrones, Succession, The Last of Us, entre muchas otras).

Resultados y expectativas

Pese al cambio de nombre, Max ha tenido un desempeño financiero sólido:

Generó $3 mil millones de dólares en solo dos años

Registró 22 millones de nuevos suscriptores en el último año

La meta a mediano plazo es alcanzar 150 millones de suscriptores globales para 2026

Este retorno al nombre HBO Max se percibe como un intento de acelerar ese crecimiento, apelando a una marca que el público ya reconoce y respeta.

¿Qué significa esto para los usuarios?

No habrá cambios inmediatos en el catálogo ni en los perfiles

El rediseño de nombre e imagen llegará durante el verano de 2025

Se espera una campaña fuerte de marketing para acompañar el relanzamiento

El cambio busca claridad, confianza y prestigio

¿Es común cambiar tanto de nombre?

No tanto. El cambio de “HBO Max” a “Max” se oficializó apenas en 2023 y se implementó globalmente en 2024, por lo que este nuevo giro es visto como una rectificación temprana. Sin embargo, la respuesta general entre analistas y fans ha sido positiva, pues muchos nunca estuvieron convencidos del nuevo nombre.

Conclusión

El regreso de HBO Max busca reafirmar la identidad de la plataforma como sinónimo de calidad en el mundo del streaming. Warner Bros. Discovery apuesta por una marca fuerte, bien posicionada y respetada en la industria para consolidar su presencia global y reconectar con su audiencia.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.